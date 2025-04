O que é CASB? | Agente de segurança de acesso à nuvem

Copiar o link do artigo

O uso da nuvem também torna mais difícil garantir que os dados permaneçam privados e seguros, assim como é mais difícil evitar que estranhos escutem quando se conversa em um local público em vez de em uma sala privada.

Para proteger totalmente os dados em nuvem, as organizações normalmente usam serviços de segurança também baseados em nuvem. Às vezes, elas obtêm esses serviços de fornecedores diferentes: usando uma plataforma para DLP, outra para identidade, outra para antimalware e assim por diante. Mas essa abordagem de segurança em nuvem também cria desafios: vários contratos precisam ser negociados separadamente, as políticas de segurança precisam ser configuradas várias vezes, implementar e gerenciar várias plataformas cria complexidade para a TI etc.

Os CASBs são uma solução de segurança de rede para esses desafios. Adquirir essas medidas de segurança de um agente de segurança em nuvem em vez de vários fornecedores diferentes significa:

que todas as tecnologias envolvidas funcionam bem juntas. gerenciamento simplificado de ferramentas de segurança em nuvem; as equipes de TI podem trabalhar com um fornecedor, em vez de meia dúzia de fornecedores. Além disso, muitos CASBs permitem que seus clientes gerenciem todos os serviços de segurança em nuvem a partir de um único painel.

Quais são os desafios de usar um CASB?

Escalabilidade: os CASBs precisam gerenciar muitos dados e várias plataformas e aplicativos em nuvem. As empresas devem garantir que seu fornecedor de CASB seja capaz de expandir com elas à medida que crescem.

Mitigação: nem todos os CASBs oferecem a capacidade de parar as ameaças de segurança depois de identificadas. Dependendo da situação, um CASB sem recursos de mitigação pode ser de uso limitado para uma empresa.

Integração: as empresas devem garantir que seu CASB se integre a todos os seus sistemas e infraestrutura. Sem integração completa, o CASB não terá visibilidade total da TI não autorizada e possíveis ameaças de segurança.

Privacidade de dados: o fornecedor CASB mantém os dados privados ou é apenas mais uma entidade externa entrando em contato com dados confidenciais? Se o CASB migra os dados de seus clientes para a nuvem, qual é seu grau de segurança e privacidade? Essas são questões especialmente importantes para as organizações que operam ao abrigo de uma rígida regulamentação de privacidade de dados.

Quem precisa de um CASB?

A maioria das empresas que dependem parcial ou totalmente da nuvem pode se beneficiar trabalhando com um fornecedor de CASB. As empresas que estão lutando para conter o crescimento da TI invisível — uma grande preocupação para muitas empresas hoje — podem se beneficiar especialmente dos serviços CASB.

Como os CASBs se integram ao SASE?

O Serviço de Acesso Seguro de Borda, ou SASE, é um modelo de infraestrutura de rede baseado em nuvem que consolida a rede e os serviços de segurança em um único provedor de serviços, simplificando a tarefa das empresas de proteger e gerenciar o acesso à rede em todos os dispositivos conectados. Da mesma forma que os CASBs agrupam uma variedade de serviços de segurança, o SASE agrupa as SD-WANs (entre outros recursos de rede) com os CASBs, Gateways Seguros da Web (SWG), Acesso de Rede Zero Trust (ZTNA), Firewall como Serviço (FWaaS) e outras funções de segurança de rede. As soluções de SASE são construídas com base uma única rede global.

A Cloudflare tem uma oferta CASB?

O Cloudflare One integra recursos de CASB, DLP, Zero Trust, SWG e Isolamento do navegador em uma única plataforma. Esses serviços são fornecidos a partir da rede da Cloudflare, o mais próximo possível dos usuários finais, e podem ficar na frente de redes no local, em nuvem e híbridas. Saiba mais sobre o Cloudflare One.