Cloudflare、主要なAI企業と協力し、ビジネス向け生成AIのセキュリティを強化

コネクティビティクラウドの先端企業であるCloudflare（クラウドフレア）は本日、3つの主要な生成AIツール（ChatGPT Enterprise、AnthropicのClaude、Google Gemini）すべてと統合した最初のクラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）となり、従業員が生成AIをどのように利用しているかに関する可視化と制御を提供します。これらの統合により、Cloudflareのお客様およびこれらの生成AIアプリケーションを利用する企業は、複雑なセットアップを必要とせずに、企業のAIセキュリティをリアルタイムで強化することができます。

ChatGPT、Claude、GoogleのGeminiといった生成系AIツールは、ビジネスの仕組みを変えつつあります。現在、従業員の4人に3人が生成系AIツールを使っています。コンテンツの編集やデータの要約から、デザインタスクやコードのデバッグまで、様々なタスクに利用できます。同時に、企業は機密性の高い企業データの安全性の維持、偶発的な漏洩の防止、進化する規制へのコンプライアンス維持に取り組んでいます。そのため、セキュリティチームがビジネス全体で生成AIを安全に利用できるようにするには、リアルタイムの可視性と事前予防的な制御が必要です。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「従業員は常にエッジを求めています。時間を節約し、創造性をかき立て、効率を高める方法です。生成AIツールを使えば、その優位性が得られます。しかし、迅速なイノベーションと安全性の間には、欠落しているリンクがよくあります。Cloudflareはすでに、企業がAIを活用できるように多くの安全策を導入してきました。業界全体の企業向けAIセキュリティの水準を引き上げるため、最も広く利用されている3つの主要ツールすべてとの直接統合を実現している唯一の企業となっています。」と述べています。

これらの新しい統合により、お客様は、従業員による生成AIツールの使用に起因する企業向けAIのセキュリティリスクを管理する新しい方法を手に入れることができます。CloudflareのCASBは、ChatGPT Enterprise、Claude、GoogleのGeminiプラットフォームを継続的にスキャンし、自動かつリアルタイムの可視性と事前予防的な警告により、お客様の機密データを保護します。これにより最終的に、セキュリティチームは、従業員がAIツールを使用しても、企業のデータがコンプライアンスを維持し、保護されることが保証されます。

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドの先端企業で、より優れたインターネット環境の構築のサポートに取り組んでいます。企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるように支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

