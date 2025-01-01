글 링크 복사

커피숍 네트워킹이란?

커피숍 네트워킹은 광범위한 위치에서 사용자, 장치, 애플리케이션을 연결하는 현대적인 비즈니스 접근 방식을 설명하는 여러 용어 중 하나입니다. 이는 사용자와 애플리케이션이 주로 비즈니스에서 직접 관리하는 온프레미스 환경에 위치한다는 가정을 기반으로 한 구형 네트워킹 모델과 대조됩니다.

오늘날 대부분의 사용자는 커피숍에 들어가 노트북을 열고 WiFi 네트워크에 연결하여 작업하는 개념에 익숙합니다. 커피숍 네트워킹은 이러한 경험의 편의성과 단순성을 재현하면서도 높은 수준의 보안을 유지하는 것을 목표로 합니다.

실제 커피숍 WiFi 네트워크는 보안 조치가 다양하며 원격 근무자가 속한 조직에서 관리하지 않지만, 커피숍 네트워킹은 고급 보안을 내장하여 내부 팀이 장치 액세스를 전면 관리할 수 있도록 합니다.

커피숍 네트워킹은 조직의 분기 네트워킹 요구를 충족하도록 지원합니다. 이는 본사 캠퍼스와 지사, 가맹점 위치, 작업 공간, 가정 내 WiFi 네트워크는 물론 커피숍까지 연결할 수 있습니다. 이를 통해 직원과 계약자는 어디서나 안전하게 작업할 수 있으며, 내부 데이터와 지적 재산을 안전하게 보호할 수 있습니다.

커피숍 네트워킹은 어떻게 발전했나요?

기업 네트워크는 원래 온프레미스 워크스테이션과 현지화된 데이터 센터에 서비스를 제공하도록 설계되었습니다. 이 모델은 주로 세 가지 주요 발전으로 인해 급격히 변화했습니다.

클라우드 네이티브 인프라 및 애플리케이션 도입

Bring-Your-Own-Device(BYOD) 정책 사용

코로나19 팬데믹으로 인해 가속화되었지만 이미 진행 중이었던 하이브리드 근무로의 전환

커피숍 네트워킹은 이러한 발전 이후 현재 비즈니스 운영 방식에 더 적합한 접근 방식입니다. 또한 레거시 네트워크를 이러한 발전에 부적합하게 적용하는 과정에서 발생하는 네트워크 병목 현상, 트래픽 백홀링으로 인한 대기 시간, 느린 VPN 연결, 호환되지 않는 플랫폼 통합으로 인한 보안 취약점 등의 문제를 해소하는 것을 목표로 합니다.

커피숍 네트워킹은 어떻게 작동할까요?

커피숍 네트워킹은 유연한 네트워킹 기술과 Zero Trust 보안 정책 조합에 의존합니다. 네트워크 경로는 MPLS나 전용 회선에 의존하는 정적 경로 대신 소프트웨어를 통해 동적으로 정의됩니다. 그 결과, 네트워크 트래픽을 중앙 집중화된 위치로 백홀링할 필요가 없습니다. 인터넷을 통해 기업 네트워크에 연결할 수 있으므로 사용자가 어디에서든 네트워크에 접속할 수 있습니다. 접근 권한은 네트워크 액세스가 아닌 신원, 장치 보안 상태 및 액세스 제어 정책에 따라 결정됩니다.

이러한 배포 방식은 SASE(보안 액세스 서비스 에지)로 알려져 있으며, 클라우드 친화적이고 유연한 네트워킹과 기본적으로 통합된 보안을 결합하여 현대 네트워크 아키텍처를 단순화합니다.

커피숍 네트워킹 보안

커피숍 네트워킹(및 SASE)의 가장 중요한 특징은 네트워크 연결성 자체에 보안이 통합되어 있다는 점입니다. 따라서 어떤 장치나 사용자가 연결하든 안전한 네트워크 연결을 보장합니다. 전송 중 암호화는 때때로 번거로운 VPN 연결 대신 TLS(Transport Layer Security)를 사용하여 기본적으로 적용됩니다.

커피숍 네트워킹의 이점은?

단순화된 클라우드, 온프레미스 및 하이브리드 연결성: "커피숍" 네트워킹 접근 방식은 퍼블릭 클라우드, 내부 데이터 센터, SaaS 애플리케이션 간 네트워크 트래픽 흐름을 모두 원활하게 보장하는 데 우선순위를 둡니다.

