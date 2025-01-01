ブランチネットワークとは、企業のブランチが互いに接続し、アプリケーション、データセンター、クラウドなどの共有内部リソースに接続する方法です。
ブランチネットワークは、企業のさまざまな拠点をつなぎ、安全に情報を交換することができるようにするものです。多くの企業が特定の地域、または世界中にサテライトロケーションを持っています。これらのサテライトロケーションが同じ企業ネットワークに接続して、必要なリソースにアクセスするには、サイト間でネットワーク接続が必要です。このようなニーズを満たすのがブランチネットワークであり、インターネットだけでなく、これらのロケーション同士や集中管理された本社への接続が可能です。
たとえば、ある企業がサンフランシスコに本社を置き、ニューヨークとロサンゼルスにオフィスを構えているとします。ブランチネットワーク機能は、それらを一元化された内部ネットワークに接続します。複数の拠点を持つ銀行、レストランチェーン、さまざまなキャンパスを持つ学校、その他の分散型企業に対しても、同じことができます。
ブランチネットワークが通常使用するもの：
ただし、一部の企業は、ハードウェアや専用ネットワーク経路への依存を減らし、リモートワークやクラウドコンピューティングをより柔軟にサポートできるように、このアーキテクチャを変更しています。ブランチネットワーク使用する可能性のある代替：
もちろん、モダナイズされたブランチネットワークアーキテクチャでは、インターネットや企業ネットワークに接続するために、ルーターやスイッチなどの物理的な機器が必要です。
ブランチオフィスは、企業の業務が行われる分散した場所の1つです。ブランチネットワークの観点から言えば、ブランチオフィスには、データセンター、店舗、レストラン、キャンパス、銀行、その他の接続された場所が含まれます。
ネットワークの観点から見ると、ブランチオフィスは接続が必要な場所となります。従業員、請負業者、その他のユーザーは、管理対象デバイスまたは非管理対象デバイスを使用してネットワークに接続します。
企業は、生産性をサポートし、データを保護するために、ブランチネットワークの安全性と高速パフォーマンスを確保する必要があります。
ブランチネットワークセキュリティは、ネットワーク内のデータの保護だけでなく、ネットワーク間や拠点間で転送中のデータの保護も含まれます。アクセス制御はブランチネットワークを保護するための重要な要素ですが、管理されたデバイスと未管理のデバイスが接続する場合、適用が難しいことがあります。ブランチネットワークセキュリティの主な課題：
多くの企業にとってブランチの所在地は依然として重要ですが、今日では、従業員の大部分が会社のアプリやリソースにリモートで接続しています。サービスとしてのソフトウェア（SaaS）アプリやクラウドコンピューティングの採用により、トラフィックは企業のネットワーク境界を越えて移動する必要があります。
ハードコードされたネットワーク接続には、このような開発をサポートするのに十分な柔軟性がありません。さらに、前述の課題により、従来のアプローチは多くの企業にとって不適切なものとなっています。
そのため、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）など、より柔軟なクラウドベースのモデルを採用してブランチネットワークがモダナイゼーションされています。このモデルには、追加ではなく、ネイティブに組み込まれたセキュリティ機能が含まれます。
Cloudflareは、ネットワークを管理するための統一ダッシュボードを備えたシンプルなプラットフォームを提供しています。CloudflareのクラウドベースのWANサービスは、柔軟なブランチオフィス接続を提供し、Cloudflareのスマートルーティング機能がリアルタイムのネットワーク状況を考慮して、ネットワークの輻輳や障害を回避するルーティングを行います。Cloudflareでは、ゼロトラストセキュリティポリシーがすべてのロケーション、ユーザー、デバイスに自動的に適用されます。CloudflareのSASEプラットフォームの詳細はこちらをご覧ください。