O que é o Anonymous Sudan?

O Anonymous Sudan é um grupo de hackers que participou de vários ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) contra alvos na Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, Austrália e outros países desde o início de 2023. Embora o grupo afirme estar baseado no Sudão e tenha como alvo a chamada "atividade antimuçulmana", suas origens reais não são claras, com os pesquisadores da ameaça identificando possíveis vínculos logísticos e ideológicos com a Rússia.

O Anonymous Sudan usou avisos públicos e outras formas de propaganda para atrair a atenção de todos. Dito isso, o grupo é apenas o mais recente de muitos a empregar ataques DDoS, e as organizações podem se proteger seguindo um conjunto padrão de práticas recomendadas de mitigação de DDoS.

Quais são as origens e os objetivos do Anonymous Sudan?

Conforme mencionado, as origens e os motivos do Anonymous Sudan não estão claros até o momento.

O grupo afirma ser um grupo de hacktivistas de base sudanesa que tem como alvo países e organizações envolvidos em "atividades antimuçulmanas". Exemplos de tais ataques incluem os seguintes:

A partir de fevereiro de 2023, o Anonymous Sudan atacou vários sites na Suécia e na Dinamarca, supostamente em resposta a um ativista sueco e dinamarquês de extrema direita que queimou publicamente uma cópia do Alcorão

Em abril de 2023, o grupo atacou vários sites israelenses, supostamente devido à atividade militar israelense na Palestina

Em julho de 2023, o grupo atacou o site de fan-fiction AO3, supostamente devido a objeções religiosas ao conteúdo do site

No entanto, o Anonymous Sudan também colaborou com grupos de ataque pró-Rússia, como o Killnet, para atacar organizações por outros motivos. Exemplos de tais atividades incluem as seguintes:

Em março de 2023, o Anonymous Sudan e o Killnet atacaram uma série de universidades, hospitais e aeroportos australianos

Em junho de 2023, o Anonymous Sudan, o Killnet e o grupo de ataque ReVIL ameaçaram atacar a infraestrutura bancária crítica por motivos relacionados à guerra entre a Rússia e a Ucrânia

Por esses motivos, juntamente com sinais como os idiomas em que o Anonymous Sudan se comunica e a infraestrutura de ataque que eles usaram, alguns pesquisadores de ameças acreditam que o grupo seja originário da Rússia ou apoiado por ela.

Os esforços para saber mais sobre as origens e os motivos do grupo ainda estão em andamento. Às vezes, os supostos motivos dos ataques do Anonymous Sudan permanecem obscuros, como foi o caso dos ataques ao governo francês em março de 2024.

Observação: embora o Anonymous Sudan compartilhe o nome com o grupo de ataque de longa data Anonymous, este último afirma não ter nenhuma ligação com o primeiro.

Quais são as táticas de ataque empregadas pelo Anonymous Sudan?

O Anonymous Sudan usa principalmente ataques DDoS, que inundam o site e/ou a infraestrutura da web de uma organização com enxurradas de tráfego malicioso. Sem a proteção adequada, o excesso de tráfego DDoS pode sobrecarregar a capacidade de um site de responder a solicitações legítimas, fazendo com que os usuários reais não consigam acessá-lo.

O Anonymous Sudan empregou uma variedade de táticas de ataque desde seu surgimento no início de 2023. Vários padrões repetitivos incluem estes:

Lançamento de ataques HTTP. Eles enviam enxurradas de tráfego HTTP especificamente projetadas para sobrecarregar a infraestrutura visada

Eles enviam enxurradas de tráfego HTTP especificamente projetadas para sobrecarregar a infraestrutura visada Uso de infraestrutura paga. Ao contrário de muitos outros grupos de ataque, as pesquisas indicam que o Anonymous Sudan não usa uma botnet de dispositivos pessoais e de IoT infectados para realizar ataques. Em vez disso, o grupo usa um cluster de servidores alugados, que podem gerar mais tráfego do que dispositivos pessoais, para lançar ataques. O fato de o Anonymous Sudan ter recursos financeiros para alugar esses servidores é outro motivo pelo qual alguns pesquisadores acreditam que o grupo não é o hacktivista de base que afirma ser

