Cos'è una porta?

Una porta è un punto virtuale in cui iniziano e finiscono le connessioni di rete. Le porte sono basate su software e gestite dal sistema operativo di un computer. Ogni porta è associata a un processo o servizio specifico. Le porte consentono ai computer di distinguere facilmente tra diversi tipi di traffico: le e-mail vengono trasmesse a una porta diversa rispetto alle pagine Web, ad esempio, anche se entrambe raggiungono un computer tramite la stessa connessione Internet.

Cos'è un numero di porta?

Le porte sono standardizzate su tutti i dispositivi connessi alla rete, con a ciascuna porta assegnato un numero. La maggior parte delle porte è riservata a determinati protocolli , ad esempio tutti i messaggi HTTP (Hypertext Transfer Protocollo) sono indirizzati alla porta 80. Mentre gli indirizzi IP consentono la trasmissione dei messaggi da e verso dispositivi specifici, i numeri di porta consentono di mirare a servizi o applicazioni specifici all'interno di tali dispositivi.

In che modo le porte rendono le connessioni di rete più efficienti?

Flussi di dati molto diversi da e verso un computer sulla stessa connessione di rete. L'uso delle porte consente ai computer di capire cosa fare con i dati che ricevono.

Supponiamo che Roberto trasferisca una registrazione audio in formato MP3 ad Alice utilizzando il protocollo FTP (File Transfer Protocol). Se il computer di Alice passasse i dati del file MP3 all'applicazione di posta elettronica di Alice, l'applicazione di posta elettronica non saprebbe come interpretarli. Ma poiché il trasferimento dei file di Roberto utilizza la porta designata per FTP (porta 21), il computer di Alice è in grado di ricevere e archiviare il file.

Nel frattempo, il computer di Alice può caricare contemporaneamente pagine Web HTTP utilizzando la porta 80, anche se sia i file della pagina Web che il file audio MP3 vengono trasmessi al computer di Alice tramite la stessa connessione WiFi.

Le porte fanno parte del livello di rete?

Il modello OSI è un modello concettuale del funzionamento di Internet. Divide diversi servizi e processi Internet in sette livelli. I livelli sono i seguenti:

Le porte sono un concetto di livello di trasporto (livello 4). Solo un protocollo di trasporto come il Transmission Control Protocol (TCP) o User Datagram Protocol (UDP) può indicare a quale porta indirizzare un pacchetto. Le intestazioni TCP e UDP hanno una sezione per indicare i numeri di porta. I protocolli a livello di rete, ad esempio l'IP (Internet Protocol), non sono a conoscenza di quale porta sia in uso in una determinata connessione di rete. In un'intestazione IP standard, non c'è spazio per indicare a quale porta trasmettere il pacchetto di dati. Le intestazioni IP indicano solo l'indirizzo IP di destinazione, non il numero di porta a livello di tale indirizzo IP.

Di solito, l'impossibilità di indicare la porta a livello di rete non ha alcun impatto sui processi di rete, poiché i protocolli a livello di rete vengono quasi sempre utilizzati insieme a un protocollo a livello di trasporto. Tuttavia, questo ha un impatto sulla funzionalità del software di test, che è un software che esegue il "ping" degli indirizzi IP utilizzando i pacchetti ICMP (Internet Control Message Protocol). ICMP è un protocollo a livello di rete in grado di eseguire il ping dei dispositivi in rete, ma senza la possibilità di eseguire il ping di porte specifiche, gli amministratori di rete non possono testare servizi specifici all'interno di tali dispositivi.

Alcune applicazioni software di ping, come My Traceroute, offrono la possibilità di inviare pacchetti UDP. UDP è un protocollo a livello di trasporto che può specificare una porta particolare, al contrario di ICMP, che non può specificare una porta. Aggiungendo un'intestazione UDP ai pacchetti ICMP, gli amministratori di rete possono testare porte specifiche all'interno di un dispositivo in rete.

Perché i firewall a volte bloccano porte specifiche?

Un firewall è un sistema di sicurezza di rete che blocca o consente il traffico di rete in base a una serie di regole di sicurezza. Il firewall di solito si trova tra una rete attendibile e una rete non attendibile; spesso la rete non attendibile è Internet. Ad esempio, le reti degli uffici utilizzano spesso un firewall per proteggere la propria rete dalle minacce online.

Alcuni autori di attacchi provano a inviare traffico dannoso a porte casuali nella speranza che tali porte siano state lasciate "aperte", il che significa che sono in grado di ricevere traffico. Questa azione è un po' come un ladro d'auto che cammina per strada e prova le portiere dei veicoli parcheggiati, sperando che una di esse sia sbloccata. Per questo motivo, il firewall deve essere configurato in modo da bloccare il traffico di rete diretto alla maggior parte delle porte disponibili. Non esiste un motivo legittimo per cui la stragrande maggioranza delle porte disponibili riceva traffico.

Il firewall correttamente configurato blocca il traffico verso tutte le porte per impostazione predefinita, ad eccezione di alcune porte predeterminate note per essere di uso comune. Ad esempio, un firewall aziendale potrebbe lasciare aperte solo le porte 25 (e-mail), 80 (traffico Web), 443 (traffico Web) e poche altre, consentendo ai dipendenti interni di utilizzare questi servizi essenziali, quindi bloccare le oltre 65.000 porte rimanenti.

Come esempio più specifico, gli autori di un attacco a volte tentano di sfruttare le vulnerabilità nel protocollo RDP inviando il traffico dell'attacco alla porta 3389. Per arrestare questi attacchi, un firewall può bloccare la porta 3389 per impostazione predefinita. Poiché questa porta viene utilizzata solo per le connessioni desktop remote, tale regola ha un impatto minimo sulle operazioni aziendali quotidiane, a meno che i dipendenti non debbano lavorare da remoto.

Quali sono i diversi numeri di porta?

Sono disponibili 65.535 numeri di porte, sebbene non tutti siano di uso comune. Alcune delle porte più comunemente utilizzate, insieme al protocollo di rete associato, sono:

L'Internet Assigned Numbers Authority (IANA) gestisce l'elenco completo dei numeri di porta e dei protocolli loro assegnato.