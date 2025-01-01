O que é rede de cafeterias?

Rede de cafeterias é uma abordagem flexível para rede corporativa e segurança que permite conexões seguras de qualquer lugar, até mesmo de cafeterias.
Após ler este artigo, você será capaz de:
Conteúdo relacionado
Copiar o link do artigo
A rede de cafeterias é um dos vários termos usados para descrever a abordagem das empresas modernas para conectar usuários, dispositivos e aplicativos em diversos locais. Ela contrasta com os modelos de rede mais antigos que faziam suposições sobre onde os usuários e aplicativos estavam localizados, na maioria das vezes no local gerenciado diretamente pela empresa.
A maioria dos usuários hoje está familiarizada com o conceito de entrar em uma cafeteria, abrir um notebook, conectar-se à rede WiFi e trabalhar. A rede de cafeterias visa replicar a facilidade e a simplicidade dessa experiência, ao mesmo tempo em que mantém altos níveis de segurança.
As redes WiFi de cafeterias podem variar em suas medidas de segurança e não são gerenciadas pelas organizações às quais os trabalhadores remotos pertencem, mas a rede de cafeterias incorpora segurança avançada e permite que as equipes internas gerenciem totalmente o acesso aos dispositivos.
A rede de cafeterias ajuda as organizações a atender às suas necessidades de redes de filiais. Ela pode conectar campi principais a filiais, locais de franquia, espaços de trabalho, redes WiFi domésticas e até mesmo cafeterias. Isso permite que funcionários e prestadores de serviços trabalhem com segurança de qualquer lugar, mantendo os dados internos e a propriedade intelectual protegidos.
As redes corporativas foram originalmente projetadas para atender a estações de trabalho no local e data centers localizados. Este modelo foi desestabilizado, principalmente por três desenvolvimentos:
A rede de cafeterias é uma abordagem mais adequada à maneira como as empresas trabalham hoje, após esses desenvolvimentos. Também visa eliminar alguns dos desafios associados a adaptações inadequadas de redes legadas a esses desenvolvimentos: desafios que incluem gargalos de rede, latência causada por backhaul de tráfego, conexões VPN lentas e falhas de segurança introduzidas pela tentativa de integrar plataformas incompatíveis.
A rede de cafeterias depende de uma combinação de técnicas de rede flexíveis e políticas de segurança Zero Trust. Os caminhos de rede são dinâmicos e definidos por software, em vez de serem estáticos, dependendo de MPLS ou de linhas alugadas. Dessa forma, o backhaul de tráfego de rede não precisa ser feito para um local centralizado. A rede corporativa pode ser acessada pela internet, permitindo que os usuários a alcancem de qualquer lugar. A identidade, a postura de segurança do dispositivo e as políticas de controle de acesso ditam a autorização, em vez do acesso à rede.
Essa implantação é conhecida como "SASE", serviço de acesso seguro de borda, um modelo que combina rede flexível e fácil de usar em nuvem e segurança integrada nativamente para simplificar as arquiteturas de rede modernas.
Talvez o mais importante seja que, na rede de cafeterias (e no SASE), a segurança é integrada diretamente à conectividade da rede. Isso garante que as conexões de rede sejam seguras, não importando quais dispositivos ou usuários estejam se conectando. A criptografia em trânsito é aplicada como prática padrão por meio do Transport Layer Security (TLS), em vez de conexões VPN que por vezes são complicadas ou ineficientes.
Muitas grandes empresas adotaram essa abordagem para esses e outros casos de uso:
A modernização de redes é o processo de atualização das redes, na maioria das vezes movendo as funções do hardware para o software ou para a nuvem. A rede de cafeterias é um possível resultado de um processo de modernização de redes.
A maioria das empresas que pretendem seguir esse modelo adotam uma solução SASE, em vez de construir elas mesmas uma rede reestruturada. Isso permite que elas reduzam seu TCO e mantenham a flexibilidade à medida que crescem.
A Cloudflare permite que as empresas ativem a conectividade any-to-any, com a rede Zero Trust aplicada automaticamente. Saiba como a Cloudflare apoia as redes de cafeterias com a nuvem de conectividade.