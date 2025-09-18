サインアップ

ゼロトラストネットワークアクセス（ZTNA）

すべてのお客様のアプリケーションにアクセスするユーザーに、VPNよりも高速で安全にデフォルト拒否のZero Trustルールを適用します。

電子書籍

セキュアWebゲートウェイ（SWG）

企業のインターネットトラフィックを保護・検査することで、フィッシング、ランサムウェアやその他のインターネットリスクを防止します。

注目記事

リモートブラウザ分離（RBI）

エンドポイントから離れてコードを実行することで、パフォーマンスを犠牲にすることなく、インターネットの脅威からの保護とデータの保護を実現します。

Access
Cloudflare Accessは、高速で信頼性の高いゼロトラストネットワークアクセスソリューションで、従業員や請負業者を保護します。CloudflareでZTNAを簡素化
AI Crawl Control
AIコンテンツスクレイピングの可視性と制御。
APIセキュリティ
CloudflareのAPI Gatewayは、APIディスカバリとAPIセキュリティを安全に守るために使用します。
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CASB
CloudflareのCASB（クラウドアクセスセキュリティブローカー）は SaaSアプリ全体のセキュリティを向上させます。詳細はこちら。
CDNサービス、コンテンツ配信ネットワーク
Cloudflare CDNは、次世代の技術を使用して高速かつ信頼性の高いCDNサービスを提供するコンテンツ配信ネットワークです。 クラス最高のCDNの詳細をご覧ください。
Cloudflare Area 1
クラウドメールセキュリティで、あらゆる高度な脅威、フィッシング攻撃、マルウェア、メール詐欺、などを先制的にブロックし、メールボックスを安全に保ちましょう。
Cloudflare Bot Managementとボット検出
Cloudflare Bot Managementは、グローバルな脅威インテリジェンスと機械学習を使用して攻撃を阻止し、強力な自動ボット保護を実現します。
Enterpriseバンドル
生成AIとエージェント型AIを保護
従業員向けAIツールと一般公開アプリケーションを保護し、安全なAI導入を実現しましょう。

DDoS攻撃を阻止
DDoS攻撃を阻止
Cloudflareの膨大な477 Tbpsネットワーク容量を活用して、攻撃を吸収・フィルタリングして公開サブネットを保護します。

サーバーレスコードをデプロイ
サーバーレスアプリケーションを構築し、世界中に瞬時にデプロイして、高速化、信頼性向上、拡張を実現できます。

エッジでAIをデプロイ
どこでも野心的なAIアプリを構築して、Cloudflareのグローバルネットワークにデプロイできます。

オブジェクトストレージのエグレス料金を排除
オブジェクトストレージのエグレス料金を排除
CISO向けSASE導入ガイド

電子書籍

CISO向けSASE導入ガイド

ロケーションベースのDNSフィルタリングなど、始めやすいステップで支社オフィスのセキュリティを最新化します。

ポスト量子の暗号

ブログ

Cloudflareのプラットフォームにおけるポスト量子暗号

ゼロトラストアクセスやWebフィルタリングなどの用途で提供されるポスト量子保護についてご紹介します。

ドキュメント

ドキュメンテーション

CloudflareのレファレンスアーキテクチャでSASEへ進化
無料で始めましょう

Cloudflareのセキュリティサービスとパフォーマンスサービスに、今すぐ簡単にアクセス。

何を選択すべきか迷っていますか？

お客様固有のニーズに合わせて、お奨めの製品をご紹介します。

専門担当者へのご相談

ご質問やデモのご依頼については、当社専門担当者までお問い合わせください。

