Cos'è un nome di dominio?

Un nome di dominio è una stringa di testo mappata a un indirizzo IP alfanumerico, utilizzato per accedere a un sito Web dal software client. In parole povere, un nome di dominio è il testo che un utente digita nella finestra del browser per raggiungere un determinato sito Web. Ad esempio, il nome di dominio di Google è "google.com".

L'indirizzo effettivo di un sito Web è un indirizzo IP numerico complesso (ad es. 192.0.2.2), ma grazie al DNS, gli utenti sono in grado di inserire nomi di dominio umani ed essere indirizzati al sito Web che stanno cercando. Questo processo è noto come ricerca DNS.

Chi gestisce i nomi di dominio?

I nomi di dominio sono tutti gestiti da registri di dominio, che delegano la prenotazione dei nomi di dominio ai registrar. Chiunque voglia creare un sito Web può scegliere un registrar per registrare un nome di dominio e attualmente ci sono oltre 300 milioni di nomi di dominio registrati.

Qual è la differenza tra un nome di dominio e un URL?

Un URL (Uniform Resource Locator), a volte chiamato indirizzo Web, contiene il nome di dominio di un sito e altre informazioni, tra cui il protocollo e il percorso. Ad esempio, nell'URL "https://cloudflare.com/learning/", "Cloudflare.com" è il nome di dominio, mentre "https" è il protocollo e "/learning/" è il percorso di una pagina specifica sul sito Web.

Quali sono le parti di un nome di dominio?

I nomi di dominio sono in genere suddivisi in due o tre parti, ciascuna separata da un punto. Se letti da destra verso sinistra, gli identificativi nei nomi di dominio vanno dal più generale al più specifico. La sezione a destra dell'ultimo punto in un nome di dominio è il dominio di primo livello (TLD, Top-level Domain). Questi includono TLD "generici" come ".com", ".net" e ".org", nonché TLD specifici per paese come ".uk" e ".jp".

A sinistra del TLD c'è il dominio di secondo livello (2LD, Second-level Domain) e se c'è qualcosa a sinistra del 2LD, viene chiamato dominio di terzo livello (3LD, Third-level Domain). Diamo un'occhiata a qualche esempio:

Per il nome di dominio statunitense di Google, "google.com":

".com" è il TLD (più generale)

"google" è il 2LD (il più specifico)

Ma per il nome di dominio di Google UK, "google.co.uk":

".com" è il TLD (più generale)

".co" * è il 2LD

"google" è il 3LD (il più specifico)

*In questo caso, il 2LD indica il tipo di organizzazione che ha registrato il dominio (.co nel Regno Unito è destinato ai siti registrati dalle aziende).

Come mantenere sicuro un nome di dominio

Una volta registrato un nome di dominio presso un registrar, quest'ultimo ha il compito di notificare al soggetto che lo ha registrato quando il suo dominio sta per scadere, dando la possibilità di rinnovarlo, assicurandosi che non lo perda. In alcuni casi, i registrar si appropriano dei nomi di dominio scaduti acquistandoli nel momento in cui scadono e poi li rivendono al soggetto che lo aveva registrato originariamente a un prezzo esorbitante.

È importante scegliere un registrar onesto e affidabile come Cloudflare Registrar per evitare questo tipo di pratiche predatorie. Scopri di più su come acquistare un nome di dominio.