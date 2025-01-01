Copiar o link do artigo

O que é rede de cafeterias?

A rede de cafeterias é um dos vários termos usados para descrever a abordagem das empresas modernas para conectar usuários, dispositivos e aplicativos em diversos locais. Ela contrasta com os modelos de rede mais antigos que faziam suposições sobre onde os usuários e aplicativos estavam localizados, na maioria das vezes no local gerenciado diretamente pela empresa.

A maioria dos usuários hoje está familiarizada com o conceito de entrar em uma cafeteria, abrir um notebook, conectar-se à rede WiFi e trabalhar. A rede de cafeterias visa replicar a facilidade e a simplicidade dessa experiência, ao mesmo tempo em que mantém altos níveis de segurança.

As redes WiFi de cafeterias podem variar em suas medidas de segurança e não são gerenciadas pelas organizações às quais os trabalhadores remotos pertencem, mas a rede de cafeterias incorpora segurança avançada e permite que as equipes internas gerenciem totalmente o acesso aos dispositivos.

A rede de cafeterias ajuda as organizações a atender às suas necessidades de redes de filiais. Ela pode conectar campi principais a filiais, locais de franquia, espaços de trabalho, redes WiFi domésticas e até mesmo cafeterias. Isso permite que funcionários e prestadores de serviços trabalhem com segurança de qualquer lugar, mantendo os dados internos e a propriedade intelectual protegidos.

Como se desenvolveu a rede de cafeterias?

As redes corporativas foram originalmente projetadas para atender a estações de trabalho no local e data centers localizados. Este modelo foi desestabilizado, principalmente por três desenvolvimentos:

A adoção de infraestrutura e aplicativos nativos de nuvem

O uso de políticas de traga seu próprio dispositivo (BYOD)

A transição para o trabalho híbrido, que foi acelerada pela pandemia de Covid-19, mas já estava em andamento algum tempo antes

A rede de cafeterias é uma abordagem mais adequada à maneira como as empresas trabalham hoje, após esses desenvolvimentos. Também visa eliminar alguns dos desafios associados a adaptações inadequadas de redes legadas a esses desenvolvimentos: desafios que incluem gargalos de rede, latência causada por backhaul de tráfego, conexões VPN lentas e falhas de segurança introduzidas pela tentativa de integrar plataformas incompatíveis.

Como funciona a rede de cafeterias?

A rede de cafeterias depende de uma combinação de técnicas de rede flexíveis e políticas de segurança Zero Trust. Os caminhos de rede são dinâmicos e definidos por software, em vez de serem estáticos, dependendo de MPLS ou de linhas alugadas. Dessa forma, o backhaul de tráfego de rede não precisa ser feito para um local centralizado. A rede corporativa pode ser acessada pela internet, permitindo que os usuários a alcancem de qualquer lugar. A identidade, a postura de segurança do dispositivo e as políticas de controle de acesso ditam a autorização, em vez do acesso à rede.

Essa implantação é conhecida como "SASE", serviço de acesso seguro de borda, um modelo que combina rede flexível e fácil de usar em nuvem e segurança integrada nativamente para simplificar as arquiteturas de rede modernas.

Segurança de rede de cafeterias

Talvez o mais importante seja que, na rede de cafeterias (e no SASE), a segurança é integrada diretamente à conectividade da rede. Isso garante que as conexões de rede sejam seguras, não importando quais dispositivos ou usuários estejam se conectando. A criptografia em trânsito é aplicada como prática padrão por meio do Transport Layer Security (TLS), em vez de conexões VPN que por vezes são complicadas ou ineficientes.

Quais são as vantagens da rede de cafeterias?

Conectividade híbrida, no local e em nuvem simplificada: uma abordagem de "cafeteria" para a rede prioriza a garantia de que o tráfego de rede possa fluir igualmente bem para nuvens públicas, data centers internos e aplicativos SaaS.

uma abordagem de "cafeteria" para a rede prioriza a garantia de que o tráfego de rede possa fluir igualmente bem para nuvens públicas, data centers internos e aplicativos SaaS. Mais segura: uma abordagem de castelo e fosso para a segurança da rede falha porque as ameaças provavelmente já estão dentro da rede e porque, graças ao uso da nuvem, o perímetro de rede não é um bom indicador de onde os dados da empresa estão hospedados. A rede de cafeterias incorpora a segurança Zero Trust, que pode retardar ou mitigar ameaças em qualquer lugar, compartimentando os recursos corporativos e os usuários que os acessam.

uma abordagem de castelo e fosso para a segurança da rede falha porque as ameaças provavelmente já estão dentro da rede e porque, graças ao uso da nuvem, o perímetro de rede não é um bom indicador de onde os dados da empresa estão hospedados. A rede de cafeterias incorpora a segurança Zero Trust, que pode retardar ou mitigar ameaças em qualquer lugar, compartimentando os recursos corporativos e os usuários que os acessam. Rede de filiais mais fácil: qualquer LAN serve para a rede de cafeterias, qualquer via de acesso à internet. Como as rotas de rede seguras são executadas sobre a infraestrutura da internet disponível publicamente, não é necessário configurar conexões dedicadas para colocar uma filial on-line.

qualquer LAN serve para a rede de cafeterias, qualquer via de acesso à internet. Como as rotas de rede seguras são executadas sobre a infraestrutura da internet disponível publicamente, não é necessário configurar conexões dedicadas para colocar uma filial on-line. Custos mais baixos: As organizações que utilizam essa abordagem não precisam investir em hardware adicional, configurações de rede personalizadas ou circuitos privados.

Quais são alguns dos casos de uso para rede de cafeterias?

Muitas grandes empresas adotaram essa abordagem para esses e outros casos de uso:

Conectar filiais e campi satélites: locais corporativos distantes da sede podem estabelecer rapidamente a conectividade de rede por meio de um modelo de rede de cafeterias.

locais corporativos distantes da sede podem estabelecer rapidamente a conectividade de rede por meio de um modelo de rede de cafeterias. Conectar locais de franquia: lojas de varejo, restaurantes e outras redes podem usar a rede de cafeterias para integrar rapidamente novos locais e conectar eficientemente os locais existentes.

lojas de varejo, restaurantes e outras redes podem usar a rede de cafeterias para integrar rapidamente novos locais e conectar eficientemente os locais existentes. Apoiar o trabalho remoto e híbrido: a rede de cafeterias torna mais fácil e rápido para os funcionários acessarem a rede corporativa de qualquer lugar, com pouca ou nenhuma configuração no lado do cliente.

Rede de cafeterias e modernização de redes

A modernização de redes é o processo de atualização das redes, na maioria das vezes movendo as funções do hardware para o software ou para a nuvem. A rede de cafeterias é um possível resultado de um processo de modernização de redes.

Como implementar a rede de cafeterias

A maioria das empresas que pretendem seguir esse modelo adotam uma solução SASE, em vez de construir elas mesmas uma rede reestruturada. Isso permite que elas reduzam seu TCO e mantenham a flexibilidade à medida que crescem.

A Cloudflare permite que as empresas ativem a conectividade any-to-any, com a rede Zero Trust aplicada automaticamente. Saiba como a Cloudflare apoia as redes de cafeterias com a nuvem de conectividade.