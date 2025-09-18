Prodotti Cloudflare
Zero Trust Network Access (ZTNA)
Applica regole di negazione predefinita e Zero Trust per gli utenti che accedono a qualsiasi applicazione, più velocemente e in maniera più sicura rispetto a una VPN.
EBOOK
Secure Web Gateway (SWG)
Proteggi e ispeziona il traffico Internet aziendale per prevenire phishing, ransomware e altri rischi Internet.
IN EVIDENZA
Browser Isolation remoto (RBI)
Fornisci la protezione dei dati e dalle minacce Internet eseguendo il codice lontano dagli endpoint, senza sacrificare le prestazioni.
Proteggi l'IA generativa e l'IA agentica
Consenti un'adozione sicura dell'intelligenza artificiale proteggendo gli strumenti di intelligenza artificiale della forza lavoro e le applicazioni rivolte al pubblico.
Blocca gli attacchi DDoS
Proteggi le sottoreti rivolte al pubblico con l'enorme capacità di rete di 477 Tbps di Cloudflare che assorbe e filtra gli attacchi.
Distribuisci il codice serverless
Crea applicazioni serverless e distribuiscile istantaneamente in tutto il mondo per velocità, affidabilità e scalabilità.
Distribuisci l'intelligenza artificiale sul perimetro
Realizza e distribuisci ambiziose app IA ovunque sulla rete globale di Cloudflare.
Elimina le tariffe di uscita per lo storage di oggetti
EBOOK
La guida per i CISO all'adozione di SASE
Modernizza la sicurezza delle filiali con passaggi iniziali accessibili come il filtraggio DNS basato sulla posizione.
Blog
Crittografia post-quantistica nella piattaforma di Cloudflare
Scopri le protezioni post-quantistiche fornite per l'accesso Zero Trust e i casi d'uso del filtraggio web.
Documentazione
Evolvere verso SASE con l'architettura di riferimento di Cloudflare
Demo e workshop
