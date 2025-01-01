셀프 서비스 에이전시 파트너 리소스 허브

현재 오픈 베타 버전인 Cloudflare 에이전시 파트너 프로그램의 리소스 허브에 오신 것을 환영합니다. 에이전시 파트너 프로그램에 관한 모든 것을 한 곳에서 확인할 수 있는 원스톱 리소스입니다.
원하는 것을 찾을 수 없으신가요? 추가 지원이 필요하면 agency@cloudflare.com으로 문의해 주세요.
[영어로만 지원] 에이전시 파트너가 자주 하는 질문에 대한 답변이 한 장에 정리되어 있습니다.
[영어로만 지원] 테넌트 대시보드 사용 방법에 대한 간단한 가이드 투어입니다.
[영어로만 지원] Cloudflare 제품, 가격, 에이전시 파트너 베타 프로그램에 대한 자세한 내용 등을 요약한 소개 자료.
[영어로만 지원] 테넌트 API를 사용하여 계정, 사용자 역할, 도메인, 구독을 프로비저닝하는 방법에 대한 단계별 가이드.
[영어로만 지원] 테넌트 API를 사용하여 계정, 사용자 역할, 도메인, 구독을 프로비저닝하는 방법에 대한 간단한 동영상 살펴보기.
[영어로만 지원] 상위 계정에 결제 방법을 추가하는 방법에 대한 간단한 가이드.
[영어로만 지원] 에이전시 파트너로서 Cloudflare Registrar에서 도메인을 이전하거나 도메인을 구매하는 방법에 대한 가이드.