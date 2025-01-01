Copia link dell'articolo

Come acquistare un nome di dominio

Per acquistare un nome di dominio è necessario trovarne uno disponibile e acquistarlo da un registrar di nomi di dominio. Per chiunque voglia avviare una nuova attività, creare un'applicazione Web o lanciare un sito Web, imparare come acquistare un nome di dominio è un primo passo importante.

Per acquistare un dominio:

Trova registrar di nomi di dominio con una buona reputazione Identifica le opzioni disponibili per i nomi di dominio Scegli un nome di dominio Confronta i prezzi tra i registrar Acquista il nome di dominio

Alcune piattaforme di creazione di siti Web offrono anche servizi di registrazione integrati, il che può essere conveniente. Cloudflare vende nomi di dominio al costo originale, senza ricarichi o commissioni, e offre una pagina facile da usare per trovarne uno.

Cos'è un nome di dominio?

Un nome di dominio è il nome di un sito Web, o ciò che a volte viene definito "URL": "cloudflare.com" è un esempio di nome di dominio.

I nomi di dominio vengono utilizzati al posto degli indirizzi IP per trovare e caricare siti Web. Proprio come ogni casa ed edificio ha il proprio indirizzo, anche i siti Web e le applicazioni su Internet hanno il proprio indirizzo IP. Ma gli indirizzi IP sono costituiti da una lunga serie di cifre (o, in IPv6, caratteri alfanumerici) e sono difficili da memorizzare e digitare correttamente. Per rendere il Web più fruibile, il Domain Name System (DNS) associa nomi di dominio leggibili agli indirizzi IP. Invece di memorizzare i numeri, gli utenti possono semplicemente digitare "cloudflare.com" o il sito Web che preferiscono.

Inoltre, gli indirizzi IP dei siti Web possono cambiare se cambiano i server di hosting. Ma anche se gli indirizzi IP cambiano, il DNS consente agli utenti di utilizzare lo stesso nome di dominio con cui hanno familiarità per raggiungere il sito Web di cui hanno bisogno.

Come funzionano i nomi di dominio

Un nome di dominio ha due o tre parti principali: il dominio di primo livello (TLD), il dominio di secondo livello (2LD) e, per alcuni nomi di dominio, il dominio di terzo livello (3LD).

Il TLD è ciò che si trova alla fine del nome di dominio, come ".com", ".org" oppure ".gov", o codici paese come ".uk" o ".fr". Il nome del sito Web, dell'attività o del servizio è 2LD o 3LD ("cloudflare" è il 2LD in "cloudflare.com").

Il dominio di secondo o terzo livello è la parte più univoca del nome di dominio. Ma quando si acquista un nome di dominio è importante tenere in considerazione anche il TLD e il codice paese. Un sito web con TLD ".com" viene percepito in modo diverso rispetto a un sito web con TLD ".org". E i visitatori di un sito web nel Regno Unito potrebbero essere più propensi a fidarsi di un sito web con un TLD ".uk" rispetto a uno che ne è privo. Tieni presente che un nome di dominio potrebbe non essere disponibile in tutte le combinazioni TLD/2LD/3LD.

Come acquistare un nome di dominio: i passaggi di base

1. Trova registrar di nomi di dominio affidabili

I registrar di nomi di dominio elencano i nomi di dominio da affittare a chiunque voglia creare un sito Web. Assicurati di trovarne di affidabili, che non applichino commissioni inutili e che non pratichino l'abuso di dominio. I migliori registrar di nomi di dominio dispongono di pagine che rendono facile la ricerca dei domini disponibili.

2. Identifica le opzioni dei nomi di dominio

Fai un elenco di possibilità dai nomi di dominio disponibili che trovi. Idealmente, i nomi di dominio dovrebbero essere brevi, diretti e facili da ricordare: il nome dell'azienda, del servizio o del sito Web, più un TLD pertinente. I prezzi dei nomi di dominio variano, quindi crea un elenco delle opzioni disponibili e che rientrano nel tuo budget. Tieni presente che il prezzo di un nome di dominio è una quota annuale, non un costo una tantum.

3. Scegli un nome di dominio

Seleziona il nome che meglio si adatta al tuo budget e al tuo caso d'uso.

4. Confronta i prezzi tra i registrar

Alcuni registrar di nomi di dominio applicano ricarichi sui domini o addebitano tariffe di rinnovo (Cloudflare non lo fa). Per questo motivo, i prezzi possono variare a seconda di dove si acquista il dominio.

5. Acquista il nome di dominio

Segui le istruzioni del registrar per completare il processo di acquisto del nome di dominio. L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tiene traccia di chi gestisce i nomi di dominio, pertanto sono necessarie alcune informazioni di contatto.

Tieni presente che, sebbene le persone affermino di "acquistare" o "comprare" un nome di dominio, la verità è che i nomi di dominio vengono affittati. I registri dei nomi di dominio emettono e gestiscono i nomi di dominio dietro pagamento di una tariffa. I registrar fungono da intermediari tra i registri e gli operatori dei siti Web e consentono a questi ultimi di noleggiare nomi di dominio per uno, due o fino a cinque anni alla volta. I nomi di dominio devono essere rinnovati al termine del contratto di locazione iniziale.

6. Rinnova il nome di dominio

La maggior parte dei registrar rinnoverà i domini automaticamente (utilizzando il metodo di pagamento memorizzato), fornendo un preavviso di 30 giorni per consentire ai registranti di rinunciare al rinnovo.