"커피숍" 네트워킹 접근 방식은 퍼블릭 클라우드, 내부 데이터 센터, SaaS 애플리케이션 간 네트워크 트래픽 흐름을 모두 원활하게 보장하는 데 우선순위를 둡니다. 강화된 보안: 성과 해자 방식의 네트워크 보안은 이미 네트워크 내부에 위협이 존재할 가능성이 높고, 클라우드 사용으로 인해 기업 데이터 호스팅 위치를 네트워크 경계로 판단하기 어렵기 때문에 실패합니다. 커피숍 네트워킹은 어디서든 위협을 늦추거나 완화할 수 있는 Zero Trust 보안을 통합해 기업 리소스와 이에 액세스하는 사용자를 분리합니다.

성과 해자 방식의 네트워크 보안은 이미 네트워크 내부에 위협이 존재할 가능성이 높고, 클라우드 사용으로 인해 기업 데이터 호스팅 위치를 네트워크 경계로 판단하기 어렵기 때문에 실패합니다. 커피숍 네트워킹은 어디서든 위협을 늦추거나 완화할 수 있는 Zero Trust 보안을 통합해 기업 리소스와 이에 액세스하는 사용자를 분리합니다. 간소화된 분기 네트워킹: 커피숍 네트워킹에는 어떤 LAN이든 사용 가능합니다. 즉, 인터넷으로 연결되는 어떤 온램프(on-ramp)라도 상관없습니다. 보안 네트워크 경로는 공개적으로 사용 가능한 인터넷 인프라를 통해 실행되므로 분기 위치를 온라인으로 연결하기 위해 전용 연결을 설정할 필요가 없습니다.

커피숍 네트워킹에는 어떤 LAN이든 사용 가능합니다. 즉, 인터넷으로 연결되는 어떤 온램프(on-ramp)라도 상관없습니다. 보안 네트워크 경로는 공개적으로 사용 가능한 인터넷 인프라를 통해 실행되므로 분기 위치를 온라인으로 연결하기 위해 전용 연결을 설정할 필요가 없습니다. 비용 절감: 이 접근 방식을 사용하는 조직은 추가 하드웨어, 맞춤형 네트워크 구성 또는 사설 회선에 투자할 필요가 없습니다.

커피숍 네트워킹의 사용 사례는?

많은 대기업이 다음을 포함한 다양한 사용 사례에 이 접근 방식을 도입했습니다.

지사 및 위성 캠퍼스 연결: 본사와 떨어진 기업 위치는 커피숍 네트워킹 모델을 통해 신속하게 네트워크 연결성을 구축할 수 있습니다.

본사와 떨어진 기업 위치는 커피숍 네트워킹 모델을 통해 신속하게 네트워크 연결성을 구축할 수 있습니다. 가맹점 연결: 소매점, 레스토랑, 기타 체인점에서는 커피숍 네트워킹으로 신규 점포를 빠르게 온보딩하고 기존 점포를 효율적으로 연결할 수 있습니다.

소매점, 레스토랑, 기타 체인점에서는 커피숍 네트워킹으로 신규 점포를 빠르게 온보딩하고 기존 점포를 효율적으로 연결할 수 있습니다. 원격 및 하이브리드 근무 지원: 커피숍 네트워킹을 이용하면 클라이언트 측에서는 거의 또는 전혀 설정하지 않고도 직원이 어디에서나 회사 네트워크에 더 쉽고 빠르게 연결할 수 있습니다.

커피숍 네트워킹과 네트워크 최신화 비교

네트워크 최신화는 주로 하드웨어 기능을 소프트웨어나 클라우드로 이전하여 네트워크를 업데이트하는 과정을 의미합니다. 커피숍 네트워킹은 네트워크 최신화 과정을 통해 구현 가능한 결과 중 하나입니다.

커피숍 네트워킹 구현 방법

이 모델을 도입하려는 대부분의 기업은 자체적으로 네트워크를 재구축하기보다 SASE 솔루션을 채택합니다. 이를 통해 기업은 TCO를 낮추고 성장하는 동안 유연성을 유지할 수 있습니다.

Cloudflare는 기업들이 Zero Trust 네트워킹이 자동 적용되는 무제한 활성화할 수 있도록 지원합니다. Cloudflare가 클라우드 연결성을 통해 커피숍 네트워킹을 지원하는 방법을 알아보세요.