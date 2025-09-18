가입

기능

Zero Trust 네트워크 액세스(ZTNA)

애플리케이션에 액세스하는 사용자에게 기본-거부 Zero Trust 규칙을 시행하며 VPN보다 빠르고 안전합니다.

전자책

보안 웹 게이트웨이(SWG)

기업 인터넷 트래픽을 보호하고 검사하여 피싱, 랜섬웨어, 기타 인터넷 위험을 방지합니다.

주요 제품

원격 브라우저 격리(RBI)

성능 저하 없이 엔드포인트와 별개의 위치에서 코드를 실행하여 인터넷 위협 및 데이터 보호를 제공합니다.

Access
Cloudflare Access는 직원과 계약직원을 보호하는 빠르고 안정적인 Zero Trust 네트워크 액세스 솔루션입니다. Cloudflare로 ZTNA를 간소화하세요.
AI Crawl Control
AI 콘텐츠 스크래핑에 대한 가시성 및 제어.
Argo Smart Routing
혼잡한 네트워크에서 동적 콘텐츠를 제공하고 웹 트래픽 개선을 통해 사이트 속도를 평균 30% 개선합니다.
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CASB (액세스 보안 브로커)
CASB (액세스 보안 브로커)를 통해 SaaS 앱 보안을 강화하세요.
Cloudflare Analytics
필요한 통찰력을 제공하는 단일 API 엔드포인트 대시보드로 트래픽을 분석하고, 인터넷 자산을 보호하세요.
Cloudflare API Shield
Cloudflare API Shield는 API 엔드포인트를 자동으로 검색하고, 유효성 검사를 하고, 보호하여 API를 안전하게 보호하고 모니터링합니다. API Shield에 대해 자세히 알아보세요.
Cloudflare Cache Reserve
Cloudflare Cache Reserve는 송신료를 없애고, 버튼 한 번만 눌러 캐시에 데이터를 지속 저장하여 캐시 적중률을 개선합니다.
요금제 및 Enterprise 번들 알아보기

Enterprise 번들
Enterprise 번들  

innovation-intelligence
생성형 AI 및 에이전틱 AI 보호
생성형 AI 및 에이전틱 AI 보호  

직원용 AI 도구 및 퍼블릭 애플리케이션을 보호하여 안전한 AI 도입을 실현하세요.

DDoS 공격 차단
DDoS 공격 차단
DDoS 공격 차단  

공격을 흡수하고 필터링하는 Cloudflare의 방대한 477 Tbps 네트워크 용량으로 공용 서브넷을 보호하세요.

서버리스 코드 배포
서버리스 코드 배포  

서버리스 애플리케이션을 구축하고 속도, 안정성, 규모를 위해 전 세계에 즉시 배포하세요.

에지에서 AI 배포
에지에서 AI 배포  

Cloudflare 글로벌 네트워크에 어디서나 야심 찬 AI 애플리케이션을 구축하고 배포하세요.

개체 스토리지의 송신료 제거
개체 스토리지의 송신료 제거  

다른 것을 찾으시나요?

CISO의 SASE 채택 가이드

전자책

CISO의 SASE 채택 가이드

위치 기반 DNS 필터링과 같은 쉽게 이용 가능한 초기 조치로 지사 보안을 최신화하세요.

포스트 퀀텀 암호화

블로그

Cloudflare 플랫폼에서 제공하는 포스트 퀀텀 암호

Zero Trust 액세스 및 웹 필터링 사용 사례에 맞게 고안된 포스트 퀀텀 보호 기능에 대해 자세히 알아보세요.

문서

문서

Cloudflare의 참조 아키텍처를 통해 SASE로 진화
데모 및 워크숍

Smart Shield
무료로 시작하기

Cloudflare 보안 및 성능 서비스를 즉시 손쉽게 이용하세요.

선택에 도움이 필요하신가요?

특정 요구 사항에 맞는 맞춤형 제품 추천을 받아보세요.

전문가 상담

궁금한 점이 있거나 데모가 필요하신가요? Cloudflare 전문가와 상담해 보세요.

