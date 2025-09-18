Cloudflare 제품
Access
Cloudflare Access는 직원과 계약직원을 보호하는 빠르고 안정적인 Zero Trust 네트워크 액세스 솔루션입니다. Cloudflare로 ZTNA를 간소화하세요.
AI Crawl Control
AI 콘텐츠 스크래핑에 대한 가시성 및 제어.
Argo Smart Routing
혼잡한 네트워크에서 동적 콘텐츠를 제공하고 웹 트래픽 개선을 통해 사이트 속도를 평균 30% 개선합니다.
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CASB (액세스 보안 브로커)
CASB (액세스 보안 브로커)를 통해 SaaS 앱 보안을 강화하세요.
Cloudflare Analytics
필요한 통찰력을 제공하는 단일 API 엔드포인트 대시보드로 트래픽을 분석하고, 인터넷 자산을 보호하세요.
Cloudflare API Shield
Cloudflare API Shield는 API 엔드포인트를 자동으로 검색하고, 유효성 검사를 하고, 보호하여 API를 안전하게 보호하고 모니터링합니다. API Shield에 대해 자세히 알아보세요.
Cloudflare Cache Reserve
Cloudflare Cache Reserve는 송신료를 없애고, 버튼 한 번만 눌러 캐시에 데이터를 지속 저장하여 캐시 적중률을 개선합니다.
