MOV e MP4 | Formati di file video

Cos'è MP4?

MP4 è un formato di archiviazione file multimediale utilizzato per la memorizzazione di video. Tale formato è ampiamente utilizzato e funziona con una vasta gamma di dispositivi. Tecnicamente, un MP4 è un file contenitore digitale, il che significa che contiene dati video compressi e altri dati associati necessari per la riproduzione del video, ma l'MP4 è solo un involucro attorno al video, non il video stesso.

I file MP4 sono generalmente più compressi e quindi più piccoli di altri tipi di file video. Il contenuto video all'interno dei file MP4 è codificato con MPEG-4, uno standard di codifica comune.

Cos'è MOV?

MOV è un altro tipo di file contenitore digitale per video e altri contenuti multimediali. Apple ha sviluppato MOV per l'utilizzo con Apple QuickTime Player. Come i file MP4, i video MOV sono codificati con il codec MPEG-4.

Che cos'è un file contenitore digitale?

Un file contenitore digitale (da non confondere con il calcolo dei contenitori) è un wrapper per dati e metadati a cui appartengono insieme. Pensalo come uno schedario, con diversi formati di contenitori digitali (come MOV o MP4) che rappresentano schedari di diverse dimensioni che organizzano i loro file in modi diversi.

Ad esempio, un tipico file MP4 contiene tracce video, tracce audio e metadati su entrambi. I "metadati" sono informazioni sui dati che aiutano i computer a trovare i dati giusti, proprio come un catalogo di una tessera della biblioteca offre informazioni su un libro ma non è il libro stesso. Può contenere anche immagini e sottotitoli.

Quali sono le differenze tra MOV e MP4?

La principale differenza tra questi due formati contenitore è che MOV è un formato file proprietario di Apple per QuickTime, mentre MP4 è uno standard internazionale. La maggior parte delle piattaforme di streaming consiglia l'uso di file MP4 anziché MOV, poiché i file MP4 funzionano con più protocolli di streaming.

Gli MP4 sono in genere più compressi e di dimensioni inferiori, mentre i file MOV sono spesso di qualità superiore e di dimensioni maggiori. I file MOV sono migliori per l'editing video su un Mac, poiché sono progettati specificamente per QuickTime.

Quali piattaforme online supportano MOV e MP4?

La maggior parte delle piattaforme per il caricamento di file video per la distribuzione online supporta entrambi i formati, sebbene possano consigliare la conversione in MP4 prima del caricamento. YouTube e Vimeo accettano sia file MOV che MP4, così come altri formati di file. Wistia accetta i file MOV ma consiglia l'uso di file MP4.

Quale formato di file video supporta Cloudflare Stream?

Anche Cloudflare Stream supporta sia MOV che MP4. Cloudflare Stream è una piattaforma di streaming video on-demand che sfrutta la rete globale Cloudflare, presente in 335 città in più di 125 paesi che consente una distribuzione video rapida ed efficiente. Cloudflare Stream include archiviazione video, codifica e un lettore personalizzabile per video incorporati.

L'elenco completo dei formati di file video supportati da Cloudflare Stream è: MP4, MKV, MOV, AVI, FLV, MPEG-2 TS, MPEG-2 PS, MXF, LXF, GXF, 3GP, WebM, MPG e QuickTime.

Una volta caricato un video, Cloudflare Stream lo codifica con H.264, compatibile sia con HLS e MPEG-DASH che con i livelli di streaming adattivo da 360p a 1080p. Ulteriori informazioni su Cloudflare Stream.