Qual é o preço da transferência de dados do AWS?

Os provedores de armazenamento em nuvem , tais como o Amazon Web Services (AWS), cobram dos clientes por certos tipos de transferências de dados.Estes custos, também conhecidos como preços de largura de banda ou taxas de saída de dados, são cobrados mensalmente.

Os clientes pagam pouco ou nada para fazer upload de seus dados no AWS. Entretanto, eles são cobrados pela exportação de dados para fora da nuvem, e pela transferência de dados entre regiões (zonas de disponibilidade) ou para outros serviços da Amazon. As taxas de transferência de dados variam dependendo de vários fatores, incluindo o volume de dados que precisa ser transferido e a região para a qual se destinam.

Quando os clientes são cobrados pela transferência de dados no AWS?

Desenvolvedores e empresas enviam todos os tipos de dados, arquivos, aplicativos, imagens, vídeos, bancos de dados e muito mais, para a nuvem.

Quando a nuvem "coleta" os dados, isso é chamado de entrada de dados, que geralmente é gratuita. Entretanto, o valor dos dados só é plenamente realizado quando são utilizados fora do armazenamento. Uma represa que libera água para residências, irrigação e eletricidade é mais valiosa para os moradores locais, por exemplo, do que uma represa que só faz a captação da água.

A saída de dados ocorre quando os dados saem dos "limites" do provedor da nuvem, usando a capacidade da rede do provedor, ou largura de banda. O AWS transfere uma parte de seus custos de largura de banda para seus clientes sob a forma de taxas de saída de dados. É por isso que o preço de transferência de dados do AWS é às vezes referido como preço de largura de banda.

Muitas empresas precisam da nuvem não apenas para armazenar dados, mas também para processá-los e compartilhá-los. Elas podem transferir dados por razões como:

Analisar e derivar novos insights a partir de logs e dados de clientes

Fornecer os ativos do aplicativo (como imagens e vídeos armazenados em um site) de volta aos clientes

Possibilitar a colaboração remota em documentos essenciais

Conectar dados da empresa a diferentes aplicativos

Desenvolver, testar e atualizar aplicativos baseados em nuvem

Arquivar dados para backup ou recuperação de desastres

Serviços diferentes têm diretrizes de transferência de dados diferentes. Os clientes de armazenamento de objetos, Amazon Simple Storage (Amazon S3), por exemplo, são cobrados toda vez que transferem dados, com raras exceções:

Dados transferidos para a internet para os primeiros 100 GB por mês, agregados em todos os serviços e regiões do AWS (exceto China e GovCloud)

Dados transferidos entre buckets S3 na mesma região do AWS

Dados transferidos de um bucket do Amazon S3 para quaisquer serviços do AWS dentro da mesma região do AWS que o bucket S3

Dados transferidos para o Amazon CloudFront

Como os clientes podem calcular o preço da largura de banda do Amazon S3?

A Calculadora de Preços AWS on-line pode ajudar os clientes a estimar o preço da largura de banda, que é baseado no tipo de localização, região (sendo uma "região do AWS" uma localização física onde os data centers da Amazon se agrupam), o serviço específico da Amazon utilizado, o nível do cliente e outros fatores.

O Amazon S3 oferece aos clientes 100 GB de transferência de dados gratuitos para a internet a cada mês, agregados em todos os serviços do AWS e regiões do AWS (exceto China e GovCloud). Serão cobradas taxas adicionais dos clientes que excederem esse valor com base no volume de dados que estão transferindo.

Transferência de dados do Amazon S3 para a internet* Preço por GB Primeiros 10 TB/Mês $0,09 por GB Próximos 40 TB/Mês $0,09 por GB Próximos 100 TB/Mês $0,07 por GB Mais que 150 TB/Mês $0,05 por GB

*Exemplo baseado em dados da região oeste-norte da Califórnia

Os clientes americanos também costumam pagar US$ 0,02 por GB pela transferência de dados do S3 para uma zona de disponibilidade diferente do AWS. É uma taxa adicional se eles quiserem acelerar o desempenho da transferência de dados (ou seja garantir a latência mais baixa). Voltando à analogia da água, seria como um cliente pagar um valor a mais para seu fornecedor de água por usar um chuveiro de alta pressão ao invés de um chuveiro de baixo fluxo.

