O que é um registro de DNS SOA?

O registro de DNS "início de autoridade" (SOA) armazena informações importantes sobre um domínio ou sobre uma zona, como o endereço de e-mail do administrador, quando o domínio foi atualizado pela última vez e quanto tempo o servidor deve esperar entre as atualizações.

Todas as zonas de DNS precisam de um registro SOA para que estejam em conformidade com as normas da IETF. Os registros SOA também são importantes para transferências de zonas.

Exemplo de um registro SOA:

nome example.com Tipo de Registro SOA MNAME ns.primaryserver.com RNAME admin.example.com Série 1111111111 ATUALIZAR 86400 RETRY 7200 EXPIRE 4000000 TTL 11200

Nesse exemplo, o valor "RNAME" representa o endereço de e-mail do administrador, o que pode causar confusão porque falta o sinal "@", mas em um registro SOA admin.example.com é o equivalente a admin@example.com.

O que é um número de série de zona?

No DNS, uma "zona" é uma área de controle sobre o namespace. Uma zona pode incluir um único nome de domínio, um domínio e vários subdomínios, ou muitos nomes de domínio. Em alguns casos, a "zona" é basicamente equivalente ao "domínio", mas isso nem sempre é verdade.

Um número de série de zona é um número de versão do registro SOA. No exemplo acima, o número de série é listado ao lado de "SERIAL". Quando o número de série muda em um arquivo de zona, isso alerta os nameservers secundários que devem atualizar suas cópias do arquivo de zona por meio de uma transferência de zona.

Quais são as outras partes de um registro SOA?

MNAME: É o nome do nameserver primário para a zona. Os servidores secundários que mantêm duplicatas dos registros de DNS da zona recebem as atualizações para a zona desse servidor primário.

REFRESH: O tempo (em segundos) que os servidores secundários devem esperar antes de pedir aos servidores primários o registro SOA para ver se ele foi atualizado.

RETRY: O tempo que um servidor deve esperar para pedir que um nameserver primário não responsivo faça uma nova atualização.

EXPIRE: Se um servidor secundário não obtiver uma resposta do servidor primário durante esse período de tempo, ele deve parar de responder às consultas para a zona.

O que é uma transferência de zona?

Uma transferência de zona de DNS é o processo de envio de dados de registro de DNS de um nameserver primário para um nameserver secundário. O registro SOA é transferido primeiro. O número de série informa ao servidor secundário se sua versão precisa ser atualizada. As transferências de zona são realizadas por meio do protocolo TCP.

