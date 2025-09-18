Registrati

Zero Trust Network Access (ZTNA)

Applica regole di negazione predefinita e Zero Trust per gli utenti che accedono a qualsiasi applicazione, più velocemente e in maniera più sicura rispetto a una VPN.

EBOOK

Secure Web Gateway (SWG)

Proteggi e ispeziona il traffico Internet aziendale per prevenire phishing, ransomware e altri rischi Internet.

IN EVIDENZA

Browser Isolation remoto (RBI)

Fornisci la protezione dei dati e dalle minacce Internet eseguendo il codice lontano dagli endpoint, senza sacrificare le prestazioni.

Accesso
Cloudflare Access è una soluzione Zero Trust Network Access veloce e affidabile che protegge i dipendenti e i collaboratori. Semplifica ZTNA con Cloudflare.
Advanced Certificate Manager
Advanced Certificate Manager per la gestione di certificati SSL/TLS e autorità di certificazione CA. Scopri di più!
AI Crawl Control
Visibilità e controllo per lo scraping di contenuto IA.
Argo Smart Routing: accelera il tuo traffico
Argo Smart Routing previene congestioni di rete e caricamento lento per le tue pagine web. Scopri subito come.
Attacchi DNS e protezione del dominio
Cloudflare offre protezione da domini dirottati, attacchi DNS e furto d’identità su internet. Scopri come.
Buy .tech domains
Define your future with a .tech domain. Register at wholesale prices with Cloudflare and power your business with the Cloudflare global network.
CDN Cloudflare: Content Delivery Network
Scegli i contenuti veloci della rete di Cloudflare CDN per potenziare la velocità del tuo sito web: scopri le soluzioni.
Centro sicurezza Cloudflare
Gestione della superficie di attacco che mappa la superficie di attacco di un'organizzazione e fornisce un elenco di potenziali rischi e vulnerabilità per la sicurezza associati alla propria infrastruttura IT e mitiga le minacce con un solo clic.
Pacchetto Enterprise
Pacchetto Enterprise  

innovation-intelligence
Proteggi l'IA generativa e l'IA agentica
Proteggi l'IA generativa e l'IA agentica  

Consenti un'adozione sicura dell'intelligenza artificiale proteggendo gli strumenti di intelligenza artificiale della forza lavoro e le applicazioni rivolte al pubblico.

Blocca gli attacchi DDoS
Blocca gli attacchi DDoS
Blocca gli attacchi DDoS  

Proteggi le sottoreti rivolte al pubblico con l'enorme capacità di rete di 477 Tbps di Cloudflare che assorbe e filtra gli attacchi.

Icona Distribuisci codice serverless
Distribuisci il codice serverless
Distribuisci il codice serverless  

Crea applicazioni serverless e distribuiscile istantaneamente in tutto il mondo per velocità, affidabilità e scalabilità.

Icona Distribuisci l'intelligenza artificiale sul perimetro
Distribuisci l'intelligenza artificiale sul perimetro
Distribuisci l'intelligenza artificiale sul perimetro  

Realizza e distribuisci ambiziose app IA ovunque sulla rete globale di Cloudflare.

Elimina le tariffe di uscita per lo storage di oggetti
Elimina le tariffe di uscita per lo storage di oggetti
Elimina le tariffe di uscita per lo storage di oggetti  

La guida per i CISO all'adozione di SASE

EBOOK

La guida per i CISO all'adozione di SASE

Modernizza la sicurezza delle filiali con passaggi iniziali accessibili come il filtraggio DNS basato sulla posizione.

Crittografia post-quantistica

Blog

Crittografia post-quantistica nella piattaforma di Cloudflare

Scopri le protezioni post-quantistiche fornite per l'accesso Zero Trust e i casi d'uso del filtraggio web.

Documentazione

Documentazione

Evolvere verso SASE con l'architettura di riferimento di Cloudflare
Inizia gratis

Accedi in modo semplice e immediato ai servizi di sicurezza e prestazioni di Cloudflare.

Hai bisogno di aiuto per scegliere?

Ricevi suggerimenti personalizzati sui prodotti adatti alle tue esigenze specifiche.

Parla con un esperto

Hai domande o vuoi ottenere una demo? Mettiti in contatto con uno dei nostri esperti.

