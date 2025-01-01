글 링크 복사

도메인 이름 구매 방법

도메인 이름을 구매하려면 도메인 이름 등록기관에서 사용 가능한 이름을 찾고 구매해야 합니다. 새롭게 비즈니스를 시작하거나 웹 애플리케이션을 구축하거나 웹 사이트를 시작하는 모든 사람의 경우에 도메인 이름 구매 방법을 배우는 것은 중요한 첫 단계입니다.

도메인 구매:

평판이 좋은 도메인 이름 등록기관을 찾습니다 사용 가능한 도메인 이름 옵션을 식별합니다 도메인 이름을 선택합니다 전체 등록기관 가격을 비교합니다 도메인 이름을 구매합니다

일부 웹 사이트 구축 플랫폼에는 등록기관 서비스도 기본 제공되므로 편리할 수 있습니다. Cloudflare에서는 가격 인상이나 수수료 없이 도메인 이름을 원가에 판매하며, 도메인 이름을 쉽게 찾을 수 있는 페이지를 제공합니다.

도메인 이름이란?

도메인 이름은 웹 사이트의 이름이거나 ' URL'이라고 불리는 경우도 있는데, 'cloudflare.com'은 도메인 이름의 한 예입니다.

웹 사이트를 찾고 로드하기 위해 IP 주소 대신 도메인 이름이 사용됩니다. 모든 집과 건물에 고유한 주소가 있는 것처럼 인터넷상의 웹 사이트와 애플리케이션에는 모두 고유한 IP 주소가 있습니다. 그러나 IP 주소는 긴 숫자(또는 IPv6에서는 영숫자)이며 제대로 기억하고 입력하기가 어렵습니다. 따라서 웹의 가용성을 높이기 위해 도메인 네임 시스템(DNS)은 사람이 읽을 수 있는 도메인 이름을 IP 주소에 매핑합니다. 많은 숫자를 외우는 대신 'cloudflare.com' 또는 선호하는 웹 사이트를 입력하면 됩니다.

또한 호스팅 서버가 전환되면 웹 사이트의 IP 주소가 변경될 수 있습니다. 그러나 IP 주소가 변경되더라도 DNS를 사용하면 사용자가 익숙한 동일한 도메인 이름을 사용하여 필요한 웹 사이트에 연결할 수 있습니다.

도메인 이름의 작동 방식

도메인 이름은 최상위 도메인(TLD), 두 번째 수준의 도메인(2LD), 일부 도메인 이름의 경우 세 번째 수준의 도메인(3LD) 등 두세 부분으로 구성됩니다.

TLD는 도메인 이름의 맨 끝에 있으며, '.com', '.org', '.gov', 또는 '.uk', '.fr' 등의 국가 코드를 사용할 수 있습니다. 웹 사이트, 비즈니스, 서비스의 이름은 2LD 또는 3LD입니다('cloudflare'의 경우에는 'cloudflare.com'으로, 2LD입니다).

두 번째 또는 세 번째 수준 도메인은 도메인 이름에서 가장 고유한 부분입니다. 하지만 도메인 이름을 구매할 때는 TLD 및 국가 코드도 고려해야 합니다. TLD가 '.com'인 웹 사이트는 TLD가 '.org'인 웹 사이트와 다르게 인식됩니다. 그리고 영국의 웹 사이트 방문자는 '.uk' TLD가 있는 웹 사이트를 그렇지 않은 웹 사이트보다 더 신뢰할 가능성이 높습니다. 모든 TLD/2LD/3LD 조합에서 도메인 이름을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

도메인 이름 구매 방법: 기본 단계

1. 신뢰할 수 있는 도메인 이름 등록기관 찾기

도메인 이름 등록기관에서는 웹사이트를 개설하려는 모든 사람에게 임대용 도메인 이름을 열거합니다. 불필요한 수수료를 부과하거나 도메인 스쿼팅을 하지 않으며 평판이 좋은 업체를 찾아야 합니다. 최고의 도메인 이름 등록기관에는 가용한 도메인을 쉽게 검색할 수 있는 페이지가 있습니다.

