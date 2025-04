Cos'è un piano di controllo? | Piano di controllo e piano dati

Copia link dell'articolo

Che cosa si intende per "piano" nel networking?

Nel networking, un piano è una concezione astratta del luogo in cui si svolgono determinati processi. Il termine è usato nel senso di "piano di esistenza". I due piani a cui si fa più comunemente riferimento nel networking sono il piano di controllo e il piano dati (noto anche come piano di inoltro).

Cos'è un piano di controllo?

Il piano di controllo è la parte di una rete che controlla come vengono inoltrati i pacchetti di dati, ovvero come i dati vengono inviati da un posto all'altro. Ad esempio, il processo di creazione di una tabella di routing è considerato parte del piano di controllo. I router utilizzano vari protocolli per identificare i percorsi di rete e memorizzano tali percorsi nelle tabelle di routing.

Cos'è il piano dati? Cos'è il piano di inoltro?

A differenza del piano di controllo, che determina come inoltrare i pacchetti, il piano dati inoltra effettivamente i pacchetti. Per questo motivo, il piano dati è detto anche piano di inoltro.

Immagina il piano di controllo come i semafori che funzionano agli incroci di una città. Il piano dati, invece, è più simile alle auto che guidano sulle strade, si fermano agli incroci e obbediscono ai semafori.

Quali protocolli utilizzano i router per creare le loro tabelle di routing?

Border Gateway Protocol (BGP)

Open Shortest Path First (OSPF)

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

Sistema intermedio a sistema intermedio (IS-IS)

Cos'è la topologia di rete?

La topologia di rete si riferisce al modo in cui i dati fluiscono in una rete. Il piano di controllo stabilisce e modifica la topologia di rete. Ancora una volta, pensa ai semafori che funzionano agli incroci di una città. La topologia di una rete è come il modo in cui sono disposte le strade e i dispositivi di elaborazione all'interno della rete sono come le destinazioni a cui conducono quelle strade.

Cos'è una rete definita dal software?

La rete definita dal software (SDN) è un metodo per la gestione e la configurazione delle reti tramite software. La tecnologia SDN consente agli amministratori IT di configurare le proprie reti tramite un'applicazione software, anziché modificare la configurazione delle apparecchiature fisiche. La SDN è resa possibile separando il piano di controllo dal piano di dati/inoltro.