O que é um ataque de bots?

Um ataque de bot é um tipo de ataque cibernético que usa scripts automatizados para interromper um site, roubar dados, fazer compras fraudulentas ou realizar outras ações maliciosas. Esses ataques podem ser implantados contra muitos alvos diferentes, como sites, servidores, APIs e outros endpoints. O objetivo desses ataques pode variar, mas geralmente inclui o roubo de informações confidenciais ou danos à infraestrutura do alvo.

Os ataques de bots podem devastar uma empresa, levando a um tempo de inatividade significativo e caro para as organizações, perda de receita e danos à reputação.

O que é um bot?

Um bot, abreviação de "robô", é um programa de software projetado para executar automaticamente tarefas repetitivas e direcionadas, o que pode ajudar as organizações a simplificar os processos e aumentar a eficiência operacional. Por exemplo, os bots de mecanismos de pesquisa indexam sites para ajudar a fornecer resultados de pesquisa precisos, enquanto os bots de atendimento ao cliente são projetados para responder a perguntas frequentes e resolver problemas comuns.

Os bots também podem ser projetados para fins maliciosos e causar danos significativos. Os bots de malware, por exemplo, podem infectar computadores e roubar informações confidenciais. Os bots também podem realizar ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) para sobrecarregar os sites com tráfego e deixá-los off-line.

Os bots geralmente são chamados de outros nomes, como spiders, crawlers ou web bots.

Quais são os diferentes tipos de ataques de bots?

Há muitos tipos de ataques de bots, todos eles projetados para uma finalidade específica. Todas as ações de um bot que violem os termos de serviço de um site ou as regras do site Robots.txt são consideradas maliciosas.

Os ataques de bots incluem:

Preenchimento de credenciais: é quando os invasores usam credenciais de login roubadas para obter acesso a outro site. Os bots contornam os recursos de segurança incorporados existentes nos formulários de login de aplicativos web, tentando fazer vários logins simultâneos de vários tipos de dispositivos e endereços de IP. O objetivo é misturar as tentativas de bots com o tráfego de login normal.

Raspagem da web/de conteúdo é quando os bots baixam (ou "raspam") o conteúdo de um site para usá-lo em ataques futuros. Um bot raspador de sites envia uma série de solicitações HTTP GET, copia e salva as informações, tudo isso em segundos.

Ataques DoS e DDoS são realizados com redes de máquinas conectadas à internet, como computadores ou dispositivos de IoT. Depois que a rede é infectada, os invasores enviam instruções remotas a cada bot para sobrecarregar o servidor ou a rede, causando interrupções e tempo de inatividade.

Quebra de senhas por força bruta são ataques que usam bots para atacar e se infiltrar em contas protegidas, tentando todas as combinações possíveis de senhas ou quebrando chaves de criptografia para obter acesso não autorizado a dados confidenciais.

Fraude de cliques é quando os invasores visam anúncios de custo por clique para aumentar as classificações de pesquisa de uma página web por meio de cliques falsos. Um bot finge ser um visitante legítimo e clica em um anúncio, botão ou outro hiperlink. Ao imitar os padrões de comportamento humano, ele pode induzir a plataforma ou o serviço a pensar que usuários reais estão interagindo com os links.

Por que ocorrem ataques de bots?

Há muitos motivos para a ocorrência de ataques de bots. Os invasores podem usar ataques de bots para roubar informações financeiras ou pessoais, que podem ser vendidas na dark web para obter lucro. Os ataques de bots também podem ser usados para atacar serviços da web, como sites de comércio eletrônico ou plataformas de mídia social, causando a interrupção do serviço e, possivelmente, levando a perdas financeiras. Em alguns casos, os ataques de bots podem ser usados para extorquir dinheiro das vítimas por meio de ransomware. Por fim, os ataques de bots podem ser realizados por hacktivistas que buscam interromper as operações de uma determinada organização ou entidade governamental.

Como as empresas podem evitar ataques de bots?

Há várias estratégias que as empresas podem usar para evitar ataques de bots. Uma maneira eficaz de evitar o preenchimento de credenciais é implementar a autenticação multifatorial (MFA), que exige que os usuários forneçam duas ou mais formas de identidade antes de conceder acesso. Isso faz com que somente usuários autorizados tenham acesso a informações sensíveis ou confidenciais. A adição de MFA pode evitar o preenchimento de credenciais ou a quebra de senhas por força bruta.

Outra maneira de evitar ataques de bots é criar listas de permissões e listas de bloqueios. As listas de permissão contêm uma lista de endereços de IP aprovados, enquanto as listas de bloqueio contêm uma lista de endereços de IP proibidos, como os associados a ataques de bots. Isso ajuda a evitar que o tráfego de bots maliciosos chegue a um ativo da internet.

Para terminar, o uso de softwares de gerenciamento de bots pode ajudar a detectar e impedir ataques de bots em tempo real usando análise comportamental, aprendizado de máquina e impressão digital. As soluções de gerenciamento de bots, como o Gerenciamento de Bots da Cloudflare, usam análise comportamental para identificar e detectar anomalias nos padrões de tráfego. Em seguida, o software usa aprendizado de máquina para compor esses dados e treinar programas de mitigação de bots para reconhecer atividades mal-intencionadas.

Com os dados disponíveis, até centenas de bilhões de solicitações por dia, o Cloudflare Bot Management é capaz de identificar com eficácia os bots bons e os bots ruins e, ao mesmo tempo, ajudar a defender os ativos da internet de uma ampla gama de ataques de bots. Saiba como o Cloudflare Bot Management ajuda a identificar e bloquear comportamentos maliciosos de bots.