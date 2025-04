Copiar o link do artigo

O que é um data center?

Um data center é uma instalação que abriga muitos computadores em rede que trabalham juntos para processar, armazenar e compartilhar dados. A maioria das grandes empresas de tecnologia depende fortemente dos data centers como um componente central na entrega de serviços on-line.

Qual é a diferença entre um data center e um ponto de presença (PoP)?

Os termos data center e ponto de presença (PoP) às vezes são usados indistintamente, embora possam ser feitas distinções entre eles. Em termos gerais, um PoP pode se referir a uma empresa com a presença de um único servidor em um local, enquanto um data center pode se referir a um local que abriga vários servidores. Em vez de se referir a vários PoPs em um local, a Cloudflare usa o termo data center para indicar um local em que muitos de nossos servidores são mantidos.

O conceito de um ponto de presença ganhou destaque durante o fim do sistema telefônico da Bell, ordenado pela justiça. Na decisão do tribunal, um ponto de presença se refere a um local onde as operadoras de longa distância terminam os serviços e transferem as conexões para uma rede local. Da mesma forma, na internet moderna, um PoP normalmente se refere a onde as CDNs têm uma presença física em um local, geralmente nas junções entre redes conhecidas como pontos de troca de internet (IxP).

Um data center se refere a um local físico no qual os computadores estão conectados em rede para melhorar a usabilidade e reduzir os custos relacionados ao armazenamento, largura de banda e outros componentes de rede. Data centers, como instalações de colocation em IxPs, permitem que diferentes provedores de serviços de internet, CDNs e outras empresas de infraestrutura se conectem entre si para compartilhar o trânsito.

Quais são as preocupações comuns no design de um data center?

Muitos componentes e fatores são levados em consideração ao criar um data center moderno. Com planejamento, manutenção e segurança adequados, um data center corre menos risco de tempo de inatividade e violação de dados.

As considerações sobre o data center incluem:

Redundância/backup - o nível de redundância varia amplamente com base na qualidade de um data center; em data centers de alto nível, várias redundâncias em servidores de energia e backup são integradas à infraestrutura.

- o nível de redundância varia amplamente com base na qualidade de um data center; em data centers de alto nível, várias redundâncias em servidores de energia e backup são integradas à infraestrutura. Eficiência - a quantidade de eletricidade usada em um grande data center é comparável com a de uma pequena cidade. Sempre que possível, os data centers tentam reduzir os custos otimizando os processos de resfriamento e usando hardware com baixo consumo de energia.

- a quantidade de eletricidade usada em um grande data center é comparável com a de uma pequena cidade. Sempre que possível, os data centers tentam reduzir os custos otimizando os processos de resfriamento e usando hardware com baixo consumo de energia. Segurança - segurança física adequada, tanto em termos de vigilância eletrônica, controles de acesso e guardas de segurança no local, reduzem o risco associado a malfeitores que tentam obter acesso ao local.

- segurança física adequada, tanto em termos de vigilância eletrônica, controles de acesso e guardas de segurança no local, reduzem o risco associado a malfeitores que tentam obter acesso ao local. Controles/fatores ambientais - a manutenção das condições ambientais adequadas é necessária para o funcionamento adequado do hardware eletrônico. Manter a temperatura e a umidade dentro de parâmetros aceitáveis requer o equilíbrio adequado de ar condicionado, controle de umidade e regulação do fluxo de ar. Em áreas vulneráveis a terremotos, também é necessário se preocupar com servidores devidamente protegidos.

- a manutenção das condições ambientais adequadas é necessária para o funcionamento adequado do hardware eletrônico. Manter a temperatura e a umidade dentro de parâmetros aceitáveis requer o equilíbrio adequado de ar condicionado, controle de umidade e regulação do fluxo de ar. Em áreas vulneráveis a terremotos, também é necessário se preocupar com servidores devidamente protegidos. Manutenção e monitoramento - engenheiros de rede no local ou de plantão são necessários para ficar a par de travamentos de servidor e outras falhas de hardware. A resposta adequada ajuda a garantir o tempo de atividade do servidor e a eliminar reduções na qualidade do serviço.

- engenheiros de rede no local ou de plantão são necessários para ficar a par de travamentos de servidor e outras falhas de hardware. A resposta adequada ajuda a garantir o tempo de atividade do servidor e a eliminar reduções na qualidade do serviço. Largura de banda - um data center está incompleto sem a largura de banda necessária para lidar com todo o tráfego de rede necessário. As considerações de largura de banda são um componente central na infraestrutura do data center, com conexões de rede externas e topologia de data center interna, ambas projetadas em torno de capacidade de rede suficiente.

