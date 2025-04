Cos'è MPEG-DASH? | HLS e DASH

Copia link dell'articolo

Cos'è MPEG-DASH?

Lo streaming è un modo per fornire dati su Internet in modo che un dispositivo possa iniziare a visualizzare i dati prima che vengano caricati completamente. Il video viene trasmesso in streaming su Internet in modo che il dispositivo client non debba scaricare l'intero file video prima di riprodurlo.

MPEG-DASH è un metodo di streaming. DASH sta per "Dynamic Adaptive Streaming over HTTP". Poiché è basato su HTTP, qualsiasi server di origine può essere impostato per fornire flussi MPEG-DASH.

MPEG-DASH è simile a HLS, un altro protocollo di streaming, in quanto suddivide i video in blocchi più piccoli e codifica tali blocchi a livelli di qualità differenti. Ciò rende possibile lo streaming di video a diversi livelli di qualità e di passare nel mezzo di un video da un livello di qualità a un altro.

Cos'è HTTP?

HTTP è un protocollo di livello 7 per la comunicazione su Internet. Le applicazioni Web utilizzano HTTP per inviare dati avanti e indietro in un modo che i dispositivi a entrambe le estremità saranno in grado di interpretare; questo è come due persone provenienti da diverse parti del mondo che usano un linguaggio comune per comunicare.

MPEG-DASH utilizza HTTP, il che è un vantaggio perché la maggior parte di Internet utilizza già HTTP. Con HTTP, il flusso va a una porta standard (porta 80 o 443) che è quasi sempre aperta. Ciò garantisce che il flusso venga raramente bloccato da un firewall, che può bloccare i protocolli di streaming che utilizzano porte specializzate o insolite.

Come funziona MPEG-DASH?

I passaggi principali del processo di streaming MPEG-DASH sono:

Codifica e segmentazione: il server di origine divide il file video in segmenti più piccoli della durata di pochi secondi. Il server crea anche un file indice, come un sommario per i segmenti video. Quindi i segmenti vengono codificati, ovvero formattati in modo che possano essere interpretati da più dispositivi. MPEG-DASH consente l'utilizzo di qualsiasi standard di codifica. Distribuzione: quando gli utenti iniziano a guardare lo streaming, i segmenti video codificati vengono inviati ai dispositivi client su Internet. In quasi tutti i casi, una CDN (content delivery network) aiuta a distribuire il flusso in modo più efficiente. Decodifica e riproduzione: quando il dispositivo dell'utente riceve i dati in streaming, decodifica i dati e riproduce il video. Il lettore video passa automaticamente a un'immagine di qualità inferiore o superiore per adattarsi alle condizioni della rete, ad esempio, se l'utente dispone attualmente di una larghezza di banda molto ridotta, il video verrà riprodotto a un livello di qualità inferiore che utilizza meno larghezza di banda.

Cos'è lo streaming con bitrate adattivo?

Lo streaming con bitrate adattivo è la capacità di regolare la qualità video nel mezzo di un flusso quando le condizioni della rete cambiano. Diversi protocolli di streaming, inclusi MPEG-DASH, HLS e HDS, consentono lo streaming con bitrate adattivo.

Lo streaming con bitrate adattivo è possibile perché il server di origine codifica i segmenti video a diversi livelli di qualità. Ciò avviene durante i processi di codifica e segmentazione. Un lettore video può passare da un livello di qualità a un altro nel mezzo del video senza interrompere la riproduzione. Ciò impedisce che il video si interrompa completamente se la larghezza di banda della rete viene improvvisamente ridotta.

HLS e DASH: quali sono le principali differenze?

HLS è un altro protocollo di streaming ampiamente utilizzato oggi. MPEG-DASH e HLS sono simili in molti modi. Entrambi i protocolli vengono eseguiti su HTTP, utilizzano TCP come protocollo di trasporto, suddividono i video in segmenti con un file indice di accompagnamento e offrono lo streaming con bitrate adattivo.

Tuttavia, ci sono diverse differenze fondamentli che distinguono i due protocolli:

Formati di codifica: MPEG-DASH consente l'uso di un qualsiasi standard di codifica. HLS, d'altra parte, richiede l'uso di H.264 o H.265.

Supporto dei dispositivi: HLS è l'unico formato supportato dai dispositivi Apple. iPhone, MacBook e altri prodotti Apple non possono riprodurre video distribuiti su MPEG-DASH.

Lunghezza dei segmenti: questa è stata la maggiore differenza tra i protocolli prima del 2016, quando la lunghezza predefinita del segmento per HLS era di 10 secondi. Oggi la lunghezza predefinita per HLS è di 6 secondi, anche se può essere regolata dal valore predefinito. I segmenti MPEG-DASH hanno solitamente una lunghezza compresa tra 2 e 10 secondi, anche se la lunghezza ottimale è di 2-4 secondi.

Standardizzazione: MPEG-DASH è uno standard internazionale. HLS è stato sviluppato da Apple e non è stato pubblicato come standard internazionale, anche se ha un ampio supporto.

Cloudflare supporta MPEG-DASH?

I prodotti Cloudflare per lo streaming video supportano MPEG-DASH, insieme ad altri standard di streaming. I prodotti principali di Cloudflare per lo streaming video sono Cloudflare Stream e Cloudflare Stream Delivery.

Cloudflare Stream è una piattaforma di streaming video on demand che integra l'archiviazione video, la codifica e un lettore personalizzabile con la rete globale Cloudflare. Cloudflare Stream Delivery memorizza nella cache e accelera i flussi video che non sono archiviati sulla rete Cloudflare.

Scopri di più sullo streaming video.