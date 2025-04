Copiar o link do artigo

O que é uma estratégia multinuvem?

Uma nuvem pública é um serviço de nuvem que um fornecedor oferece a vários clientes. Se a Cloud Vendor, Inc. oferece seu produto de armazenamento em nuvem tanto à Acme, Inc., como à Example, Inc., então seu serviço é um serviço de nuvem pública.

Uma estratégia multinuvem inclui várias nuvens públicas de diferentes fornecedores. A Acme, Inc. pode decidir usar várias nuvens públicas além do serviço da Cloud Vendor, Inc., com diferentes cargas de trabalho de computação ou de serviços de nuvem sendo executadas em cada nuvem.

Atualmente, cada vez mais empresas optam por adotar uma estratégia multinuvem. Se for gerenciada adequadamente, uma implantação multinuvem pode aumentar a confiabilidade, reduzir o risco de aprisionamento tecnológico e adicionar recursos comerciais essenciais.

O que é gerenciamento multinuvem?

Gerenciamento multinuvem é o processo de monitoramento, proteção e otimização de uma implantação multinuvem. O gerenciamento multinuvem apresenta desafios diferentes do desafio de gerenciar uma nuvem ou uma configuração de TI obsoleta. Cada fornecedor de nuvem pública oferece recursos diferentes. Cada fornecedor também oferece diferentes ferramentas para gerenciar seus serviços em nuvem, suas próprias APIs e diferentes Contratos de Nível de Serviço (SLAs).* Os funcionários internos podem ter experiência com um tipo de nuvem pública, mas não com outro. Além disso, nuvens díspares precisam ser conectadas e protegidas.

*Um acordo de nível de serviço (SLA) é um contrato que especifica os serviços que um fornecedor proporcionará, e as condições para a prestação desses serviços.

Qual é a diferença entre o gerenciamento multinuvem e o gerenciamento de nuvens híbridas?

Uma implantação de nuvem híbrida também envolve a combinação de várias nuvens. Entretanto, o termo "nuvem híbrida" se refere a uma combinação de dois tipos distintos de infraestrutura. Uma nuvem híbrida combina uma nuvem pública com uma nuvem privada ou um hardware no local. Nuvens privadas e infraestruturas locais oferecem a uma organização um controle mais interativo sobre seus servidores e suas políticas de segurança na nuvem. Saiba mais sobre nuvens híbridas.

Como funciona o gerenciamento multinuvem?

Apesar de serem cada vez mais comuns, as implantações multinuvem são relativamente recentes e as ferramentas e boas práticas para gerenciar várias nuvens públicas ao mesmo tempo ainda estão sendo desenvolvidas. As equipes internas de TI podem gerenciar cada nuvem separadamente, mas isso consome muito tempo e não é o ideal. Existem muito poucas ferramentas criadas exclusivamente para o gerenciamento multinuvem, mas várias soluções de TI modernas, mais abrangentes, incluirão o gerenciamento multinuvem.

A Cloudflare tem como objetivo simplificar muitos aspectos do gerenciamento multinuvem, oferecendo um único lugar para controlar a segurança, o desempenho e a confiabilidade de uma implantação multinuvem. Ao combinar DNS, balanceamento de carga, serviços de confiabilidade e outras tecnologias essenciais em um único painel de controle, a Cloudflare pode ajudar as empresas a superar alguns dos maiores desafios do gerenciamento multinuvem.

Quais são os desafios da segurança multinuvem?

A multinuvem apresenta uma série de desafios de segurança. Cada nuvem pode ter diferentes políticas de segurança, e os fornecedores podem ter diferentes proteções em vigor. As organizações multinuvem precisam descobrir como aplicar uma política de segurança consistente e eficaz em todos os recursos da nuvem.

Alguns provedores de nuvens públicas permitem que seus clientes definam eles mesmos importantes configurações de segurança. É crucial que as equipes internas entendam essas configurações e as definam adequadamente, especialmente se uma equipe de TI ou de Desenvolvimento e Operações não tiver experiência com uma determinada nuvem. Muitas invasões de dados foram consequência de servidores de nuvem mal configurados (como a invasão de dados da Capital One em 2019).

As implantações multinuvem também compartilham alguns dos mesmos desafios de segurança enfrentados por qualquer implantação na nuvem. Ao contrário da tecnologia local tradicional, não há um perímetro de rede claro que um firewall possa defender. Em vez disso, deve ser implantado um firewall de nuvem ou firewall de aplicativos web (WAF). O controle de acesso do usuário também é muito importante, uma vez que os recursos da nuvem podem ser acessados de qualquer lugar.

Como a Cloudflare auxilia na segurança multinuvem?

A rede da Cloudflare fornece uma variedade de serviços de segurança e desempenho agnósticos de infraestrutura para qualquer variedade de implantação em nuvem — incluindo firewall, gerenciamento de acesso e roteamento inteligente.

Além disso, o Cloudflare One é uma rede como serviço SASE que combina vários desses serviços individuais de segurança e desempenho em nuvem em uma única plataforma. Ele usa a rede global da Cloudflare para oferecer às equipes e forças de trabalho distribuídas uma conectividade segura e rápida para suas implantações multinuvem ou de nuvem híbrida de qualquer lugar do mundo.