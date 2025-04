Copiar o link do artigo

Como escolher um registrador de nome de domínio

Todo site precisa de um nome de domínio. Os nomes de domínio são adquiridos por meio de registradores de nome de domínio. Existem muitos registradores de nome de domínio no mercado e pode parecer, à primeira vista, que eles oferecem serviços idênticos. Mas comprar um domínio é um compromisso com uma despesa recorrente que pode aumentar com o tempo. E os proprietários de sites precisam garantir que podem manter o controle de seu domínio e permanecer seguros, a fim de proteger sua presença on-line e sua marca. Dados os riscos, é crucial selecionar o melhor registrador de nome de domínio para o caso de uso.

Há vários fatores a serem procurados em um registrador de nome de domínio, incluindo disponibilidade de nomes, preços, períodos de expiração e segurança. O custo é provavelmente o fator número um para a maioria das empresas e operadores de sites, mas essas outras áreas (examinadas abaixo) também são cruciais.

O que um registrador de nome de domínio faz?

Os registradores de nome de domínio são empresas que permitem que pessoas e organizações registrem nomes de domínio. A Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) autorizou centenas de empresas a atuar como registradores de nome de domínio, cada uma com seu próprio modelo de preços, conjunto de recursos e protocolos de segurança exclusivos.

Ao escolher um registrador de nome de domínio, leve em conta o seguinte:

O registrador oferece o nome de domínio desejado?

Aqueles que desejam registrar um nome de domínio (registrantes) geralmente sabem o nome de domínio que desejam registrar. Ao considerar um registrador, eles devem primeiro certificar-se de que o registrador oferece o nome de domínio desejado. Nem todos os registradores têm acesso aos mesmos domínios de nível superior (‘.com’, ‘.net’, ‘.io’, ‘.biz’, etc.). Um bom registrador deve ter uma pesquisa de nome de domínio simples que possa ser usada para confirmar se ele pode ou não registrar um nome de domínio específico.

O preço honesto é importante

Alguns registradores oferecem excelentes negociações em registros de nomes de domínio, mas certifique-se de ler as letras miúdas: Extras como renovação de domínio e registro privado* podem ser excessivamente caros e, às vezes, até mesmo agrupados. Para usuários que compram domínios a tais preços introdutórios baixos, a melhor opção geralmente é transferir o domínio para outro registrador na renovação, a fim de evitar o aumento da taxa de renovação.

*Um registro privado é um recurso de privacidade que permite aos usuários registrar domínios sem ter que publicar informações pessoais no registro WHOIS da ICANN.

Cuidado com as taxas de transferência

Depois que um nome de domínio é registrado por 60 dias, ele se torna elegível para transferência para outro registrador. Alguns registradores impõem taxas de transferência caras para desencorajar os clientes de transferir seus domínios. Isso pode colocar seus clientes em uma posição difícil se eles decidirem que desejam trocar de registrador e ainda manter seu nome de domínio. É melhor escolher um registrador que tenha uma taxa de transferência mínima ou não tenha nenhuma.

Procure por períodos de carência de expiração

Embora a maioria dos registradores ofereça serviços de renovação automática, nem todos oferecem um período de carência para nomes de domínio expirados. O período de carência após a expiração pode ajudar os clientes que perderam o prazo de expiração. Isso pode até mesmo afetar os usuários que estavam em renovação automática, se o cartão de crédito registrado tiver expirado.

A escolha de um registrador com um período de carência é essencial para os usuários que desejam garantir que não perderão seus domínios. Também é um bom sinal que o registrador não está tentando lucrar com domínios expirados. Para saber mais sobre isso, veja abaixo.

Cuidado com registradores que lucram com domínios expirados

Quando os nomes de domínio expiram, a prática padrão da maioria dos registradores é leiloar esses domínios. Supondo que o nome de domínio não seja muito procurado, o registrante anterior geralmente pode obter seu nome de domínio de volta a um preço razoável.

Mas alguns registradores realmente vasculham seus domínios expirados e definem preços exorbitantes se acharem que o registrante anterior ou outra pessoa está disposto a pagar um preço alto por isso. Essa prática predatória pode custar milhares de dólares ao registrante, e vale a pena ler as avaliações dos clientes para ver quais registradores estão envolvidos nesse processo.

Considere os requisitos adicionais ao registrar um nome de domínio

Muitos registradores oferecem complementos aos seus clientes, incluindo hospedagem na web, registro de nome de domínio privado, hospedagem de e-mail, certificados SSL, segurança na web, otimização de conteúdo e serviços de web design. Os clientes devem considerar em quais desses complementos estão interessados ao escolher um registrador. Alguns registrantes preferem obter todos esses serviços de fornecedores mais especializados, enquanto outros preferem a conveniência de usar uma única conta de apenas um fornecedor.

Questões de segurança: proteção contra sequestro de nome de domínio

O sequestro de nome de domínio é a prática de alterar as informações de registro de um nome de domínio sem o conhecimento do registrante original. É uma forma de assumir o controle de um nome de domínio de maneira fraudulenta, geralmente com a intenção de vender o domínio de volta à vítima ou a um concorrente.

Qualquer pessoa preocupada com o sequestro de nome de domínio deve examinar minuciosamente os serviços de proteção de domínio de um registrador e os métodos de autorização para transferências. Alguns registradores oferecem camadas extras de segurança (como bloqueios de registro e registrador) e processos de autenticação personalizados para aumentar muito a dificuldade para um sequestro de nome de domínio.

Considere a experiência do usuário

O site de um registrador deve ser fácil de navegar e usar. Ações como alterar registros de DNS e transferir domínios devem ser intuitivas. Além disso, o registrador deve fornecer um bom suporte ao cliente. Um cliente em potencial deve ser capaz de criar uma consulta de suporte e ver qual é o tempo de resposta antes de registrar um domínio. É uma boa ideia verificar a base de conhecimento da empresa ou outra documentação de suporte. As análises de usuários também podem ser úteis para avaliar a experiência do usuário de um registrador.

Comece a usar um registrador de nome de domínio

Todos os recursos descritos acima devem ser considerados ao escolher um registrador de nomes de domínio. Os clientes devem tomar nota dos recursos que mais importam para eles, a fim de tomar uma decisão informada.

A Cloudflare oferece um serviço simples de usar, o Registrar da Cloudflare, que não cobra nenhum aumento ou taxa adicional, vendendo nomes de domínio pelo custo. O Registrar da Cloudflare se integra facilmente à plataforma completa da Cloudflare para criar, proteger e acelerar sites e aplicativos.

Pesquise nomes de domínio disponíveis agora ou saiba mais sobre como comprar um nome de domínio.