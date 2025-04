O que é transformação digital?

Copiar o link do artigo

O que significa "transformação digital"?

Transformação digital significa usar a tecnologia digital para alterar ou criar modelos de negócios inteiramente novos. A transformação digital pode ser uma forma de tornar os processos da empresa mais eficientes, melhorar a experiência do cliente ou mudar completamente a oferta de produtos.

Pense em como um negócio de compartilhamento de viagens como o Uber ou o Lyft mudou o setor de táxis. Essas empresas não "interromperam" simplesmente o negócio de táxis. Em vez disso, elas pegaram o negócio de táxi e o transformaram usando tecnologias digitais que não estavam disponíveis quando o setor de táxis se desenvolveu.

No passado, um veículo mostrava que estava disponível para ser contratado de alguma maneira visual ou física – sendo pintado de amarelo ou anexando uma placa na parte superior do veículo. Essas novas empresas de compartilhamento de viagens perceberam que o indicador disponível para contratação poderia ser digital em vez de físico: uma notificação em um aplicativo, não uma nova cor de tinta. Eles também transformaram o processo de pedir carona: em vez do processo analógico de acenar o braço ou pedir ajuda a um funcionário no hotel, os consumidores podiam usar a internet para solicitar uma carona digitalmente.

As empresas também podem alterar seus modelos de negócios de formas mais discretas usando a tecnologia digital para se tornarem mais eficientes e mais atraentes para o cliente.

Por que a transformação digital é necessária?

Muitas atividades das empresas podem ser aprimoradas ou tornadas mais eficientes pela incorporação de tecnologia digital mais avançada para abstrair os processos manuais. Nenhum contador preferiria voltar a usar livros escritos em bico de pena em vez de usar planilhas computadorizadas. Da mesma forma, muitas empresas descobrem que a computação em nuvem torna seus negócios mais eficientes e responsivos. E muitos desenvolvedores descobrem que podem desenvolver aplicativos com mais eficiência quando usam uma arquitetura sem servidor e não precisam se preocupar em ativar e manter servidores.

Como as empresas devem abordar a transformação digital?

Antes de mais nada, as empresas devem determinar quais são os objetivos corporativos para o processo de transformação digital. As metas devem ser claramente definidas: se isso é uma melhoria no processo, uma experiência do cliente renovada, o lançamento de novas linhas de produtos, ou algum outro objetivo.

A transformação digital requer um compromisso de longo prazo. Envolve mudanças profundas, por isso normalmente não é um processo de curto prazo. As empresas não devem abordá-lo procurando obter uma solução rápida.

Por fim, as empresas precisam garantir que a tecnologia digital que implementam seja escalável e cresça à medida que a empresa cresce. Uma mudança para hardware local e servidores gerenciados internamente provavelmente não é escalável, pois o hardware local não aumenta sob demanda e o gerenciamento de servidor adicional requer mais pessoal.

A transformação digital exige uma migração para a nuvem?

A computação em nuvem oferece várias vantagens em relação às pilhas de tecnologia legadas e, portanto, muitas empresas migram pelo menos parcialmente para a nuvem durante sua jornada de transformação digital. Na verdade, para algumas empresas, a migração para a nuvem é a parte central de sua transformação digital. No entanto, algumas empresas podem ser transformadas digitalmente sem migrar para a nuvem.

Há boas razões comerciais para migrar para a nuvem: custos mais baixos, maior flexibilidade, mais confiabilidade, maior escalabilidade e assim por diante. A abordagem correta é ver o que uma empresa pode ganhar nessas direções, em vez de migrar para a nuvem apenas porque é isso que a maioria das empresas está fazendo. Adotar essa abordagem garante uma mudança cuidadosa e bem arquitetada para a nuvem, em vez de uma migração desorganizada repleta de TI invisível e processos redundantes.

Como a Cloudflare ajuda na jornada de transformação digital?

A Cloudflare fornece uma série de serviços e tecnologias essenciais para operar em escala no mundo digital. A Rede global da Cloudflare fica à frente da infraestrutura dos clientes da Cloudflare para garantir que os aplicativos e as propriedades da web permaneçam rápidos, confiáveis e seguros.

Para as empresas que incorporam a migração para a nuvem em sua transformação digital, a pilha de produtos da Cloudflare é independente de infraestrutura, o que significa que pode ser implantada com qualquer configuração de nuvem e qualquer fornecedor de nuvem.

Saiba como uma nuvem de conectividade ajuda na transformação digital.