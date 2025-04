Copia link dell'articolo

Cos'è il diritto all'oblio?

Il "diritto all'oblio" è il concetto secondo cui i dati personali di un individuo archiviati da un'organizzazione o un fornitore di servizi devono essere cancellati su richiesta dell'individuo. Si tratta di un diritto legale concesso ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che protegge i dati personali delle persone fisiche nell'Unione Europea (UE). Tuttavia, il diritto all'oblio non è un diritto assoluto: non si applica sempre alle giurisdizioni al di fuori dell'UE e ci sono alcune circostanze aggiuntive in cui un individuo potrebbe non essere in grado di cancellare i propri dati.

Supponiamo che Alice si iscriva a una newsletter mensile sul vino francese, ma in seguito decida di preferire la birra belga al vino francese e che quindi la newsletter non sia più rilevante per lei. Di conseguenza, annulla l'iscrizione alla newsletter del vino. Il diritto all'oblio garantisce che oltre all'annullamento dell'iscrizione (come richiesto dalla Direttiva ePrivacy), possa richiedere all'editore della newsletter di cancellare il suo nome, indirizzo e-mail e tutte le altre informazioni personali dai suoi archivi.

Questo diritto è stato utilizzato anche per rimuovere determinati tipi di informazioni personali dai risultati dei motori di ricerca. Ad esempio, le persone hanno il diritto di rimuovere le informazioni personali su se stesse dalle pagine dei risultati di ricerca (entro determinati limiti), richiedendo ai motori di ricerca come Google di non visualizzare collegamenti alle pagine in cui vengono visualizzate tali informazioni.

Diritto all'oblio e diritto alla cancellazione

Questo diritto è in realtà chiamato "diritto alla cancellazione" nel GDPR. Tuttavia, viene comunemente indicato come il diritto all'oblio.

Il concetto di diritto all'oblio è anteriore al GDPR ed è stato invocato in precedenti cause legali. Tuttavia, il "diritto alla cancellazione" definito GDPR è più preciso; include le condizioni di quando il diritto si applica e non si applica e offre alle organizzazioni una tempistica di un mese per rispondere alle richieste di cancellazione.

Cos'è il GDPR?

Il GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è un quadro giuridico sulla privacy dei dati che si applica alla raccolta e al trattamento dei dati all'interno dell'UE. Il GDPR contiene una serie di requisiti per l'elaborazione, la raccolta e la gestione dei dati, oltre alla definizione di diversi diritti per gli "interessati", ovvero le persone fisiche nell'UE. Uno di questi diritti è il diritto alla cancellazione, descritto nell'articolo 17 GDPR.

Il diritto all'oblio GDPR si applica al di fuori dell'UE?

Recenti sentenze dei tribunali hanno indicato che mentre ai fornitori di informazioni online (come i motori di ricerca) può essere richiesto di eliminare le informazioni all'interno di una determinata giurisdizione, non devono rimuoverle a livello globale. Un individuo può far cancellare i propri dati dai risultati di ricerca all'interno dell'UE, ma gli utenti in paesi non UE possono comunque vedere questi dati nei risultati di ricerca.

Come può una persona esercitare il proprio diritto all'oblio?

Il GDPR non definisce un processo specifico affinché un individuo possa esercitare il proprio diritto all'oblio. Finché la richiesta raggiunge il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e soddisfa determinate condizioni, dovrebbe essere considerata una richiesta valida e i dati personali dell'individuo dovrebbero essere cancellati.

Gli individui possono presentare tale richiesta verbalmente o per iscritto. Una volta ricevuta la richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento hanno un mese per rispondere, cancellando i dati richiesti o fornendo un motivo per cui i dati non possono essere cancellati.

In genere, l'individuo deve fornire informazioni specifiche insieme alla richiesta, come la conferma della propria identità, i dati che desidera vengano cancellati e il motivo della cancellazione.

I motivi per esercitare questo diritto possono includere:

Lo scopo per cui i dati sono stati raccolti non è più applicabile

L'individuo revoca il proprio consenso alla raccolta dei dati

L'organizzazione utilizza i dati per il marketing e i singoli si oppone a questo utilizzo

L'organizzazione ha raccolto o trattato i dati in modo illecito

Esiste un obbligo legale per l'organizzazione di eliminare i dati

L'individuo si oppone al trattamento dei propri dati e il responsabile del trattamento non ha alcun interesse legittimo al trattamento dei dati

Ulteriori informazioni sono disponibili nell'articolo 17 GDPR.

Quando non si applica il diritto all'oblio?

Le persone potrebbero non essere in grado di cancellare i propri dati in diverse circostanze. Ad esempio, il diritto alla cancellazione non si applica quando è in conflitto con il diritto alla libertà di espressione: ad esempio, un politico non potrebbe utilizzare il diritto all'oblio per rimuovere un articolo di giornale critico da un sito Web. Altre volte in cui il diritto non si applica sono le seguenti:

I dati vengono utilizzati per adempiere a un obbligo legale

I dati vengono utilizzati per eseguire un'attività di interesse pubblico

I dati vengono utilizzati per l'archiviazione nell'interesse pubblico per ricerche scientifiche, storiche o statistiche e la cancellazione rischia di compromettere gravemente la ricerca

I dati fanno parte di una difesa legale

Ci sono anche molti altri casi. L'elenco completo dei casi in cui il diritto non si applica è disponibile nell'articolo 17 GDPR.

In che modo il diritto all'oblio è correlato alle pratiche di informazione eque?

Le Fair Information Practices sono linee guida per la raccolta e l'utilizzo dei dati sviluppate negli Stati Uniti negli anni '70. Sebbene le Fair Information Practices non facciano parte di alcun quadro giuridico, molte normative sulla privacy dei dati in vigore oggi sono più o meno allineate ad esse.

Una di queste pratiche è chiamata principio di partecipazione individuale, in base al quale le persone hanno una serie di diritti, incluso il diritto alla correzione o alla cancellazione dei propri dati personali.

Quali altri diritti hanno le persone ai sensi del GDPR?

Il GDPR conferisce alle persone una serie di diritti in merito all'utilizzo dei dati personali, tra cui:

Diritto all'informazione: le persone devono ricevere informazioni di facile comprensione su come i loro dati vengono raccolti ed elaborati

le persone devono ricevere informazioni di facile comprensione su come i loro dati vengono raccolti ed elaborati Diritto alla portabilità dei dati: gli individui possono trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro

gli individui possono trasferire i propri dati da un titolare del trattamento a un altro Diritto di accesso: le persone hanno il diritto di ottenere una copia dei dati personali raccolti

le persone hanno il diritto di ottenere una copia dei dati personali raccolti Diritto alla rettifica: gli individui possono correggere dati inesatti su se stessi

gli individui possono correggere dati inesatti su se stessi Diritto di limitare il trattamento: in determinate circostanze, le persone possono limitare il modo in cui i loro dati personali vengono elaborati

in determinate circostanze, le persone possono limitare il modo in cui i loro dati personali vengono elaborati Diritto di opposizione: le persone fisiche possono opporsi alla raccolta e al trattamento dei dati e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve fornire motivi legittimi per l'utilizzo dei dati (motivi non correlati al marketing diretto)

le persone fisiche possono opporsi alla raccolta e al trattamento dei dati e il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento deve fornire motivi legittimi per l'utilizzo dei dati (motivi non correlati al marketing diretto) Diritto di opporsi al trattamento automatizzato: gli individui possono opporsi a una decisione che li riguarda legalmente e basata sull'elaborazione automatizzata dei dati