Ao contrário de muitos outros grupos de ataque, as pesquisas indicam que o Anonymous Sudan não usa uma botnet de dispositivos pessoais e de IoT infectados para realizar ataques. Em vez disso, o grupo usa um cluster de servidores alugados, que podem gerar mais tráfego do que dispositivos pessoais, para lançar ataques. O fato de o Anonymous Sudan ter recursos financeiros para alugar esses servidores é outro motivo pelo qual alguns pesquisadores acreditam que o grupo não é o hacktivista de base que afirma ser Fazer ameaças por meio de anúncios públicos e propaganda. O Anonymous Sudan frequentemente ameaça alvos antes dos ataques reais e, às vezes, faz ameaças que nunca são cumpridas. Os motivos prováveis para isso incluem ganhar atenção para seus motivos ideológicos e semear a incerteza entre os alvos em potencial

Como as organizações podem se proteger de ataques DDoS como os lançados pelo Anonymous Sudan?

A mitigação de DDoS é a prática de proteger sites e a infraestrutura da web contra ataques DDoS. As organizações podem se proteger contra grandes ataques DDoS, inclusive os lançados pelo Anonymous Sudan, com práticas recomendadas como essas:

Usar mitigação de DDoS dedicada e sempre ativa. Um serviço de mitigação de DDoS usa uma grande capacidade de largura de banda, análise contínua do tráfego de rede e alterações de política personalizáveis para absorver o tráfego de DDoS e impedir que ele atinja uma infraestrutura visada. As organizações devem garantir que tenham proteção contra DDoS para tráfego da camada de aplicação, tráfego da camada 3 e DNS

Um serviço de mitigação de DDoS usa uma grande capacidade de largura de banda, análise contínua do tráfego de rede e alterações de política personalizáveis para absorver o tráfego de DDoS e impedir que ele atinja uma infraestrutura visada. As organizações devem garantir que tenham proteção contra DDoS para tráfego da camada de aplicação, tráfego da camada 3 e DNS Usar um firewall de aplicativos web (WAF) . Um WAF usa políticas personalizáveis para filtrar, inspecionar e bloquear o tráfego HTTP malicioso entre aplicativos web e a internet

. Um WAF usa políticas personalizáveis para filtrar, inspecionar e bloquear o tráfego HTTP malicioso entre aplicativos web e a internet Configurar a limitação de taxa. A limitação de taxa restringe o volume de tráfego de rede em um período de tempo específico, evitando essencialmente que os servidores web sejam sobrecarregados por solicitações de endereços de IP específicos.

A limitação de taxa restringe o volume de tráfego de rede em um período de tempo específico, evitando essencialmente que os servidores web sejam sobrecarregados por solicitações de endereços de IP específicos. Armazenar conteúdo em cache em uma CDN. Um cache armazena cópias do conteúdo solicitado e as disponibiliza no lugar de um servidor de origem. Fazer armazenamento em cache de recursos em uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) pode reduzir a pressão sobre os servidores de uma organização durante um ataque DDoS

Um cache armazena cópias do conteúdo solicitado e as disponibiliza no lugar de um servidor de origem. Fazer armazenamento em cache de recursos em uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) pode reduzir a pressão sobre os servidores de uma organização durante um ataque DDoS Estabelecer processos internos para responder a ataques. Isso inclui entender a proteção e os recursos de segurança existentes, identificar superfícies de ataque desnecessárias , analisar logs para procurar padrões de ataque e ter processos em vigor para onde procurar e o que fazer quando um ataque começar.

Saiba mais detalhes sobre as estratégias de mitigação de DDoS.

