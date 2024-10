Uniwersalny protokół DNSSEC

Dlaczego DNSSEC ma znaczenie?

Zatruwanie pamięci podręcznej DNS i oszustwa związane z odpowiedziami są znaną luką w zabezpieczeniach globalnej infrastruktury DNS od początku istnienia systemu DNS, na przykład znany atak Kaminsky'ego. Zatruwanie pamięci podręcznej ma miejsce, gdy atakujący nakłania serwer nazw DNS, aby przechowywał nieprawidłowe rekordy. Dopóki wpis w pamięci podręcznej nie utraci ważności, ten serwer nazw będzie zwracał fałszywe rekordy DNS każdej osobie, która o nie poprosi.

Pozwala to atakującemu przechwytywać ruch do Twojej witryny. Gdy odwiedzający wpisują Twoją domenę w przeglądarce, są przekierowywani na serwer innej osoby, nie wiedząc nawet, że coś poszło nie tak. Atakujący mogą wykorzystywać przechwytywanie DNS w celu przeprowadzania ataków phishingowych, wyświetlania niechcianych reklam, monitorowania ruchu sieciowego i blokowania dostępu do konkretnych domen.

Jeśli integralność i reputacja Twojej witryny są dla Ciebie ważne,

warto też zadbać o DNSSEC.