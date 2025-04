Cos'è MP4? | MPEG-4 e MP4

Copia link dell'articolo

Cos'è MP4?

MP4 è un formato di archiviazione di file multimediali ampiamente utilizzato per l'archiviazione di video e streaming. Si tratta di uno standard internazionale compatibile con un'ampia gamma di dispositivi.

MP4 si riferisce al file contenitore digitale che funge da involucro attorno al video, non al video stesso. Contiene dati video compressi e altri dati associati necessari per la riproduzione del video.

Durante il processo di codifica, un file video viene ottimizzato per diverse piattaforme, programmi e dispositivi. Ciò comporta sia la compressione (riduzione delle dimensioni del file) sia la transcodifica (modifica del formato video).

Rispetto ad altri tipi di file video, i file MP4 sono solitamente più compressi e quindi più piccoli.

Qual è la differenza tra MP4 e MPEG-4?

Sebbene il nome completo dello standard MP4 sia MPEG-4 Part 14, i termini "MP4" e "MPEG-4" non hanno lo stesso significato. MP4 è il file contenitore digitale e MPEG-4 è lo standard per la codifica del contenuto video nei file MP4. Il contenuto video all'interno di un file MP4 è codificato utilizzando lo standard MPEG-4.

Prendiamo come esempio una lattina di soda. Il contenitore MP4 è come la lattina che contiene la bevanda, mentre lo standard MPEG-4 è come la bibita all'interno della lattina. Proprio come qualcuno potrebbe ordinare una bibita ma in realtà intende una lattina di bibita, MP4 e MPEG-4 vengono talvolta usati in modo intercambiabile quando si fa riferimento a un file contenitore MP4.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di MP4?

MP4 ha un ampio supporto per i dispositivi degli utenti (ad esempio, computer e smartphone), servizi di streaming e software di editing video: questo aiuta a garantire la compatibilità con dispositivi e programmi futuri

Ha una qualità video post-compressione relativamente elevata: mentre la compressione di un file di solito comporta una perdita di qualità video, l'effetto è minimo con MP4

A differenza di molti formati di file video, MP4 funziona con HTML5, uno dei metodi più comuni per incorporare video nelle pagine Web

MP4 può essere utilizzato con più protocolli di streaming

Quali piattaforme online supportano MP4?

La maggior parte delle piattaforme progettate per il caricamento di file video supporta il formato MP4, inclusi YouTube e Vimeo. Wistia accetta file MOV ma consiglia di utilizzare file MP4.

Con quali protocolli di streaming è possibile utilizzare MP4?

Lo streaming consente a un dispositivo client di riprodurre video da un server senza scaricare l'intero file video. MP4 è compatibile con molti protocolli di streaming, tra cui:

Quali sono le alternative a MP4?

I formati differiscono nella loro compatibilità con piattaforme, browser e dispositivi. Le alternative a MP4 includono:

MOV: un formato di file proprietario di Apple per QuickTime

WebM: open source e supportato da dispositivi Android

AVI: alta qualità video a scapito delle dimensioni del file

Cloudflare Stream è compatibile con MP4?

Cloudflare Stream, una piattaforma di streaming video on demand, supporta una ampia gamma di formati di file video, incluso MP4. Scopri di più su archiviazione video, codifica e token firmati su Cloudflare Stream.