Hub di risorse per partner di agenzie self-service

Benvenuto nell'hub di risorse per il programma per i partner di agenzie Cloudflare, attualmente in versione beta aperta. La tua risorsa unica per tutto ciò che riguarda il programma per i partner di agenzie.
Non riesci a trovare quello che stai cercando? Contatta agency@cloudflare.com per ottenere assistenza.
[Solo in inglese] Un foglio che risponde alle domande frequenti comuni dei nostri partner di agenzie.
[Solo in inglese] Una breve visita guidata su come utilizzare il dashboard del tenant.
[Solo in inglese] Un riepilogo introduttivo dei prodotti Cloudflare, dei prezzi e maggiori dettagli sul programma beta di Agency Partner.
[Solo in inglese] Una guida dettagliata su come utilizzare l'API Tenant per eseguire il provisioning di account, ruoli utente, domini e abbonamenti.
[Solo in inglese] Una breve procedura dettagliata video su come utilizzare l'API Tenant per eseguire il provisioning di account, ruoli utente, domini e abbonamenti.
[Solo in inglese] Una breve guida sull'aggiunta di un metodo di pagamento al tuo account principale.
[Solo in inglese] Una guida sul trasferimento o l'acquisto di domini con Cloudflare Registrar come partner di agenzie.