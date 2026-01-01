Serviços de hospedagem de aplicativos
Implante aplicativos globalmente quando seus aplicativos estiverem hospedados na Cloudflare. Armazene, otimize e execute seus aplicativos em 330 locais no mundo todo.
A Cloudflare oferece soluções de hospedagem de aplicativos para entusiastas, startups ou empresas que buscam implantação instantânea e escala automática.
Hospedagem rápida e segura de aplicativos
- Segurança e desempenho integrados.
- Melhorar o desempenho de aplicativos.
- Compatível com vários frameworks, incluindo LangChain, Gatsby, Angular, Vue, FastAPI e outros. Veja os guias de framework do Cloudflare Workers
Cloudflare Pages
Crie aplicativos full stack em uma fração do tempo ao hospedar seu código no Cloudflare Pages.
Facilite o desenvolvimento e a colaboração com licenças ilimitadas, integração perfeita de ferramentas e serviços para desenvolvedores da Cloudflare para fornecer aplicativos estáticos e dinâmicos instantaneamente com configuração mínima.
Imagens
Hospedagem de imagens simplificada – O Cloudflare Images fornece uma solução completa para armazenar, redimensionar, otimizar e entregar imagens em escala de forma econômica, usando um produto unificado.
Stream
Hospede vídeos sem esforço e forneça uma experiência de visualização perfeita. Com o Stream, você pode fazer upload, armazenar, codificar e entregar vídeos ao vivo e sob demanda com uma API econômica. Você paga apenas pelos minutos de vídeo entregues e armazenados sem cobranças adicionais por codificação ou largura de banda.
R2
Armazene seus ativos de aplicativos diretamente na Cloudflare com nosso armazenamento de objetos com taxa de saída zero. Reduza as viagens de ida e volta e melhore o desempenho dos aplicativos quando seus ativos são armazenados onde seus aplicativos estão hospedados.