Cosa sono le informazioni personali? | Dati personali

Cosa sono le informazioni personali o i dati personali?

Le informazioni personali, dette anche dati personali, sono tutte le informazioni relative a una persona specifica. Tra gli esempi più evidenti di informazioni personali rientrano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono e la cartella clinica (se possono essere utilizzati per identificare la persona). Inoltre, alcuni quadri normativi sulla privacy considerano informazioni personali tutto ciò che può aiutare a determinare l'identità di una persona, come gli identificatori online o la cronologia di navigazione in Internet.

Grazie alla tecnologia di Internet, la raccolta di dati personali è diventata più diffusa che mai. Oggigiorno le informazioni personali vengono conservate in vari luoghi. Ad esempio, applicazioni Web, piattaforme di social media, reti pubblicitarie, datori di lavoro o operatori sanitari potrebbero avere dati su una determinata persona archiviati in formato digitale su server in tutto il mondo. Ciò ha importanti implicazioni per la privacy dei dati, poiché le persone potrebbero avere meno controllo di quanto vorrebbero su chi può vedere le proprie informazioni personali.

Esistono diverse definizioni legali di "informazioni personali" e "dati personali" a seconda del tipo di legislazione sulla privacy. Questo articolo include le definizioni del GDPR e del CCPA, due elementi fondamentali della moderna legislazione sulla privacy, in particolare per le aziende che operano negli Stati Uniti e nell'UE. Tuttavia, le normative dei vari paesi del mondo hanno definizioni proprie.

Qual è la definizione di "dati personali" nel GDPR?

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è una legge completa sulla protezione dei dati che si applica ai dati dei residenti nell'UE. Considera dati personali qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificabile. Ciò include tutto ciò che potrebbe essere utilizzato per identificare qualcuno, inclusi dati pseudonimizzati e determinati identificatori di cookie associati a una sessione di navigazione Web. Il GDPR afferma:

"Ai sensi della normativa UE, per dati personali si intendono tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"). Una persona fisica identificabile è colui che può essere identificato, direttamente o indirettamente, facendo riferimento in particolare a un identificatore come un nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificatore online o uno o più fattori specifici riguardanti l'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale di quella persona fisica".

Come definisce il CCPA il termine "informazioni personali"?

Il California Consumer Privacy Act (CCPA) si applica alle aziende che raccolgono dati sui residenti dello stato americano della California. Il CCPA definisce le informazioni personali in questo modo:

"Per 'informazioni personali' si intendono le informazioni che identificano, riguardano, descrivono, sono ragionevolmente associabili o potrebbero ragionevolmente essere collegate, direttamente o indirettamente, a un particolare consumatore o nucleo familiare."

Il CCPA elenca poi molti tipi di informazioni personali, tra cui l'indirizzo IP, le informazioni biometriche, la cronologia di navigazione su Internet e altre. L'elenco completo è reperibile nel California Consumer Privacy Act, sezione 1798.140.

Cosa sono le PII (informazioni di identificazione personale)?

Le informazioni di identificazione personale (PII) sono un altro termine per indicare le informazioni personali. Il termine è più comune negli Stati Uniti, dove esistono diverse definizioni. La legislazione europea come il GDPR tende a utilizzare il termine "dati personali" invece di informazioni di identificazione personale (PII).

In che modo le aziende dovrebbero proteggere le informazioni personali?

Molti quadri normativi sulla protezione dei dati limitano la quantità di informazioni personali che un'azienda può raccogliere. Se un'azienda deve raccogliere o conservare informazioni personali per poter operare, deve adottare adeguate precauzioni per garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati.

Ecco alcuni dei passaggi più importanti per proteggere le informazioni personali:

Limitazione della raccolta e la conservazione dei dati. I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo del necessario, poiché quanti più dati possiede un'azienda, tanto maggiore sarà il potenziale impatto di una violazione dei dati.

I dati non dovrebbero essere conservati più a lungo del necessario, poiché quanti più dati possiede un'azienda, tanto maggiore sarà il potenziale impatto di una violazione dei dati. Protezione dei dati da potenziali violazioni. Una delle tecnologie più importanti per la protezione dei dati è la crittografia; le organizzazioni possono adottare anche altre misure per proteggere i propri sistemi, dall'utilizzo di firewall all'utilizzo di gateway Web sicuri.

Una delle tecnologie più importanti per la protezione dei dati è la crittografia; le organizzazioni possono adottare anche altre misure per proteggere i propri sistemi, dall'utilizzo di firewall all'utilizzo di gateway Web sicuri. Limitazione degli accessi interni con il controllo degli accessi. Il controllo degli accessi garantisce che solo le parti autorizzate accedano ai sistemi e ai dati. L'accesso non autorizzato può comportare una violazione dei dati o della privacy.

Il controllo degli accessi garantisce che solo le parti autorizzate accedano ai sistemi e ai dati. L'accesso non autorizzato può comportare una violazione dei dati o della privacy. Dare priorità alla privacy. Le aziende dovrebbero integrare sicurezza e privacy nei loro servizi sia per evitare di violare le normative sulla privacy sia per proteggere i propri clienti.

Ulteriori passaggi sono elencati nelle Pratiche di corretta informazione, un insieme di principi di riservatezza dei dati comunemente consultati.

In che modo le persone possono proteggere i propri dati personali?

Esistono diversi accorgimenti che gli utenti possono adottare per garantire che le proprie informazioni rimangano il più possibile protette e riservate.

Utilizzare solo siti Web HTTPS: evita siti Web che non utilizzano la crittografia TLS per proteggere i dati in entrata e in uscita dai loro server. Tali siti Web utilizzano HTTP anziché HTTPS.

Rivedere le Condizioni del servizio e l'Informativa sulla privacy: sono importanti per capire quante informazioni personali vengono raccolte da un sito Web o un'applicazione e cosa succede a tali informazioni personali.

Utilizzare password complesse e autenticazione a due fattori: gli utenti dovrebbero evitare di riutilizzare le password o di utilizzare password deboli che possono essere facilmente indovinate. Inoltre, l'autenticazione a due fattori (2FA) rende gli account online molto più sicuri.

Cercare i warrant canary: controlla i warrant canary di un servizio per vedere se hanno cambiato le loro politiche sulla condivisione delle informazioni con gli enti governativi.

Disattivare la condivisione delle informazioni: ai sensi del CCPA, ai residenti della California deve essere data la possibilità di rinunciare alla vendita delle proprie informazioni personali. In questo modo è possibile limitare il numero di terze parti che vedranno i loro dati.

Controllare l'utilizzo dei cookie: alcuni cookie del browser sono necessari per il corretto funzionamento dei siti Web, ma bloccare i cookie non necessari quando possibile aiuta a limitare il numero di terze parti che monitorano le attività online di una persona.

Utilizzare la crittografia end-to-end: la crittografia end-to-end garantisce che i messaggi rimangano privati per tutti, incluso il servizio di messaggistica. Scopri di più sulla crittografia end-to-end.

Utilizzare DNS sicuro e incentrato sulla privacy: i resolver DNS a volte tracciano quali domini visita una persona, spesso per vendere queste informazioni agli inserzionisti. Un resolver DNS incentrato sulla privacy, come 1.1.1.1, aiuta le persone a proteggere la loro cronologia di navigazione da occhi indiscreti.