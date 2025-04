Qual è la differenza tra routing e smart routing?

Copia link dell'articolo

Come funziona solitamente il routing di rete su Internet?

Internet è molto veloce rispetto ad altri mezzi di comunicazione, ma le informazioni non arrivano immediatamente dove vengono richieste. La comunicazione tra due macchine (solitamente un dispositivo client come uno smartphone o un laptop e un server Web) tramite Internet deve passare attraverso una serie di grandi reti interconnesse, ciascuna delle quali è nota come sistema autonomo (AS). I dati passano da AS ad AS fino a quando non arrivano a destinazione. Ogni AS è responsabile di determinati indirizzi IP.

In che modo il protocollo BGP aiuta a instradare i dati attraverso le reti?

BGP, o Border Gateway Protocol, è ciò che rende possibile tutto questo. BGP è il protocollo che seleziona il percorso più breve da un indirizzo IP a un altro quando gli AS si connettono a Internet Exchange Point (IXP).

BGP è come un autista che guarda una mappa e seleziona il percorso geograficamente più breve per raggiungere la destinazione. Senza BGP, i pacchetti potrebbero viaggiare alla cieca attraverso gli AS in tutto il mondo per raggiungere un indirizzo IP distante solo pochi chilometri; con BGP, i pacchetti seguono la strada più diretta.

In che modo il BGP decide i percorsi?

BGP sceglie sempre il percorso più breve, affinché il traffico di rete raggiunga la sua destinazione con il minor numero di hop di rete possibili. I router BGP mantengono i record dei percorsi più brevi; questi record sono noti come "tabelle di routing". Le tabelle di routing vengono generate in base agli indirizzi IP che ciascun AS dichiara di possedere. Le tabelle di routing BGP cambieranno in risposta agli AS che annunciano indirizzi IP nuovi o diversi.

A differenza di quando un conducente guarda una mappa, Internet è in continuo cambiamento: le reti si collegano e si scollegano, gli AS assumono nuovi indirizzi IP e così via. Il BGP mantiene un elenco aggiornato di tutte queste modifiche in base alle informazioni che gli AS pubblicizzano su Internet.

Quando gli AS trasmettono informazioni di routing imprecise, possono reindirizzare il traffico di rete verso i posti sbagliati, con potenziali ripercussioni sugli utenti in tutto il mondo. Ad esempio, nel 2018, Google ha subito un'interruzione quando un provider di servizi Internet in Nigeria ha trasmesso accidentalmente informazioni di routing errate sul Web. Consulta il nostro post sul blog 'How a Nigerian ISP Accidentally Knocked Google Offline' (informazioni in lingua inglese).

Nel complesso, il BGP è sufficientemente efficace da consentire a Internet di funzionare su una scala mai immaginata dai suoi creatori originali. Tuttavia, non è in grado di rilevare o adattarsi alle condizioni della rete in tempo reale. Le decisioni di routing vengono prese solo in base al percorso più breve. Come sa chiunque sia rimasto bloccato nel traffico su una grande autostrada, la strada più breve non è necessariamente quella più veloce.

Cos'è lo smart routing?

Lo smart routing è più veloce del routing standard con il BGP. È come usare Google Maps o Waze invece di misurare semplicemente le distanze su una mappa stampata. Gli automobilisti potrebbero riuscire a individuare il percorso più breve con una mappa, ma per individuare il percorso più veloce in quel momento hanno bisogno di dati sul traffico in tempo reale.

Proprio come è possibile accelerare il tragitto casa-lavoro percorrendo una strada più lunga per evitare il traffico intenso, lo smart routing sceglie percorsi meno trafficati per evitare la congestione della rete. In questo modo si ottimizza la velocità con cui i dati attraversano il Web e raggiungono la destinazione.

Lo smart routing non è un sistema di routing alternativo al BGP; piuttosto, viene eseguito su BGP per ottimizzare i percorsi del traffico.

Cos'è Cloudflare Argo?

Argo è un servizio di smart routing che seleziona i percorsi in base alla congestione e all'affidabilità della rete. Poiché le richieste Internet per milioni di siti Web passano attraverso la rete di Cloudflare, Argo ha una dimensione del campione sufficiente per poter prendere decisioni informate su quali percorsi siano più e meno trafficati. Evita inoltre la perdita di pacchetti, interrompendo le connessioni di rete inaffidabili.