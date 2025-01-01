Registrati

Hub di risorse per partner di agenzie self-service

Benvenuto nell'hub di risorse per il programma per i partner di agenzie Cloudflare, attualmente in versione beta aperta. La tua risorsa unica per tutto ciò che riguarda il programma per i partner di agenzie.

Non riesci a trovare quello che stai cercando? Contatta agency@cloudflare.com per ottenere assistenza.

Sfoglia tutte le risorse

Guida all'implementazione

Domande frequenti sul programma per i partner di agenzie

[Solo in inglese] Un foglio che risponde alle domande frequenti comuni dei nostri partner di agenzie.

Ulteriori informazioni
Guida all'implementazione

Tour guidato del dashboard del tenant

[Solo in inglese] Una breve visita guidata su come utilizzare il dashboard del tenant.

Guarda il video
Guide ai prodotti e alle soluzioni

Introduzione al riepilogo di Cloudflare

[Solo in inglese] Un riepilogo introduttivo dei prodotti Cloudflare, dei prezzi e maggiori dettagli sul programma beta di Agency Partner.

Ulteriori informazioni
Guida all'implementazione

Guida all'uso dell'API Tenant

[Solo in inglese] Una guida dettagliata su come utilizzare l'API Tenant per eseguire il provisioning di account, ruoli utente, domini e abbonamenti.

Ulteriori informazioni
Video

Procedura dettagliata con video per l'API Tenant

[Solo in inglese] Una breve procedura dettagliata video su come utilizzare l'API Tenant per eseguire il provisioning di account, ruoli utente, domini e abbonamenti.

Guarda il video
Guida all'implementazione

Aggiunta di metodi di pagamento

[Solo in inglese] Una breve guida sull'aggiunta di un metodo di pagamento al tuo account principale.

Ulteriori informazioni
Guida all'implementazione

Utilizzo di Registrar come partner di agenzie

[Solo in inglese] Una guida sul trasferimento o l'acquisto di domini con Cloudflare Registrar come partner di agenzie.

Ulteriori informazioni

