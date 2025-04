Cos'è la latenza? | Come risolvere i problemi relativi alla latenza

Copia link dell'articolo

Cos'è la latenza?

La latenza è il tempo necessario ai dati per passare da un punto all'altro di una rete. Supponiamo che il server A di New York invii un pacchetto di dati al server B di Londra. Il server A invia il pacchetto alle 04:38:00.000 GMT e il server B lo riceve alle 04:38:00.145 GMT. La quantità di latenza su questo percorso è la differenza tra questi due tempi: 0,145 secondi o 145 millisecondi.

Molto spesso, la latenza viene misurata tra il dispositivo di un utente (il dispositivo "client") e un datacenter. Questa misurazione aiuta gli sviluppatori a capire la velocità con cui una pagina Web o un'applicazione verrà caricata per gli utenti.

Sebbene i dati su Internet viaggino alla velocità della luce, gli effetti della distanza e dei ritardi causati dalle apparecchiature dell'infrastruttura Internet fanno sì che la latenza non possa mai essere eliminata completamente. Può e deve, tuttavia, essere ridotta al minimo. Un livello elevato di latenza comporta scarse prestazioni del sito Web, incide negativamente sulla SEO e può indurre gli utenti ad abbandonare del tutto il sito o l'applicazione.

Cosa causa la latenza di Internet?

Una delle cause principali della latenza di rete è la distanza, in particolare la distanza tra i dispositivi client che effettuano richieste e i server che rispondono a tali richieste. Se un sito Web è ospitato in un datacenter a Columbus, Ohio, riceverà richieste abbastanza rapidamente dagli utenti di Cincinnati (a circa 160 chilometri di distanza), verosimilmente entro 5-10 millisecondi. D'altra parte, le richieste degli utenti a Los Angeles (a circa 3.500 chilometri di distanza) impiegheranno più tempo per arrivare, più vicino a 40-50 millisecondi.

Un aumento di pochi millisecondi potrebbe non sembrare molto, ma a tutto questo si aggiungono tutte le comunicazioni avanti e indietro necessarie al client e al server per stabilire una connessione, la dimensione totale e il tempo di caricamento della pagina e qualsiasi problema con le apparecchiature di rete attraverso cui i dati passano lungo il percorso. Il tempo impiegato da una risposta per raggiungere un dispositivo client dopo una richiesta client è noto come tempo di andata e ritorno (RTT). L'RTT equivale al doppio della quantità di latenza, poiché i dati devono viaggiare in entrambe le direzioni, andata e ritorno.

I dati che attraversano Internet di solito devono attraversare non solo una, ma più reti. Quante più reti deve attraversare una risposta HTTP, maggiori sono le possibilità che si verifichino ritardi. Ad esempio, quando i pacchetti di dati attraversano le reti, passano attraverso punti di scambio Internet (IXP). Lì, i router devono elaborare e instradare i pacchetti di dati e talvolta potrebbero aver bisogno di suddividerli in pacchetti più piccoli, il che aggiunge alcuni millisecondi all'RTT.

Latenza di rete, throughput e larghezza di banda

Latenza, larghezza di banda e produttività sono tutti parametri correlati, ma ognuna misura cose diverse. La larghezza di banda è la quantità massima di dati che può passare attraverso la rete in un dato momento. Il throughput è la quantità media di dati effettivamente trasmessi in un determinato periodo di tempo. Il throughput non è necessariamente equivalente alla larghezza di banda, perché è influenzato dalla latenza e da altri fattori. La latenza è una misura del tempo, non della quantità di dati scaricati nel tempo.

Come è possibile ridurre la latenza?

L'uso di una CDN (rete di distribuzione dei contenuti) è un passo importante verso la riduzione della latenza. Una CDN memorizza nella cache il contenuto statico e lo fornisce agli utenti. (La CDN di Cloudflare consente di memorizzare nella cache anche contenuti dinamici grazie a Cloudflare Workers.) I server della CDN sono distribuiti in più sedi in modo che i contenuti siano archiviati più vicino agli utenti finali e non debbano percorrere lunghe distanze per raggiungerli. Ciò significa che il caricamento di una pagina Web richiederà meno tempo, migliorando la velocità e le prestazioni del sito Web.

Oltre alla latenza, anche altri fattori possono rallentare le prestazioni. Gli sviluppatori Web possono ridurre al minimo il numero di risorse che bloccano il rendering (ad esempio, caricando JavaScript per ultimo), ottimizzare le immagini per un caricamento più rapido e ridurre le dimensioni dei file ove possibile. La minificazione del codice è un modo per ridurre le dimensioni dei file JavaScript e CSS.

È possibile migliorare le prestazioni percepite della pagina caricando strategicamente prima determinate risorse. Una pagina Web può essere configurata in modo da caricare prima l'area "sopra la piega", cosicché gli utenti possano iniziare a interagire con la pagina prima ancora che il caricamento sia completato ("sopra la piega" si riferisce a ciò che appare nella finestra del browser prima che l'utente scorra verso il basso). Le pagine Web possono anche caricare le risorse solo quando necessario, utilizzando una tecnica nota come caricamento differito. In realtà questi approcci non migliorano la latenza della rete, ma migliorano la percezione della velocità della pagina da parte dell'utente.

Come possono gli utenti risolvere il problema della latenza?

A volte, la "latenza" di rete (prestazioni di rete lente) è causata da problemi sul lato utente, non sul lato server. I consumatori hanno sempre la possibilità di acquistare più larghezza di banda se la lentezza delle prestazioni della rete rappresenta un problema ricorrente, sebbene la larghezza di banda non sia una garanzia delle prestazioni del sito Web. Passare alla rete Ethernet anziché al Wi-Fi garantisce una connessione Internet più stabile e solitamente migliora la velocità di Internet. Gli utenti devono inoltre assicurarsi che i propri dispositivi Internet siano aggiornati, installando regolarmente gli aggiornamenti del firmware e sostituendo completamente i dispositivi se necessario.