2. 도메인 이름 식별 옵션

발견한 가용한 도메인 이름으로 가능성 목록을 작성합니다. 도메인 이름은 짧고 직접적이며 기억하기 쉬워야 합니다(비즈니스, 서비스, 웹 사이트 이름 및 관련 TLD). 도메인 이름의 가격은 각기 다르므로 예산 범위 내에서 사용 가능한 옵션 목록을 작성합니다. 도메인 이름의 가격은 일회성 비용이 아닌 연간 수수료라는 점을 유의합니다.

3. 도메인 이름을 선택합니다

예산과 사용 사례에 가장 적합한 이름을 선택합니다.

4. 전체 등록기관에 걸쳐 가격 비교

일부 도메인 이름 등록기관에서는 도메인 가격을 인상하거나 갱신 수수료를 부과합니다. (Cloudflare는 그렇지 않습니다.) 따라서 도메인을 어디에서 구매하는지에 따라 가격이 달라질 수 있습니다.

5. 도메인 이름 구매

등록기관의 안내에 따라 도메인 이름 구매 절차를 완료합니다. 국제 인터넷 주소 관리 기구(ICANN)에서는 도메인 이름을 운영하는 사람을 추적하므로 일부 연락처 정보가 필요합니다.

사람들은 도메인 이름을 '구매'한다고 이야기하지만, 실은 도메인 이름을 임대하는 것입니다. 도메인 이름 레지스트리에서는 유료로 도메인 이름을 발급하고 관리합니다. 등록기관에서는 레지스트리와 웹 사이트 운영자의 중개자 역할을 하며 웹 사이트 운영자는 이를 통해 한 번에 1년, 2년, 아니면 최대 5년까지 도메인 이름을 임대할 수 있습니다. 최초 임대 기간이 종료되면 도메인 이름을 갱신해야 합니다.

6. 도메인 이름 갱신

대부분의 등록기관에서는 도메인을 자동으로 갱신합니다(저장된 결제 방법 사용). 등록기관에서는 30일 이내에 통지함으로써 등록자가 갱신을 거부할 수 있도록 합니다.

약탈적 등록기관에서는 이렇게 하지 않을 수 있으며, 대신 도메인 임대가 만료되도록 두고, 도메인을 부풀린 가격으로 원래 등록자에게 다시 판매할 수 있습니다. 바로 이러한 점이 평판이 좋은 등록기관을 이용하는 것이 중요한 또 하나의 이유입니다.

임대한 도메인이 갱신되지 않고 만료되는 경우, 일반적으로 등록자가 도메인을 다시 구매할 수 있는 유예 기간이 있습니다. 다시 구매하지 않으면 도메인 등록자의 레코드가 삭제되고 도메인 네임이 다시 대중에게 공개됩니다. 도메인이 만료되면 어떻게 되는지 알아보세요.

도메인 이름의 비용은?

도메인 이름은 수요와 가용성에 따라 가격이 책정됩니다. 도메인 네임에 대한 수요가 많은 경우 비용이 더 많이 들 수 있습니다. 도메인 이름 레지스트리에서는 대부분의 도메인에 대한 가격을 설정합니다. 일부 등록기관에서는 수익을 내기 위해 도메인 이름의 가격을 인상합니다. 레지스트리는 도매업체로서 소매업체(등록기관)에 상품을 판매하고, 소매업체는 그 상품을 소비자에게 판매하는 셈이라고 생각하면 됩니다.

TLD도 비용 요소임을 유의하세요. 특수 TLD는 .com 또는 .org 등의 일반 TLD보다 비용이 많이 듭니다.

등록기관에서는 도메인 이름 구매의 최초 기간이 만료될 때 갱신 수수료를 청구할 수도 있습니다. 따라서 도메인 이름 비용이 늘어납니다.

이러한 모든 잠재적인 가격 인상과 수수료에도 불구하고 사용할 수 있는 저렴한 도메인 이름이 많이 있습니다. 일부 등록기관에서는 가격을 인상하거나 수수료를 추가하지 않으므로 비용이 크게 절감됩니다.

Cloudflare에서는 도메인 이름을 판매할까요?

