Dostęp do sieci w modelu Zero Trust (ZTNA)
Stosowanie reguły domyślnej odmowy i innych reguł modelu Zero Trust w odniesieniu do użytkowników uzyskujących dostęp do wszystkich Twoich aplikacji — szybciej i bezpieczniej niż w przypadku połączeń przez sieć VPN.
Bezpieczna brama internetowa (SWG)
Zabezpieczanie i kontrola firmowego ruchu internetowego w celu ochrony przed phishingiem, oprogramowaniem typu ransomware i innymi zagrożeniami internetowymi.
Usługa Remote Browser Isolation (RBI)
Zapewnianie ochrony przed zagrożeniami internetowymi i ochrona danych dzięki uruchamianiu kodu poza punktami końcowymi bez pogorszenia wydajności.
Poznaj produkty
Poznaj plany i pakiety dla firm
Zabezpiecz generatywną i agentową SI
Umożliw bezpieczne wdrażanie AI poprzez zabezpieczanie narzędzi AI dla pracowników i aplikacji dostępnych publicznie.
Powstrzymaj ataki DDoS
Chroń publicznie dostępne podsieci dzięki ogromnej przepustowości sieci Cloudflare 477 Tbps, która absorbuje i filtruje ataki.
Wdrażanie kodu bezserwerowego
Twórz aplikacje bezserwerowe i wdrażaj je natychmiast na całym świecie, zyskując szybkość, niezawodność i skalowalność.
Wdrażanie sztucznej inteligencji na brzegu sieci
Twórz i wdrażaj ambitne aplikacje AI w całej globalnej sieci Cloudflare.
Eliminacja opłat za ruch wychodzący z obiektowej pamięci masowej
Przewodnik po wdrażaniu SASE dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informacji
Unowocześnij zabezpieczenia oddziału dzięki przystępnym początkowym krokom, takim jak filtrowanie DNS oparte na lokalizacji.
Blog
Kryptografia postkwantowa na platformie Cloudflare
Poznaj zabezpieczenia post-kwantowe dla dostępu Zero Trust i filtrowania sieci.
Dokumentacja
Przejdź na SESE dzięki architekturze referencyjnej Cloudflare
