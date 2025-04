Copiar o link do artigo

O que é um registro DNS A?

O "A" significa "endereço" e este é o tipo de registro de DNSmais importante: ele indica o endereço de IP de um determinado domínio. Por exemplo, se você extrair os registros de DNS do site cloudflare.com, atualmente o registro A retornará o endereço de IP 104.17.210.9.

Um registro contém apenas endereços IPv4. Se um site tiver um endereço IPv6, em vez disso ele usará um registro "AAAA" .

A seguir um exemplo de um registro A:

example.com tipo de registro: valor: TTL @ A 192.0.2.1 14400

Nesse exemplo, o símbolo "@" indica que se trata de um registro para o domínio raiz, e o valor "14400" é o TTL (tempo de vida), listado em segundos. O TTL padrão para os registros A é de 14.400 segundos. Isso significa que se um registro A for atualizado, levará 240 minutos (14.400 segundos) para a atualização entrar em vigor.

A grande maioria dos sites tem apenas um registro A, mas é possível ter vários. Alguns sites de alto nível terão vários registros A diferentes como parte de uma técnica chamada balanceamento de carga round robin, que pode distribuir tráfego de solicitação para um dos vários endereços de IP, com cada um hospedando conteúdo idêntico.

Quando os registros de DNS A são utilizados?

O uso mais comum dos registros A ocorre durante a pesquisa de endereços de IP: a correspondência de um nome de domínio (como "cloudflare.com") a um endereço IPv4. Isso permite que o dispositivo de um usuário se conecte a um site e o carregue, sem que o usuário memorize e digite o endereço de IP real. O navegador web do usuário faz isso automaticamente enviando uma consulta para um resolvedor de DNS .

Os registros de DNS A também são usados para operar uma Lista Blackhole baseada no Domain Name System (DNSBL). As DNSBLs podem ajudar os servidores de e-mail a identificar e bloquear mensagens de e-mail de domínios de spammers conhecidos.

Se quiser saber mais sobre os registros de DNS A, é possível ver o RFC original de 1987 com definições dos registros A e de vários outros tipos de registros de DNS aqui. Para saber mais sobre como funciona o Domain Name System, veja O que é DNS?