Cloudflare에서는 웹 사이트와 애플리케이션을 보호하고 가속화하는 것 외에도 구축 및 실행을 위한 완전한 플랫폼을 제공합니다.

여기에는 도메인 이름 구매 서비스인 Cloudflare Registrar가 포함됩니다. Cloudflare Registrar는 도메인 등록 가격을 인상하거나 갱신 수수료를 부과하지 않습니다. 대신 Cloudflare는 레지스트리에서 부과하는 가격을 그대로 전달합니다. 상당한 비용 절감 효과를 거둘 수 있습니다. 도매점 쇼핑과 소매점 쇼핑의 차이를 생각해 보세요.

Cloudflare Registrar를 이용하면 도메인 이름을 쉽게 찾고 구매하며 웹 사이트 설정을 시작할 수 있습니다. 지금 가용한 도메인을 검색해 보세요.

FAQ

도메인 이름이란?

도메인 이름은 'cloudflare.com'과 같은 웹 사이트의 주소입니다. 웹 사이트는 모두 인터넷에 연결된 컴퓨터 및 장치의 IP 주소(전화번호와 같은)를 가지고 있습니다. 하지만 IP 주소는 기억하고 정확하게 입력하기 어려운 긴 영숫자 문자열이므로 IP 주소에 대응하는 도메인 이름을 사용하면 사람들이 웹을 더 쉽게 이용할 수 있습니다.

도메인 이름 등록 기관이란?

도메인 이름 등록기관은 개인이나 기업이 웹 사이트의 도메인 이름을 임대할 수 있도록 하는 서비스입니다.

최상위 도메인(TLD)이란?

최상위 도메인(TLD)은 도메인 이름의 끝 부분으로, '.com', '.org', '.gov'와 같은 것입니다. TLD는 웹 사이트의 유형이나 위치를 나타내는 경우가 많습니다.

도메인 이름을 구매하는 절차는?

도메인 이름을 구매하려면 먼저 평판이 좋은 도메인 등록 기관을 찾습니다. 그런 다음 사용 가능한 이름을 확인하고, 이름을 선택하며, 가격을 비교한 후 선택한 도메인을 구매합니다.

도메인 이름 가격은 어떻게 결정될까요?

도메인 이름 가격은 수요, 가용성, TLD에 따라 다릅니다. 일부 등록 기관에서는 가격을 인상하거나 갱신 수수료를 추가하지만, Cloudflare와 같은 다른 기관에서는 도메인을 원가에 판매합니다.

DNS(도메인 네임 시스템)란?

DNS는 사람에게 친숙한 도메인 이름을 영숫자 IP 주소로 변환하여 사용자가 기억하기 쉬운 이름을 사용하여 웹 사이트에 액세스할 수 있도록 합니다.

도메인 이름을 영구적으로 소유하게 되나요?

아니요. 도메인 이름은 완전히 구매하는 것이 아니라 임대하는 것입니다. 이름을 계속 사용하려면 연간 요금을 지불해야 하며, 임대가 만료되기 전에 갱신해야 합니다.

Cloudflare 등록 기관이란?

Cloudflare Registrar는 추가 가격 인상이나 갱신 수수료 없이 원가로 도메인을 판매하는 Cloudflare의 도메인 등록 서비스입니다.

도메인 이름은 어떻게 구성되나요?

미국에서는 도메인 이름에 일반적으로 최상위 도메인(TLD), 두 번째 수준 도메인(주요 이름), 때로는 세 번째 수준 도메인(예: 'www' 또는 'blog')이 포함됩니다. 다른 국가에서는 TLD가 거의 항상 국가 코드(예: '.uk' 또는 ".ca")이며, .co와 같은 두 번째 수준 도메인, 그리고 세 번째 수준 도메인(웹 사이트의 주요 이름)이 뒤따릅니다.

ICANN이란?

ICANN(국제 인터넷 주소 관리 기구)은 전 세계적으로 도메인 이름의 소유자와 관리자를 추적하는 조직으로, 인터넷의 안정성을 유지하기 위한 많은 다른 임무도 담당하고 있습니다.