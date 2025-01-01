サインアップ

コーヒーショップネットワーキングとは？

コーヒーショップネットワーキングは、企業のネットワーキングとセキュリティに対する柔軟なアプローチであり、どこからでも、コーヒーショップからでも、安全に接続できるようにします。

学習目的

この記事を読み終えると、以下のことができるようになります。

  • コーヒーショップネットワーキングを定義する
  • コーヒーショップネットワーキングとレガシーネットワーキングモデルを比較する
  • コーヒーショップネットワーキングの主な利点と使用例を理解する

コーヒーショップネットワーキングは、広範囲にわたるユーザー、デバイス、アプリケーションをつなぐ最新のビジネスアプローチを表す用語の1つです。これは、ユーザーやアプリケーションの場所（ほとんどの場合、企業が直接管理するオンプレミス）を前提とした旧来のネットワーキングモデルとは対照的です。

現在、ほとんどのユーザーは、カフェで、ノートパソコンで、Wi-Fiネットワークで接続し仕事をするという概念に慣れ親しんでいます。コーヒーショップネットワーキングは、その使いやすさとシンプルさを再現しながら、高いレベルのセキュリティを維持することを目指しています。

実際のコーヒーショップのWiFiネットワークは、セキュリティ対策が異なる場合があり、リモートワーカーが所属する企業によって管理されていませんが、コーヒーショップネットワーキングは高度なセキュリティを構築し、社内チームがデバイスのアクセスを完全に管理できるようにします。

コーヒーショップネットワーキングは、企業がブランチネットワークのニーズを満たすのに役立ちます。メインキャンパスとブランチ、フランチャイズの拠点、ワークスペース、家庭のWi-Fiネットワーク、そしてコーヒーショップを接続することも可能です。これにより、従業員や請負業者はどこからでも安全に仕事ができ、社内データや知的財産の安全を確保できます。

コーヒーショップのネットワークはどのように発展しましたか？

企業ネットワークはもともと、オンプレミスのワークステーションや地域のデータセンターでサービスを提供するために設計されました。このモデルを消滅させている3つの主要な進展：

  • クラウドネイティブなインフラストラクチャとアプリケーションの導入
  • Bring-Your-Own-Device（BYOD）ポリシーの実施
  • 以前から進行中で、新型コロナウイルス感染症の世界的流行によって加速されたハイブリッドワークへの移行

コーヒーショップネットワーキングは、こうした発展を受けて、現在の企業の働き方により適したアプローチとなっています。また、従来のネットワークをこうした開発に適応しにくい場合に生じる課題のいくつかを排除することも目的としています。たとえば、ネットワークのボトルネック、トラフィックのバックホールによる遅延、遅いVPN接続、互換性のないプラットフォームを統合しようとすることで生じるセキュリティホールなどです。

コーヒーショップネットワーキングの仕組みは？

コーヒーショップネットワーキングは、柔軟なネットワーク技術とゼロトラストセキュリティポリシーの組み合わせに依存しています。ネットワークパスは、MPLSや専用回線に依存する静的なものではなく、動的且つソフトウェア定義型です。ですからネットワークトラフィックを集中管理されたロケーションにバックホールする必要がありません。インターネット経由で企業ネットワークに到達することができるので、ユーザーはどこからでもネットワークにアクセスできます。ID、デバイスセキュリティポスチャ、アクセス制御ポリシーによって、ネットワークへのアクセスではなく、権限を決定します。

このようなデプロイメントは、最新のネットワークアーキテクチャを簡素化するために、クラウドに適した柔軟なネットワーキングとネイティブ統合されたセキュリティを組み合わせたモデルである「SASE」（セキュアアクセスサービスエッジ）として知られています。

コーヒーショップネットワーキングセキュリティ

最も重要点として挙げられるのは、コーヒーショップネットワーキング（およびSASE）では、セキュリティがネットワーク接続に直接統合されていることです。これにより、どのデバイスやユーザーが接続していても、ネットワーク接続が安全であることが保証されます。転送中の暗号化は、時々不便になるVPN接続ではなく、Transport Layer Security（TLS）を使用して、確実に行われます。

コーヒーショップネットワーキングの利点とは？

  • クラウド、オンプレミス、ハイブリッド接続の簡素化：ネットワーキングに対する「コーヒーショップ」アプローチでは、ネットワークトラフィックがパブリッククラウド、内部データセンター、SaaSアプリに均等に流れるようにすることを優先します。
  • より優れた安全性：ネットワークセキュリティに対する「城と堀」アプローチは、脅威がすでにネットワーク内部に存在している可能性が高く、クラウドが使用されているおかげで、ネットワーク境界は企業データのホスト場所を示す優れた指標ではないため、失敗することがあります。コーヒーショップネットワーキングにゼロトラストセキュリティが組み込まれており、あらゆる場所で脅威の速度を低下させたり軽減したりすることができ、企業リソースとそれにアクセスするユーザーを区分化します。
  • より簡単なブランチネットワーク：LANがあれば可能なコーヒーショップネットワーキングは、インターネットへのオンランプがすべて有効です。セキュアネットワークルートは、一般に公開されているインターネットインフラ上で実行されるため、ブランチをオンラインにするために専用接続をセットアップする必要はありません。
  • コストの低減：このアプローチを使用する企業は、追加のハードウェアやカスタムネットワーク構成、またはプライベート回線に投資する必要がありません。

コーヒーショップネットワーキングのユースケースとは？

多くの大規模企業が、こうしたユースケース等に適用させているアプローチ：

  • ブランチオフィスとサテライトキャンパスの接続：本社から離れた企業の拠点は、コーヒーショップネットワーキングモデルを利用して、迅速にネットワーク接続を確立できます。
  • フランチャイズ拠点の接続：小売店、レストラン、その他のチェーンは、コーヒーショップネットワークを活用して、新しい拠点を迅速にオンボードし、既存の拠点を効率的に接続できます。
  • リモートワークとハイブリッドワークのサポート：コーヒーショップネットワーキングにより、従業員がどこからでも企業ネットワークに簡単かつ迅速にアクセスできます。クライアント側でのセットアップはほとんど必要ありません。

コーヒーショップネットワーキングとネットワークモダナイゼーションの比較

ネットワークモダナイゼーションは、ネットワークを更新するプロセスのことであり、ほとんどの場合、ハードウェア機能をソフトウェアまたはクラウドに移行します。コーヒーショップネットワーキングは、ネットワークモダナイゼーションプロセスのアウトプットの1つです。

コーヒーショップネットワーキングを実装する方法

このモデルに追随しようとするほとんどの企業は、再構築したネットワークを自ら構築するのではなく、SASEソリューションを採用します。これにより、TCOを削減し、企業の成長に合わせた柔軟性を維持することができます。

Cloudflareでは、企業がゼロトラストネットワーキングを自動的に適用し、エニーツーエニー接続を有効化することができます。Cloudflareがコネクティビティクラウドでコーヒーショップネットワーキングをどうサポートしているかをご紹介します。

