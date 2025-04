Copiar o link do artigo

O que é um registro de DNS MX?

Um registro de DNS de "troca de e-mails" (MX) direciona o e-mail para um servidor de e-mail. O registro MX indica como as mensagens de e-mail devem ser encaminhadas de acordo com o Protocolo de Transferência de Correio Simples (SMTP, o protocolo padrão para todos os e-mails).

Exemplo de um registro MX:

example.com tipo de registro: prioridade: valor: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 20 mailhost2.example.com 45000

Os números de "prioridade" antes dos domínios para esses registros MX indicam preferência; o valor de "prioridade" mais baixo é o preferencial. O servidor sempre tentará mailhost1 primeiro porque 10 é menor que 20. Em caso de uma falha no envio de mensagem, o servidor usará como padrão mailhost2.

O serviço de e-mail também poderia configurar esse registro MX para que ambos os servidores tenham a mesma prioridade e recebam a mesma quantidade de e-mails:

example.com tipo de registro: prioridade: valor: TTL @ MX 10 mailhost1.example.com 45000 @ MX 10 mailhost2.example.com 45000

Essa configuração permite que o provedor de e-mail equilibre a carga entre os dois servidores de forma equitativa.

Qual é o processo de consulta de um registro MX?

O software do agente de transferência de mensagens (MTA) é responsável por consultar os registros MX. Quando um usuário envia um e-mail, o MTA envia uma consulta DNS para identificar os servidores de e-mail para os destinatários de e-mail. O MTA estabelece uma conexão SMTP com esses servidores de e-mail, começando com os domínios priorizados (no primeiro exemplo acima, mailhost1).

O que é um registro MX de backup?

Um registro MX de backup é apenas um registro MX para um servidor de e-mail com um valor de "prioridade" maior (o que significa uma prioridade menor), de modo que, em circunstâncias normais, o e-mail será encaminhado para os servidores mais priorizados. No primeiro exemplo acima, o mailhost2 seria o servidor de "backup" porque o tráfego de e-mail será processado pelo mailhost1 enquanto ele estiver em funcionamento.

Os registros MX podem apontar para um CNAME?

Um registro CNAME é usado para indicar o alias de um domínio em vez de seu nome real. Os registros CNAME normalmente apontam para um registro A (em IPv4) ou registro AAAA (em IPv6) para esse domínio. No entanto, os registros MX precisam apontar diretamente para um registro A ou registro AAAA de um servidor. Apontar para um CNAME é proibido pelos documentos RFC que definem como os registros MX funcionam.

Como configurar registros MX na Cloudflare

Para obter ajuda sobre como configurar registros MX na Cloudflare, consulte Set up email records.