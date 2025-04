Copiar o link do artigo

O que é IDaaS (Identidade Como Serviço)?

A Identidade como Serviço, ou IDaaS, refere-se a uma grande variedade de serviços hospedados na nuvem para Gerenciamento de Identidade e Acesso (IAM). Essencialmente, a IDaaS é uma categoria de funções tecnológicas associadas à identidade de usuário e hospedadas na nuvem. Os provedores de IDaaS ajudam a garantir que os usuários sejam quem afirmam ser, impedindo, em última instância, que criminosos cibernéticos e outros usuários não autorizados acessem dados confidenciais.

O que é um serviço na nuvem?

A nuvem é uma ampla coleção de servidores e sua infraestrutura de apoio que são acessados pela internet. Um serviço na nuvem é um produto ou aplicativo executado em servidores hospedados na nuvem em vez ser executado na infraestrutura local de uma organização. Os serviços na nuvem utilizam um modelo de assinatura: em vez de pagar uma única vez por um software, os clientes da nuvem pagam uma taxa mensal e podem aumentar seu nível de serviço sob demanda.

A maioria dos serviços na nuvem é descrita anexando-se "como serviço" ao nome de sua função. Por exemplo:

Identidade como serviço, ou IDaaS, é um tipo de SaaS.

Que serviços os provedores de IDaaS oferecem?

Os provedores de IDaaS podem oferecer uma série de serviços de autenticação de usuários, como por exemplo:

Autenticação multifator (MFA): MFA é o uso de vários fatores de autenticação para verificar a identidade de um usuário. Um exemplo seria exigir que os usuários inserissem um dispositivo USB no seu notebook, além de inserir sua senha. A MFA é mais segura do que apenas combinações de nome de usuário e senha. Os provedores de MFA na nuvem permitem que as organizações implementem a MFA rapidamente (veja também: O que é autenticação de dois fatores?).

Logon único (SSO): o SSO permite que os usuários se conectem apenas uma vez a um único portal para acessar todos os seus aplicativos SaaS, e também oferece um local centralizado para as empresas gerenciarem os aplicativos a que cada usuário tem acesso. A maioria dos serviços de SSO são hospedados na nuvem e permitem que os usuários acessem suas páginas de login SSO por meio de um navegador web.

Gerenciamento de identidade: um provedor de identidade (IdP) armazena e gerencia as identidades dos usuários. Um IdP pode verificar as identidades de usuários por meio de combinações de nome de usuário e senha e de outros fatores, ou pode, simplesmente, fornecer uma lista de identidades de usuários para que outro provedor de serviços faça a verificação. Os IdPs hospedados na nuvem se enquadram na categoria dos serviços de IDaaS.

