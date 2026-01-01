Serviços de hospedagem de aplicativos

O Cloudflare Pages é uma maneira simples e rápida de criar, testar e implantar. Ele permite que você crie aplicativos full stack e implante seu código instantaneamente. Também oferece integração perfeita com outras ferramentas e serviços para desenvolvedores da Cloudflare, permitindo que desenvolvedores construam aplicativos estáticos e dinâmicos com o mínimo de configuração. Com número ilimitado de usuários, o Pages facilita a colaboração de desenvolvedores em aplicativos.