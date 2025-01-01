Cloudflare, 선도적인 AI 기업들과 협력하여 기업을 위한 생성형 AI 보안 강화

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 8월 26일 – 업계를 선도하는 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 세 가지 주요 생성형 AI 도구인 ChatGPT Enterprise, Anthropic의 Claude 그리고 Google Gemini를 모두 통합하여 기업에서 생성형 AI의 사용에 대한 가시성과 제어 능력을 크게 강화할 수 있도록 지원하는 최초의 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)가 되었습니다. 이러한 통합을 통해 해당 생성형 AI 애플리케이션을 사용하는 Cloudflare 고객은 복잡한 설정 없이 실시간으로 기업 AI 보안을 강화할 수 있습니다.

ChatGPT, Claude, Google Gemini와 같은 생성형 AI 도구들은 기업의 업무 방식을 변화시키고 있습니다. 오늘날 직원 4명 중 3명은 생성형 AI 도구를 활용하여 콘텐츠 편집, 데이터 요약, 디자인 작업, 코드 디버깅 등 다양한 업무를 수행하고 있습니다. 동시에, 기업은 중요한 기업 데이터를 안전하게 보호하고 우발적인 유출을 방지하며 진화하는 규제를 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 보안 팀이 비즈니스 전반에서 생성형 AI를 안전하게 사용할 수 있도록 실시간 가시성과 선제적인 제어가 필요합니다.

“직원들은 늘 시간을 절약하고, 창의성을 발휘하며, 효율성을 높일 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 생성형 AI 도구를 사용하면 바로 이러한 우위를 점할 수 있습니다.” Cloudflare의 CEO 겸 공동 설립자 Matthew Prince의 말입니다. “하지만 빠른 혁신과 안전 사이에는 연결 고리가 빠져 있는 경우가 많습니다. Cloudflare는 기업이 AI를 안전하게 도입할 수 있도록 이미 다양한 안전장치를 마련했으며, 이제는 오늘날 가장 인기 있는 세 가지 도구 모두와 직접 통합을 구축해 업계 전반에 걸쳐 기업 AI 보안의 기준을 높인 유일한 기업이 되었습니다.”

이번 신규 통합을 통해 고객은 점점 더 많은 직원이 생성형 AI 도구를 사용하고 있는 상황에서 기업 AI 보안을 새로운 방식으로 관리할 수 있게 됩니다. Cloudflare의 CASB는 ChatGPT Enterprise, Claude, Google Gemini 플랫폼을 지속적으로 스캔하여, 자동화된 실시간 가시성과 사전 예방적인 경고를 통해 고객의 중요한 데이터를 더 굳건하게 보호할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 보안 팀은 직원들이 AI 도구를 사용하는 동안에도 기업 데이터가 규정을 준수하며 안전하게 보호된다는 확신과 함께 더 강력한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

Cloudflare 소개

Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 더 나은 인터넷 구축을 지원한다는 사명을 실천하고 있는 선도적인 클라우드 연결성 회사입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

미래지향적 진술

본 언론 발표에는 1933년 증권법 개정본의 섹션 27A와 1934년 증권거래소법 개정본의 섹션 21E에 정의된 상당한 위험 및 불확실성을 포함하고 있는 진술인 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. “할 수 있음”, “할 것임”, “할 가능성이 있음”, “할 것으로 예측됨”, “살펴볼 예정임”, “계획하고 있음”, “기대하고 있음”, “가능성이 있음”, “하려 함”, “목표로 함”, “예상함”, “고려함”, “믿음”, “추정함”, “예측함”, “가능성”, “계속해서” 등의 단어 및 해당 단어의 부정형, 또는 Cloudflare의 예측, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사한 단어 또는 표현을 통해 미래지향적 진술이 확인되는 경우가 있습니다. 하지만, 모든 미래지향적 진술에 이와 같이 확인할 수 있는 단어가 포함되지는 않습니다. 이 보도 자료에 표시되거나 암시된 미래지향적 진술에는 Cloudflare CASB 및 기타 Cloudflare 제품과 기술의 역량 및 효율성에 대한 진술, Cloudflare CASB 및 기타 Cloudflare 제품과 기술이 Cloudflare 고객에게 주는 이점, Cloudflare CASB와 OpenAI, Anthropic, Google 제품의 통합이 고객에게 주는 잠재적인 이점, Cloudflare 제품과 OpenAI, Anthropic, Google의 통합을 통해 Cloudflare가 추가 고객을 유치하고 기존 고객을 대상으로 한 영업 규모를 확장할 수 있는 잠재적인 기회, Cloudflare의 기술 개발, 향후 운영, 성장, 이니셔티브나 전략, Cloudflare CEO 및 기타 인원의 발언 등이 포함되지만, 이에 국한되지는 않습니다. Cloudflare에서 2025년 7월 31일 양식 10-Q에 작성해서 제출한 Cloudflare의 분기 보고서 및 기타 SEC에 주기적으로 제출할 제출물 등을 포함하는 증권거래위원회(SEC) 제출물에 명시된 위험 및 그 밖의 여러 이유로, 실제 나오게 될 결과는 미래지향적 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 크게 다를 수 있습니다.

본 언론 발표에서 이루어진 미래지향적 진술은 진술이 이루어진 날짜 이전에 발생한 사건에만 관계됩니다. 법적으로 요구되는 경우를 제외하고, Cloudflare에서는 본 언론 발표에서 사용한 미래지향적 진술을 언론 발표 시점 이후 발생한 사건 및 현황, 새로운 정보, 예측 불가능했던 사건의 발생 등을 반영해 갱신할 의무를 지니지 않습니다. Cloudflare는 자사의 미래지향적 서술문에서 공개한 계획, 의도 또는 예측을 달성하지 못할 가능성이 있으며, Cloudflare의 미래지향적 진술을 과도하게 신뢰해서는 안 됩니다.

