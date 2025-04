Como funciona a arquitetura de nuvem híbrida?

Copiar o link do artigo

O que é nuvem híbrida?

Uma nuvem híbrida é uma combinação de dois ou mais tipos diferentes de infraestrutura: uma nuvem pública e uma nuvem privada ou uma infraestrutura no local. As implantações de nuvens híbridas são cada vez mais comuns; muitas empresas querem combinar o poder da computação em nuvem pública com uma infraestrutura privada controlada mais rigidamente.

Como é a arquitetura de nuvem híbrida?

A arquitetura de nuvem híbrida pode variar bastante. A implantação de uma nuvem híbrida pode combinar a infraestrutura local com uma nuvem pública:

Também poderia combinar uma nuvem pública com uma nuvem privada:

Ou pode combinar várias nuvens públicas, nuvens privadas e infraestrutura local. Independentemente da configuração específica utilizada, toda arquitetura de nuvem híbrida terá algumas características em comum:

Integração de dados: Os dados de uma organização serão sincronizados em sua infraestrutura de nuvem pública e não pública. A sincronização de dados nessas diferentes infraestruturas pode ser um desafio, e uma empresa pode precisar implementar uma solução técnica adicional para manter automaticamente a consistência dos dados.

Nuvens privadas, infraestrutura legada e nuvens públicas são conectadas umas às outras, seja por meio da internet pública ou de uma rede privada. Essa conectividade de rede é essencial para o funcionamento de uma implantação de nuvem híbrida. Gerenciamento unificado: O ideal é que o gerenciamento da nuvem híbrida seja feito por uma ferramenta abrangente, eliminando a necessidade de gerenciar cada nuvem separadamente. O gerenciamento de nuvens feito separadamente pode ser difícil porque cada nuvem terá diferentes APIs,* diferentes SLAs,** além de funcionalidades e recursos diferentes.

*Uma API, ou interface de programação de aplicativos, permite que um aplicativo "use" um recurso ou funcionalidade de outro aplicativo, ou nesse caso, um serviço em nuvem, e incorpore esse recurso ou funcionalidade ao serviço do próprio aplicativo.

**Um "SLA" é um Contrato de Nível de Serviço e define os serviços que um fornecedor de nuvens fornecerá.

Como as nuvens híbridas são conectadas?

Para as nuvens híbridas, as conexões de rede entre as diferentes infraestruturas são muito importantes. Se elas não estiverem conectadas, uma organização não está realmente operando uma nuvem híbrida. Em vez disso, está operando várias nuvens em paralelo umas com as outras, e os dados podem não estar alinhados em todas as nuvens.

Nuvens públicas, nuvens privadas e infraestrutura local podem ser conectadas por meio dos métodos a seguir:

VPN: Uma VPN, ou rede privada virtual, permite conexões seguras, criptografadas pela internet. Como o tráfego da VPN é criptografado, qualquer pessoa ou máquina conectada a uma VPN pode se comunicar de uma forma tão segura como se estivesse conectada a uma rede interna privada. Com uma VPN, as nuvens e a infraestrutura local podem se conectar com segurança pela internet pública.

Uma VPN, ou rede privada virtual, permite conexões seguras, criptografadas pela internet. Como o tráfego da VPN é criptografado, qualquer pessoa ou máquina conectada a uma VPN pode se comunicar de uma forma tão segura como se estivesse conectada a uma rede interna privada. Com uma VPN, as nuvens e a infraestrutura local podem se conectar com segurança pela internet pública. WAN: Uma rede de longa distância (WAN) é uma rede que conecta computadores à distância, o oposto de uma rede local (LAN) que conecta computadores localmente (dentro do mesmo prédio ou nas mesmas instalações). As conexões por WAN são mais confiáveis do que as conexões pela internet pública. Para nuvens híbridas, uma WAN deve ainda criptografar as conexões usando uma VPN.

Uma rede de longa distância (WAN) é uma rede que conecta computadores à distância, o oposto de uma rede local (LAN) que conecta computadores localmente (dentro do mesmo prédio ou nas mesmas instalações). As conexões por WAN são mais confiáveis do que as conexões pela internet pública. Para nuvens híbridas, uma WAN deve ainda criptografar as conexões usando uma VPN. APIs: as integrações de API são essenciais para fazer uma nuvem híbrida funcionar conectando plataformas, bancos de dados, aplicativos, e assim por diante. As chamadas de API são enviadas de uma nuvem para outra como solicitações HTTP e também podem ser enviadas pela internet aberta, por uma VPN ou por uma WAN.

Como a Cloudflare suporta implantações de nuvens híbridas?

A Cloudflare facilita o gerenciamento de implantações de nuvens híbridas, além de outros tipos de implantações de nuvem, como a multinuvem. A rede em nuvem da Cloudflare, que está distribuída em 335 cidades em 125 países, fica na frente de qualquer infraestrutura de nuvem e gerencia o DNS, a proteção contra DDoS, a aceleração de conteúdo, a criptografia TLS e outras funções essenciais. A Cloudflare também ajuda no controle de acesso do usuário, um aspecto essencial de qualquer implantação em nuvem.

Saiba como uma nuvem de conectividade se integra facilmente a qualquer tipo de implementação em nuvem.