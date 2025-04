Copiar o link do artigo

O que é DNS dinâmico (DDNS)?

Muitas propriedade da Web, como as APIs ou os sites, são executadas em conexões de internet cujos endereços de IP são alterados com frequência. Isso criará um problema se os operadores dessas propriedades quiserem atribuir a um recurso hospedado um nome de domínio específico, que deverá então armazenar um endereço de IP nos registros do Domain Name System (DNS) O DNS dinâmico (DDNS) é um serviço que mantém o DNS atualizado com o endereço de IP correto de uma propriedade da web, mesmo que esse endereço de IP seja atualizado constantemente.

Por exemplo, se um administrador da web estiver operando um site pequeno com um nome de domínio www.example.com e um endereço IP 192.0.2.0, sempre que outro usuário inserir www.example.com em seu navegador, o DNS o direcionará para o servidor em 192.0.2.0. Se o provedor do administrador alterar dinamicamente o IP para 192.0.2.1, um serviço de DNS dinâmico poderá atualizar automaticamente os registros de DNS do administrador para que outros usuários que tentarem visitar www.example.com sejam agora encaminhados para o endereço de IP correto.

Por que alguns endereços IP mudam?

Nos primórdios da internet, os endereços de IP raramente mudavam. Isso simplificava muito o gerenciamento de domínios. Entretanto, o rápido crescimento da web e do número de computadores domésticos com acesso à internet tornaram os endereços de IP disponíveis escassos. Isso levou ao Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP), que permite que os provedores atribuam IPs aos seus usuários dinamicamente. Os provedores normalmente mantêm um grupo compartilhado de endereços de IP e os atribuem ou os "alugam" aos usuários conforme necessário, enquanto durar a conexão ou até que seja atingido um período máximo de tempo. Embora a introdução do IPV6 tenha atenuado a escassez de endereços de IP, os provedores ainda costumam usar o DHCP, uma vez que este é mais econômico do que fornecer IPs estáticos.

As grandes empresas que executam os principais serviços da web exigem que seus provedores de internet forneçam a eles endereços de IP imutáveis ou "estáticos" para que possam operar usando práticas padrão de DNS. Por outro lado, os serviços menores tendem a ver seus endereços de IP alterados por seus provedores de internet com bastante frequência e, portanto, precisam de uma solução de DNS dinâmico para manter seus registros de DNS atualizados. Esses serviços menores podem incluir sites de pequenas empresas, sites pessoais, DVRs e câmeras de segurança.

Como funciona o DNS dinâmico?

Há várias empresas que oferecem serviços de DNS dinâmico com funcionalidades e tecnologias variadas. Um método muito comum de habilitar o DNS dinâmico é fornecer aos usuários um software que seja executado em seus computadores ou roteadores. Esse software se comunica com o provedor de serviços de DNS dinâmico sempre que os endereços de IP fornecidos pelo provedor forem atualizados. Por sua vez, o provedor de DNS dinâmico atualiza o DNS com essas alterações, fornecendo atualizações praticamente instantâneas.

Como configurar o DNS dinâmico na Cloudflare

Para obter ajuda para configurar o DNS dinâmico na Cloudflare, consulte o artigo Dynamically update DNS records.