Dostęp do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA)

Stosowanie reguły domyślnej odmowy i innych reguł modelu Zero Trust w odniesieniu do użytkowników uzyskujących dostęp do wszystkich Twoich aplikacji — szybciej i bezpieczniej niż w przypadku połączeń przez sieć VPN.

E‑BOOK

Bezpieczna brama internetowa (SWG)

Zabezpieczanie i kontrola firmowego ruchu internetowego w celu ochrony przed phishingiem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami internetowymi.

POLECANE

Usługa Remote Browser Isolation (RBI)

Zapewnianie ochrony przed zagrożeniami internetowymi i ochrona danych dzięki uruchamianiu kodu poza punktami końcowymi bez pogorszenia wydajności.

Access
Cloudflare Access to szybkie, niezawodne rozwiązanie dostęp do sieci w modelu Zero Trust , które zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i podwykonawcom. Uprość dostęp ZTNA dzięki Cloudflare.
Advanced Certificate Manager
Zarządzaj i odnawiaj certyfikaty SSL/TLS dla swojej firmy za pomocą Cloudflare Advanced Certificate Manager.
AI Crawl Control
Kontrola nad pozyskiwaniem danych przez SI.
Analiza i działania dotyczące zagrożeń Cloudflare
Cloudforce One to usługa firmy Cloudflare z zakresu analizy zagrożeń i reagowania na zagrożenia. Cloudforce One przeprowadza analizy zagrożeń i zapewnia istotne informacje na ich temat, a także oferuje unikalne kanały informacyjne umożliwiające wzmocnienie bezpieczeństwa. Ponadto dostarcza spersonalizowane raporty analityczne pozwalające skuteczniej reagować na zagrożenia.
Analizy Cloudflare
Analizy Cloudflare zapewniają praktyczny wgląd w wydajność i bezpieczeństwo sieci. Dowiedz się więcej o korzyściach, przypadkach użycia i cenach.
Argo Smart Routing
Cloudflare Argo Smart Routing przyspiesza działanie aplikacji internetowych poprzez unikanie przeciążenia sieci. Dowiedz się więcej o korzyściach, przypadkach użycia i cenach Argo.
Automatyczna optymalizacja platformy dla WordPress
Szybsze ładowanie strony dzięki automatyzacji APO. Dowiedz się, jak zoptymalizować swoją stronę WordPress.
Bezkluczowy SSL
Technologia bezkluczowego SSL umożliwia witrynom korzystanie z usługi SSL Cloudflare przy jednoczesnym zachowaniu lokalnej kontroli nad swoimi kluczami prywatnymi.
Pakiet Enterprise
Pakiet Enterprise  

innowacyjna-analityka
Zabezpiecz generatywną i agentową SI
Zabezpiecz generatywną i agentową SI  

Umożliw bezpieczne wdrażanie AI poprzez zabezpieczanie narzędzi AI dla pracowników i aplikacji dostępnych publicznie.

Powstrzymaj ataki DDoS
Powstrzymaj ataki DDoS
Powstrzymaj ataki DDoS  

Chroń publicznie dostępne podsieci dzięki ogromnej przepustowości sieci Cloudflare 477 Tbps, która absorbuje i filtruje ataki.

Ikona wdrażania kodu bezserwerowego
Wdrażanie kodu bezserwerowego
Wdrażanie kodu bezserwerowego  

Twórz aplikacje bezserwerowe i wdrażaj je natychmiast na całym świecie, zyskując szybkość, niezawodność i skalowalność.

Ikona wdrażania sztucznej inteligencji na brzegu sieci
Wdrażanie sztucznej inteligencji na brzegu sieci
Wdrażanie sztucznej inteligencji na brzegu sieci  

Twórz i wdrażaj ambitne aplikacje AI w całej globalnej sieci Cloudflare.

Eliminacja opłat za ruch wychodzący z obiektowej pamięci masowej
Eliminacja opłat za ruch wychodzący z obiektowej pamięci masowej
Eliminacja opłat za ruch wychodzący z obiektowej pamięci masowej  

