ドメイン名とは?

ドメイン名は、クライアントソフトウェアからWebサイトにアクセスするために使用される数値型のIPアドレスに対応するテキストの英数字です。簡単に言うと、ドメイン名はユーザーが特定のWebサイトにアクセスするためにブラウザウィンドウに入力するテキストです。たとえば、Googleのドメイン名は「google.com」です。

Webサイトの実際のアドレスは複雑な数値IPアドレス(1192.0.2.2など)ですが、DNSのおかげで、ユーザーは人間にわかりやすいドメイン名を入力して、探しているWebサイトにルーティングできます。このプロセスは、DNSルックアップと呼ばれます。

ドメイン名は誰が管理するのか?

ドメイン名はすべてドメインレジストリによって管理されます。ドメインレジストリは、ドメイン名の予約をレジストラに委任します。Webサイトを作成したい人は誰でも、ドメイン名を登録するレジストラを選択できます。現在、登録されているドメイン名は3億を超えています。

ドメイン名とURLの違い

A uniform resource locator (URL), sometimes called a web address, contains the domain name of a site as well as other information, including the protocol and the path. For example, in the URL ‘https://cloudflare.com/learning/’, ‘cloudflare.com’ is the domain name, while ‘https’ is the protocol and ‘/learning/’ is the path to a specific page on the website.

ドメインネームの構成要素は?

ドメイン名は通常、2つまたは3つの部分に分割され、それぞれがドットで区切られています。右から左に読むと、ドメイン名の識別子は順に最も全般的なものから最も具体的なものになります。ドメイン名の最後のドットの右側のセクションは、トップレベルドメイン(TLD)です。これらには、「.com」、「.net」、「.org」などの「汎用」TLD、および「.uk」や「.jp」などの国固有のTLDが含まれます。

TLDの左側は第2レベルドメイン(2LD)であり、2LDの左側に何かがある場合は、第3レベルドメイン(3LD)と呼ばれます。いくつかの例を見てみましょう:

Googleの米国ドメイン名「google.com」の場合:

「.com」はTLD(最も全般的)です

「google」は2LD(最も具体的)です

ただし、Google UKのドメイン名「google.co.uk」の場合:

「.com」はTLD(最も全般的)です

「.co」 *は2LDです

「google」は3LD(最も具体的)です

*この場合、2LDはドメインを登録した組織のタイプを示します(英国では、.coは企業が登録したサイト用です)。

ドメイン名を安全に保つ方法

ドメイン名がレジストラに登録されると、そのレジストラは、ドメインの有効期限が近づいたときに登録者に通知し、ドメイン名が失われないように更新する機会を与える責任を負います。場合によっては、レジストラは、ユーザーの有効期限が切れたドメイン名を悪用し、期限切れになった瞬間にこれを購入してその後、法外な価格で元の登録者に売り戻すことがあります。

この種の行為の餌食にならないためには、Cloudflare Registrarのような正直で信頼できるレジストラを選択することが重要です。詳細はドメイン名の購入方法をご覧ください。