O que é um registro PTR DNS?

O Domain Name System, ou DNS, correlaciona nomes de domínio com endereços de IP. Um registro de ponteiro (PTR para abreviar) DNS fornece o nome de domínio associado a um endereço de IP. Um registro PTR DNS é exatamente o oposto do registro "A", que fornece o endereço de IP associado a um nome de domínio.

Os registros PTR DNS são usados em pesquisas de DNS reverso. Quando um usuário tenta acessar um nome de domínio em seu navegador, ocorre uma pesquisa de DNS, correspondendo o nome de domínio ao endereço de IP. Uma pesquisa de DNS reverso é o oposto desse processo: é uma consulta que começa com o endereço de IP e procura o nome de domínio.

Como os registros PTR DNS são armazenados?

No IPv4:

enquanto os registros DNS A são armazenados sob o nome de domínio fornecido, os registros PTR DNS são armazenados no endereço de IP - revertido e com ".in-addr.arpa" adicionado. Por exemplo, o registro PTR do endereço de IP 192.0.2.255 seria armazenado em "255.2.0.192.in-addr.arpa".

"in-addr.arpa" deve ser adicionado porque os registros PTR são armazenados no domínio de nível superior .arpa no DNS. .arpa é um domínio usado principalmente para gerenciar a infraestrutura de rede e foi o primeiro nome de domínio de nível superior definido para a internet. (O nome "arpa" data do início da internet: seu nome vem da Advanced Research Projects Agency (ARPA), que criou a ARPANET, uma importante precursora da internet).

in-addr.arpa é o namespace dentro de .arpa para pesquisas de DNS reverso no IPv4.

No IPv6:

os endereços no IPv6 são construídos de maneira diferente dos endereços no IPv4 e os registros PTR no IPv6 existem em um namespace diferente dentro de .arpa. Os registros PTR no IPv6 são armazenados no endereço IPv6, revertidos e convertidos em seções de quatro bits (em oposição às seções de 8 bits, como no IPv4), mais ".ip6.arpa".

Quais são alguns dos principais usos dos registros PTR?

Os registros PTR são usados em pesquisas de DNS reverso; Os usos comuns para DNS reverso incluem:

Anti-spam: alguns filtros anti-spam de e-mail usam DNS reverso para verificar os nomes de domínio de endereços de e-mail e ver se os endereços de IP associados têm a probabilidade de serem usados por servidores de e-mail legítimos.

Solucionar problemas de entrega de e-mail: como os filtros anti-spam executam essas verificações, os problemas de entrega de e-mail podem resultar de um registro PTR mal configurado ou ausente. Se um domínio não tiver registro PTR ou se o registro PTR contiver o domínio errado, os serviços de e-mail podem bloquear todos os e-mails desse domínio.

Registro: os registros do sistema geralmente registram apenas endereços de IP; uma pesquisa de DNS reverso pode convertê-los em nomes de domínio para registros que são mais legíveis por humanos.