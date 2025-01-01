セルフサービスのエージェンシーパートナー向けリソースハブ

サインアップ

Cloudflareエージェンシーパートナープログラム（オープンベータ版）のリソースハブへようこそ。エージェンシーパートナープログラムに関するすべてのリソースが1か所にまとめられています。

お探しの情報が見つかりませんでしたか？さらなるサポートが必要な場合は、agency@cloudflare.comまでご連絡ください。

実装ガイド

エージェンシーパートナープログラムに関するよくある質問

[英語のみ] エージェンシーパートナーからのよくある質問にお答えする1シートです。

詳細
実装ガイド

テナントダッシュボードガイドツアー

[英語のみ] テナントダッシュボードの使い方に関する簡単なガイドツアー。

動画を視聴する
ソリューション & 製品ガイド

Cloudflareの概要の紹介

[英語のみ] Cloudflare製品、価格、ベータ版エージェンシーパートナープログラムの詳細をまとめた概要です。

詳細
実装ガイド

テナントAPIガイド

[英語のみ] テナントAPIを使ってアカウント、ユーザーロール、ドメイン、サブスクリプションをプロビジョニングする方法をステップバイステップでご案内します。

詳細
動画

テナントAPIの説明動画

[英語のみ] テナントAPIを使ってアカウント、ユーザーロール、ドメイン、サブスクリプションをプロビジョニングする方法を簡単に説明する動画です。

動画を視聴する
実装ガイド

支払方法を追加する

[英語のみ] 支払い方法を親アカウントに追加するための短いガイドです。

詳細
実装ガイド

エージェンシーパートナーとしてRegistrarを使用する

[英語のみ] エージェンシーパートナーとしてCloudflare Registrarでドメインの移管やドメインの購入を行う際のガイドです。

詳細

