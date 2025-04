Copiar o link do artigo

O que é uma máquina virtual?

Uma máquina virtual (VM) é um computador baseado em software que existe no sistema operacional de outro computador, geralmente usado para fins de teste, backup de dados ou execução de aplicativos SaaS. Para entender como as VMs funcionam, é importante primeiro entender como o software e o hardware do computador são normalmente integrados por um sistema operacional.

O que é um sistema operacional?

Os computadores tradicionais são construídos a partir de hardware físico, incluindo unidades de disco rígido, chips de processador, RAM e muito mais. Para utilizar esse hardware, os computadores contam com um tipo de software conhecido como sistema operacional (SO). Alguns exemplos comuns de sistemas operacionais são Mac OSX, Microsoft Windows, Linux e Android.

O sistema operacional é o que gerencia o hardware do computador para que o usuário possa utilizar. Por exemplo, se o usuário deseja acessar a internet, o SO direciona a placa de interface de rede para fazer a conexão. Se o usuário quiser baixar um arquivo, o sistema operacional irá particionar o espaço no disco rígido para esse arquivo. O sistema operacional também executa e gerencia outros softwares. Por exemplo, ele pode executar um navegador web e fornecer ao navegador memória de acesso aleatório (RAM) suficiente para operar sem problemas.

Normalmente, os sistemas operacionais existem em um computador físico na proporção de um para um. Para cada máquina existe um único SO gerenciando seus recursos físicos.

Você pode ter dois ou mais sistemas operacionais em um computador?

É possível executar vários sistemas operacionais em um único computador. Isso pode ser alcançado por meio de um processo chamado virtualização. Na virtualização, um software se comporta como se fosse um computador independente. Esse software é chamado de máquina virtual, também conhecido como computador "convidado". (O computador no qual a VM está sendo executada é chamado de "host".) O convidado tem um sistema operacional, bem como seu próprio hardware virtual.

"Hardware virtual" pode soar como um oxímoro. Na verdade, o "disco rígido" de uma VM é apenas um arquivo no disco rígido do computador host. No entanto, um disco rígido virtual cumpre a mesma função de um físico.

O número de VMs que podem ser executados em um host é limitado apenas pelos recursos disponíveis do host. O usuário pode executar o sistema operacional de uma VM em uma janela como qualquer outro programa, ou pode executá-lo em tela cheia para que pareça um sistema operacional host genuíno.

Para que as máquinas virtuais são utilizadas?

Os casos de uso comuns para máquinas virtuais em computadores únicos incluem:

Teste - Os desenvolvedores de software geralmente desejam testar seus aplicativos em diferentes ambientes. Eles podem usar máquinas virtuais para executar seus aplicativos em vários sistemas operacionais em um computador. Isso é mais simples e mais econômico do que testar em várias máquinas físicas diferentes.

- Os desenvolvedores de software geralmente desejam testar seus aplicativos em diferentes ambientes. Eles podem usar máquinas virtuais para executar seus aplicativos em vários sistemas operacionais em um computador. Isso é mais simples e mais econômico do que testar em várias máquinas físicas diferentes. Executar software projetado para outros sistemas operacionais - Embora determinados softwares aplicativos estejam disponíveis apenas para uma única plataforma, uma VM pode executar software projetado para um sistema operacional diferente. Por exemplo, um usuário de Mac que deseja executar software projetado para Windows pode executar uma VM do Windows em seu host Mac.

- Embora determinados softwares aplicativos estejam disponíveis apenas para uma única plataforma, uma VM pode executar software projetado para um sistema operacional diferente. Por exemplo, um usuário de Mac que deseja executar software projetado para Windows pode executar uma VM do Windows em seu host Mac. Executar software obsoleto - Alguns softwares mais antigos não podem ser executados em sistemas operacionais modernos.

- Alguns softwares mais antigos não podem ser executados em sistemas operacionais modernos. Isolamento do navegador - Isolamento do navegador é a prática de "isolar" a atividade do navegador web do resto do sistema operacional de um computador para impedir que um malware afete outros arquivos e programas do computador. Algumas ferramentas de isolamento do navegador usam VMs para estabelecer esse isolamento, embora essa abordagem possa diminuir a atividade de navegação.

