Samoobsługowe centrum zasobów dla partnerów agencyjnych

Witamy w centrum zasobów dla programu partnerskiego Cloudflare Agency Partner Program, który jest obecnie na etapie otwartej wersji beta. Twoje kompleksowe źródło informacji o programie agencyjnym.

Nie możesz znaleźć tego, czego szukasz? Aby uzyskać dodatkową pomoc, napisz na adres agency@cloudflare.com.

Przeglądaj wszystkie zasoby

Wideo

Domain Onboarding Video Guide

Cloudflare Partner Program Comparison

Przewodnik wdrażania

Cloudflare Partner Program Comparison

Cloudflare Partner Programs Comparison Guide

Przewodnik wdrażania

Najczęstsze pytania dotyczące programu dla partnerów agencyjnych

[Po angielsku] Arkusz zawierający odpowiedzi na pytania często zadawane przez naszych partnerów agencyjnych.

Przewodnik wdrażania

[Po angielsku] Przewodnik po panelu Tenant Dashboard

[Po angielsku] Krótki przewodnik po korzystaniu z panelu Tenant.

Przewodniki po produktach i rozwiązaniach

Podsumowanie wprowadzenia do rozwiązań Cloudflare

[Po angielsku] Podsumowanie wprowadzające do produktów Cloudflare, cennik oraz dodatkowe szczegóły dotyczące programu dla partnerów agencyjnych (wersja beta).

Przewodnik wdrażania

Przewodnik po interfejsie API dla dzierżawców

[Po angielsku] Przewodnik krok po kroku dotyczący używania interfejsu API dla dzierżawców do udostępniania kont, ról użytkowników, domen oraz subskrypcji.

Wideo

Interfejs API dla dzierżawców — instruktaż wideo

[Po angielsku] Krótki instruktaż wideo dotyczący używania interfejsu API dla dzierżawców do udostępniania kont, ról użytkowników, domen oraz subskrypcji.

Przewodnik wdrażania

Dodawanie metod płatności

[Po angielsku] Krótki przewodnik dotyczący dodawania metody płatności do konta nadrzędnego.

Przewodnik wdrażania

Korzystanie z usługi Registrar jako partner agencyjny

[Po angielsku] Przewodnik dotyczący przenoszenia lub kupowania domen w ramach usługi Cloudflare Registrar jako partner agencyjny.

