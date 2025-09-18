Cloudflare製品
Access
Cloudflare Accessは、高速で信頼性の高いゼロトラストネットワークアクセスソリューションで、従業員や請負業者を保護します。CloudflareでZTNAを簡素化
AI Crawl Control
AIコンテンツスクレイピングの可視性と制御。
APIセキュリティ
CloudflareのAPI Gatewayは、APIディスカバリとAPIセキュリティを安全に守るために使用します。
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CASB
CloudflareのCASB（クラウドアクセスセキュリティブローカー）は SaaSアプリ全体のセキュリティを向上させます。詳細はこちら。
CDNサービス、コンテンツ配信ネットワーク
Cloudflare CDNは、次世代の技術を使用して高速かつ信頼性の高いCDNサービスを提供するコンテンツ配信ネットワークです。 クラス最高のCDNの詳細をご覧ください。
Cloudflare Area 1
クラウドメールセキュリティで、あらゆる高度な脅威、フィッシング攻撃、マルウェア、メール詐欺、などを先制的にブロックし、メールボックスを安全に保ちましょう。
Cloudflare Bot Managementとボット検出
Cloudflare Bot Managementは、グローバルな脅威インテリジェンスと機械学習を使用して攻撃を阻止し、強力な自動ボット保護を実現します。
電子書籍
CISO向けSASE導入ガイド
ロケーションベースのDNSフィルタリングなど、始めやすいステップで支社オフィスのセキュリティを最新化します。
ブログ
Cloudflareのプラットフォームにおけるポスト量子暗号
ゼロトラストアクセスやWebフィルタリングなどの用途で提供されるポスト量子保護についてご紹介します。
ドキュメンテーション