Como a computação em nuvem utiliza as máquinas virtuais?

Os usuários que desejam executar esses aplicativos podem executar um sistema operacional antigo em uma máquina virtual. Vários provedores de nuvem oferecem máquinas virtuais para seus clientes. Essas máquinas virtuais geralmente residem em servidores poderosos que podem atuar como host para várias VMs e podem ser usadas por vários motivos que não seriam práticos com uma VM hospedada localmente. Isso inclui:

Executar aplicativos SaaS - Software como serviço, ou SaaS, é um método baseado em nuvem de fornecer software aos usuários, no qual um aplicativo é fornecido ao usuário na internet em vez de rodar em seu computador. Muitas vezes, são as máquinas virtuais na nuvem que fazem a computação nos aplicativos SaaS, além de entregá-los aos usuários. Se o provedor de nuvem tiver uma borda de rede geograficamente distribuída, o aplicativo será executado mais próximo do usuário, resultando em uma performance mais rápida .

- Software como serviço, ou SaaS, é um método baseado em nuvem de fornecer software aos usuários, no qual um aplicativo é fornecido ao usuário na internet em vez de rodar em seu computador. Muitas vezes, são as máquinas virtuais na nuvem que fazem a computação nos aplicativos SaaS, além de entregá-los aos usuários. Se o provedor de nuvem tiver uma borda de rede geograficamente distribuída, o aplicativo será executado mais próximo do usuário, resultando em uma performance mais rápida . Fazer backup de dados - Os serviços de VM baseados em nuvem são populares para fazer backup de dados, porque os dados podem ser acessados de qualquer lugar. Além disso, as VMs em nuvem oferecem melhor redundância, exigem menos manutenção e geralmente escalam melhor do que os data centers físicos. (Por exemplo, é relativamente fácil comprar um gigabyte extra de espaço de armazenamento de um provedor de VM na nuvem, mas muito mais difícil construir um novo servidor de dados local para esse gigabyte extra de dados.)

- Os serviços de VM baseados em nuvem são populares para fazer backup de dados, porque os dados podem ser acessados de qualquer lugar. Além disso, as VMs em nuvem oferecem melhor redundância, exigem menos manutenção e geralmente escalam melhor do que os data centers físicos. (Por exemplo, é relativamente fácil comprar um gigabyte extra de espaço de armazenamento de um provedor de VM na nuvem, mas muito mais difícil construir um novo servidor de dados local para esse gigabyte extra de dados.) Serviços de hospedagem, como e-mail e gerenciamento de acesso - Hospedar esses serviços em VMs em nuvem geralmente é mais rápido e econômico, além de ajudar a minimizar a manutenção e aliviar as preocupações de segurança.

- Hospedar esses serviços em VMs em nuvem geralmente é mais rápido e econômico, além de ajudar a minimizar a manutenção e aliviar as preocupações de segurança. Isolamento do navegador - Algumas ferramentas de isolamento do navegador usam VMs em nuvem para executar atividades de navegação na web e fornecer conteúdo seguro aos usuários por meio de uma conexão segura com a internet

A Cloudflare e as máquinas virtuais

A Cloudflare ajuda a proteger e gerenciar qualquer tipo de implantação em nuvem, incluindo VMs em nuvem. Os provedores de SaaS podem usar o Cloudflare for SaaS para melhorar a performance de seus aplicativos, proteger domínios personalizados para usuários finais e muito mais.

Além disso, para usuários que desejam a funcionalidade de execução de código na borda sem a sobrecarga de máquinas virtuais, a plataforma Cloudflare Workers, uma plataforma sem servidor, fornece computação de borda aos clientes de forma totalmente escalável, permitindo que os desenvolvedores aumentem os aplicativos existentes ou criem aplicativos totalmente novos sem configurar ou manter a infraestrutura.