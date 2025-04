Copiar o link do artigo

O que é um servidor de borda da CDN?

Um servidor de borda da CDN é um computador que existe no extremo lógico ou “borda” de uma rede. Um servidor de borda geralmente serve como a conexão entre redes separadas. O objetivo principal de um servidor de borda da CDN é armazenar o conteúdo o mais próximo possível de uma máquina cliente solicitante, reduzindo assim a latência e melhorando os tempos de carregamento da página.

Um servidor de borda é um tipo de dispositivo de borda que fornece um ponto de entrada em uma rede. Outros dispositivos de borda incluem roteadores e switches de roteamento. Dispositivos de borda são frequentemente colocados dentro de pontos de troca de internet (IxPs) para permitir que diferentes redes se conectem e compartilhem o trânsito.

Como funciona um servidor de borda?

Em qualquer layout de rede específico, vários dispositivos diferentes se conectarão uns aos outros usando um ou mais padrões de rede predefinidos. Se uma rede deseja se conectar a outra rede ou à internet mais ampla, ela deve ter alguma forma de ponte para que o tráfego flua de um local para outro. Os dispositivos de hardware que criam essa ponte na borda de uma rede são chamados de dispositivos de borda.

As redes se conectam através da borda

Em uma rede normal de casa ou escritório com muitos dispositivos conectados, dispositivos como telefones celulares ou computadores se conectam e desconectam à rede através de um modelo de rede hub-and-spoke. Todos os dispositivos existem dentro da mesma rede local (LAN), e cada dispositivo se conecta a um roteador central, através do qual são capazes de se conectar uns com os outros.

Para conectar uma segunda rede à primeira rede, em algum ponto a conexão deve ser feita entre as redes. O dispositivo por meio do qual as redes podem se conectar é, por definição, um dispositivo de borda.

Agora, se um computador dentro da Rede A precisa se conectar a um computador dentro da Rede B, a conexão deve passar da rede A, através da borda da rede e para a segunda rede. Esse mesmo paradigma também funciona em contextos mais complexos, como quando uma conexão é feita pela internet. A capacidade das redes de compartilhar o trânsito é prejudicada pela disponibilidade de dispositivos de borda entre elas.

Quando uma conexão deve atravessar a internet, ainda mais etapas intermediárias devem ser tomadas entre a rede A e a rede B. Para simplificar, vamos imaginar que cada rede é um círculo e o lugar em que os círculos se tocam é a borda doa rede. Para que a conexão se mova pela internet, ela normalmente atingirá muitas redes e se moverá por muitos nós de borda da rede. De modo geral, quanto mais longe a conexão viaja, maior o número de redes que devem ser atravessadas. Uma conexão pode atravessar diferentes provedores de serviços de internet e hardware de infraestrutura de backbone da internet antes de atingir seu destino.

Um provedor de CDN posicionará servidores em muitos locais, mas alguns dos mais importantes são os pontos de conexão na borda entre redes diferentes. Esses servidores de borda se conectarão a várias redes diferentes e permitirão que o tráfego passe de forma rápida e eficiente entre as redes. Sem uma CDN, o trânsito pode tomar uma rota mais lenta e/ou mais complicada entre a origem e o destino. No pior dos cenários, será um tráfego “trombone” em grandes distâncias; ao conectar a outro dispositivo do outro lado da rua, uma conexão pode mover-se através do país e vice-versa. Ao colocar servidores de borda em locais importantes, uma CDN é capaz de fornecer conteúdo rapidamente para usuários em redes diferentes. Para saber mais sobre as melhorias do uso da CDN, explore como funciona a performance da CDN.

Qual é a diferença entre um servidor de borda e um servidor de origem?

Um servidor de origem é o servidor web que recebe todo o tráfego da internet quando uma propriedade da web não está usando uma CDN. Usar um servidor de origem sem uma CDN significa que cada solicitação da internet deve retornar ao local físico desse servidor de origem, independentemente de onde ele resida. Isso amplia o tempo de carregamento que aumenta quanto mais longe o servidor estiver da máquina cliente solicitante.

Os servidores de borda da CDN armazenam conteúdo em (cache) em locais estratégicos para aliviar a carga de um ou mais servidores de origem. Ao mover ativos estáticos como imagens, arquivos HTML e JavaScript (e possivelmente outros conteúdos) o mais próximo possível da máquina cliente solicitante, um cache de servidor de borda é capaz de reduzir a quantidade de tempo que leva para um recurso da web carregar. Os servidores de origem ainda têm uma função importante a desempenhar ao usar uma CDN, já que o código importante do lado do servidor, como um banco de dados de credenciais com hash de clientes usado para autenticação, normalmente é mantido na origem. Saiba mais sobre a CDN da Cloudflare com servidores de borda em todo o mundo.