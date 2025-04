Copiar o link do artigo

O que é uma taxa de acerto de cache?

A taxa de acerto do cache é uma medida de quantas solicitações de conteúdo um cache é capaz de completar com sucesso, em comparação com quantos pedidos ele recebe. Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) fornece um tipo de cache, e uma CDN de alto desempenho terá uma taxa de acerto de cache alta.

A fórmula para calcular uma taxa de acerto de cache é a seguinte:

Por exemplo, se uma CDN tem 39 acertos de cache e 2 falhas de cache em um determinado período de tempo, então a taxa de acerto de cache é igual a 39 dividido por 41, ou 0,951. A taxa de acerto de cache também pode ser expressa como porcentagem multiplicando-se este resultado por 100. Assim, como porcentagem, a taxa de acerto de cache seria de 95,1%.

A taxa de acerto de cache é uma métrica que se aplica a qualquer cache; não se destina apenas a medir o desempenho da CDN. Entretanto, é uma referência especialmente importante para as CDNs. A maioria dos serviços de CDN fornecerá aos clientes essa métrica em sua interface de usuário ou no painel de controle.

O que é um acerto de cache?

Um "acerto de cache" ocorre quando um arquivo é solicitado de um cache e o cache consegue atender a essa solicitação. Por exemplo, se um usuário visita uma página web que deveria exibir uma foto de um gato tocando um piano, o navegador pode enviar uma solicitação à CDN da página web para essa foto. Se a CDN tiver uma cópia da foto armazenada, então a solicitação resulta em um acerto de cache e a foto é enviada ao navegador.

O que é uma falha de cache?

Uma falha de cache é quando o cache não contém o conteúdo solicitado. Se uma cópia da imagem do gato tocando piano não estiver atualmente armazenada no cache da CDN, essa solicitação resulta em uma falha de cache, e a solicitação da imagem original é repassada ao servidor de origem. O servidor de CDN armazenará a foto em cache assim que o servidor de origem responder, de modo que solicitações adicionais dessa foto resultarão em um acerto de cache.

O que se considera como uma boa taxa de acerto de cache da CDN para a maioria dos sites?

Um site típico composto principalmente de conteúdo estático poderia facilmente ter uma taxa de acerto de cache na faixa de 95-99%. Entretanto, obter esta métrica o mais alta possível não é o único objetivo de uma CDN. Além disso, um site com muito conteúdo dinâmico pode ter uma taxa de acerto de cache muito menor (embora o conteúdo dinâmico de armazenamento em cache esteja se tornando possível).

Uma taxa de acerto de cache alta sempre significa que uma CDN é eficaz?

A taxa de acerto de cache não é a última palavra em desempenho de uma CDN; outros fatores também são extremamente importantes na avaliação da eficácia de uma CDN. Por exemplo, também é importante considerar a partir de onde o conteúdo é oferecido. O ideal é que uma CDN forneça conteúdo a partir do servidor de CDN mais próximo do usuário final. Se isso não ocorrer, o desempenho da CDN não será o ideal. A CDN da Cloudflare foi criada para fornecer qualquer conteúdo a partir de qualquer um de nossos 335 locais ao redor do mundo. Qualquer conteúdo que esteja armazenado em cache em um data center também pode ser fornecido por qualquer outro data center.

O armazenamento em cache é uma parte importante do que uma CDN faz, mas seu principal objetivo é tornar as propriedades da web mais rápidas e mais confiáveis em geral. Uma série de métricas de desempenho ajudam a medir o quanto uma CDN ajudou a acelerar um site ou aplicativo web.