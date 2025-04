O que é fraude de anúncios? | Fraude de anúncios com cliques

Copiar o link do artigo

O que é Fraude de Anúncios?

A fraude de anúncios é qualquer tentativa de fraudar redes de publicidade digital para obter ganhos financeiros. Os golpistas costumam usar bots para realizar fraudes de publicidade, mas nem sempre – há vários métodos que os golpistas podem usar para enganar anunciantes e redes de anúncios para pagá-los. A fraude de publicidade que usa bots geralmente é uma fraude de cliques.

Que tipos de fraudes de anúncios on-line existem?

Existem várias maneiras pelas quais os criminosos cibernéticos podem realizar fraudes de anúncios. Alguns dos métodos incluem:

Anúncios ocultos: quando um anúncio é exibido de forma que o usuário não o veja. Esse tipo de fraude visa redes de anúncios que pagam com base em impressões (visualizações), não em cliques.

quando um anúncio é exibido de forma que o usuário não o veja. Esse tipo de fraude visa redes de anúncios que pagam com base em impressões (visualizações), não em cliques. Sequestro de cliques: é quando um invasor redireciona um clique em um anúncio para um anúncio diferente, efetivamente "roubando" o clique. Para que esse ataque de fraude funcione, o invasor precisa comprometer o computador do usuário, o site do editor do anúncio ou um servidor proxy.

Instalação de aplicativos falsos: os anúncios são frequentemente exibidos em aplicativos, especialmente aplicativos para dispositivos móveis. Para esse método de fraude, equipes de pessoas (geralmente em fazendas de cliques*) instalam aplicativos milhares de vezes e interagem com eles em massa.

Botnet para fraude de anúncios: os golpistas podem usar botnets para gerar milhares de cliques falsos em um anúncio ou visitas falsas a um site que exibe os anúncios. Veja abaixo mais sobre como isso funciona.

*Uma fazenda de cliques é um grupo de trabalhadores mal pagos que clicam em massa em links direcionados, geralmente para direcionar para golpistas ou invasores cibernéticos.

Como funciona a fraude de anúncios movida por bots?

Os golpistas podem usar bots de clique para produzir cliques falsos em anúncios digitais que aparecem nas propriedades dos golpistas, gerando receita para eles.

Os bots de clique são programados para imitar usuários reais e clicar em determinados links. Muitas vezes, esses bots são distribuídos em vários dispositivos em uma botnet. Dessa forma, eles parecem mais legítimos, pois cada bot terá um endereço de IP diferente, pois está vindo de um dispositivo diferente.

Um botnet é um grupo de dispositivos conectados à internet que foram comprometidos por um invasor. Cada dispositivo terá um bot instalado nele, possivelmente além de outro malware.

Como a fraude de anúncios está relacionada à fraude de cliques?

Muitas vezes, a fraude de anúncios é um tipo de fraude de cliques. Fraude de cliques é um termo mais amplo que abrange todos os tipos de casos de uso para cliques falsos. Normalmente é realizada por bots de cliques ou por uma fazenda de cliques – os bots de redes sociais também podem ser responsáveis por isso. Saiba mais sobre fraudes de cliques.

Como o gerenciamento de bots pode detectar e evitar fraudes de anúncios?

O Gerenciamento de Bots da Cloudflare consegue usar o aprendizado de máquina para julgar comportamentos comparando-os a uma base de referência, além de identificar "usuários" com maior probabilidade de serem, na verdade, bots. A atividade de bots mal-intencionados pode ser eliminada, enquanto usuários reais e bots do bem têm permissão de continuar interagindo normalmente com um ativo da internet.

Sites menores podem obter mais visibilidade e controle sobre fraudes de anúncios com o Modo de supercombate a bots, agora disponível nos planos Cloudflare Pro e Business.