I registrar predatori potrebbero non farlo, lasciando invece scadere il contratto di locazione del dominio e poi rivendendolo al registrante originale a un prezzo gonfiato. Questo è un altro motivo per cui è importante rivolgersi a un registrar affidabile.

Se il contratto di locazione del dominio scade senza essere rinnovato, solitamente è previsto un periodo di grazia durante il quale il registrante può comunque riacquistare il dominio. Alla fine il record del registrante del dominio viene eliminato e il nome di dominio viene nuovamente offerto al pubblico. Scopri di più su cosa succede ai domini scaduti.

Quanto costa un nome di dominio?

Il prezzo dei nomi di dominio viene stabilito in base alla domanda e alla disponibilità. Se un nome di dominio è molto richiesto, è probabile che costi di più. Il registro dei nomi di dominio stabilisce i prezzi per la maggior parte dei domini. Alcuni registrar aumentano i prezzi dei nomi di dominio per ricavarne un profitto. Si può pensare al registro come a un grossista che vende beni ai rivenditori al dettaglio (i registrar), i quali poi rivendono gli stessi beni ai consumatori.

Anche il TLD è un fattore che influisce sul costo. I TLD speciali costano più di quelli generici come .com o .org.

I registrar possono anche addebitare commissioni di rinnovo quando scade il termine iniziale di acquisto del nome di dominio. Ciò si aggiunge al costo di un nome di dominio.

Nonostante tutti questi potenziali ricarichi e commissioni, sono disponibili molti nomi di dominio a basso costo. Alcuni registrar non applicano maggiorazioni o commissioni, portando a un notevole risparmio sui costi.

Cloudflare vende nomi di dominio?

Cloudflare offre una piattaforma completa per la creazione e il lancio di siti Web e applicazioni, oltre a proteggerli e accelerarli.

Tale piattaforma include Cloudflare Registrar, un servizio per l'acquisto di nomi di dominio. Cloudflare Registrar non applica alcun ricarico sui domini né addebita commissioni di rinnovo: si limita a trasferire il prezzo addebitato dal registro. Il risparmio sui costi può essere notevole: basti pensare alla differenza tra fare acquisti presso un grossista o in un negozio al dettaglio.

Cloudflare Registrar semplifica la ricerca e l'acquisto di un nome di dominio e l'avvio della configurazione di un sito Web. Cerca oggi stesso i domini disponibili.

DOMANDE FREQUENTI

Cos'è un nome di dominio?

Un nome di dominio è l'indirizzo di un sito Web, come "cloudflare.com". Tutti i siti Web hanno indirizzi IP, che sono come numeri di telefono per computer e dispositivi connessi a Internet. Ma gli indirizzi IP sono lunghe stringhe di caratteri alfanumerici difficili da ricordare e digitare correttamente, quindi l'uso di nomi di dominio che corrispondono a indirizzi IP rende più facile per le persone l'utilizzo del Web.

Che cos'è un registrar di nomi di dominio?

Un registrar di nomi di dominio è un servizio che consente a persone o aziende di noleggiare nomi di dominio per i propri siti web.

Cos'è un dominio di primo livello (TLD)?

Un dominio di primo livello (TLD) è la parte finale di un nome di dominio, come ".com", ".org" o ".gov". Il TLD spesso indica il tipo o la localizzazione di un sito Web.

Quali sono i passaggi per acquistare un nome di dominio?

Per acquistare un nome di dominio, inizia trovando registrar di nomi di dominio affidabili. Quindi controlla quali nomi sono disponibili, scegli un nome, confronta i prezzi e acquista il dominio scelto.

Come vengono determinati i prezzi dei nomi di dominio?

I prezzi dei nomi di dominio variano in base alla domanda, alla disponibilità e al TLD. Alcuni registrar aggiungono maggiorazioni o tariffe di rinnovo, mentre altri, come Cloudflare, vendono domini al costo originale.

Che cos'è il DNS (Domain Name System)?

Il DNS traduce i nomi di dominio comprensibili dagli utenti in indirizzi IP alfanumerici, consentendo agli utenti di accedere ai siti Web utilizzando nomi facili da ricordare.

Possiedi un nome di dominio in modo permanente?

No, i nomi di dominio vengono concessi in leasing, non vengono acquistati a titolo definitivo. Per continuare a utilizzare il nome è necessario pagare una quota annuale, che deve essere rinnovata prima della scadenza del contratto di leasing.

Cos'è Cloudflare Registrar?

Cloudflare Registrar è il servizio di registrazione dei domini di Cloudflare che vende domini al costo originale senza ricarichi aggiuntivi o costi di rinnovo.

Com'è strutturato un nome di dominio?

Negli Stati Uniti, un nome di dominio è solitamente composto da un dominio di primo livello (TLD), un dominio di secondo livello (il nome principale) e talvolta un dominio di terzo livello (come "www" o "blog"). In altri paesi, il TLD è quasi sempre un codice paese (come ".uk" o ".ca"), seguito da un dominio di secondo livello come .co, e poi un dominio di terzo livello (il nome principale del sito Web).

Cos'è l'ICANN?

L'ICANN, o Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, è l'organizzazione che tiene traccia di chi possiede e gestisce i nomi di dominio a livello globale, tra le molte altre responsabilità per il mantenimento della stabilità di Internet.