Embora a Calculadora de Preços AWS seja útil, alguns clientes podem achar que os preços de transferência de dados são imprevisíveis. Na verdade, a Amazon lista mais de uma dúzia de razões pelas quais os custos reais podem variar das cotações da calculadora de preços. Algumas dessas razões incluem:

Região utilizada: os serviços variam conforme a zona de disponibilidade, em parte porque o custo de terreno, fibra, eletricidade e impostos pagos pela Amazon também variam conforme a região.Os clientes também podem ter requisitos específicos de soberania de dados (como o GDPR), que determinam onde implantar seus aplicativos.

os serviços variam conforme a zona de disponibilidade, em parte porque o custo de terreno, fibra, eletricidade e impostos pagos pela Amazon também variam conforme a região.Os clientes também podem ter requisitos específicos de soberania de dados (como o GDPR), que determinam onde implantar seus aplicativos. Mudança nos preços: para clientes que utilizam "pague conforme o uso", os preços cobrados são diferentes daqueles que definem em uma "reserva" de um ou três anos.

para clientes que utilizam "pague conforme o uso", os preços cobrados são diferentes daqueles que definem em uma "reserva" de um ou três anos. Impostos: A calculadora de preços AWS não faz estimativas de impostos.

A calculadora de preços AWS não faz estimativas de impostos. Preços diferenciados: Certos clientes são qualificáveis para descontos por volume.

Com base nos preços diferenciados, os clientes maiores também podem ser capazes de negociar outros descontos.Em um exemplo, o Sistema de Dados e Informações de Ciências da Terra da NASA, que esperava armazenar 247 petabytes de dados até 2025, <a href='https://www.earthdata.nasa.gov/learn/articles/cloud-data-egress/'target="_blank">recebeu preço especial para a saída e armazenamento do AWS. (Para comparar, só um petabyte de dados é aproximadamente o equivalente a 13 anos de vídeo HD-TV).

No entanto, os custos de transferência de dados do AWS podem se tornar proibitivos, particularmente para empresas menores ou desenvolvedores que queiram evitar o aprisionamento tecnológico, em favor de uma abordagem de nuvem híbrida ou multinuvem .

Como os clientes de nuvem podem reduzir os custos de transferência de dados?

Como a adoção da nuvem está crescendo muito rapidamente, estouros no orçamento de nuvem são cada vez mais comuns.Mais da metade dos executivos de alto escalão e profissionais DevOps <a href='https://www.techrepublic.com/article/kubernetes-cloud-adoption-challenges/'target="_blank">citam o "gasto significativo ou inesperado em computação, armazenamento, infraestrutura de rede e/ou IaaS baseados em nuvem", como seu maior desafio.

A otimização dos custos da nuvem pode ajudar as empresas que procuram reduzir seus custos de transferência de dados. Algumas estratégias-chave incluem:

Centralizar a gestão de custos com um “centro de excelência” em nuvem.

Se utilizar a Amazon, utilize outros serviços do AWS que podem ajudar a reduzir as taxas de largura de banda dos provedores de internet, ou que minimizem a distância que os dados têm que percorrer.

Explorar fornecedores alternativos de nuvens e tipos de armazenamento em nuvem para diferentes tipos de dados.

A Cloudflare cobra dos clientes de armazenamento pela saída ou largura de banda?

O Cloudflare R2 é um armazenamento de objetos compatível com o S3 sem taxas de saída, o que o torna mais acessível do que os serviços típicos de armazenamento em nuvem. O R2 permite aos desenvolvedores armazenar grandes quantidades de dados não estruturados sem as taxas caras de largura de banda de saída. Para estimar a economia em potencial do uso do Cloudflare R2 em vez do Amazon S3, acesse a Calculadora de preços do R2.