Che cos'è un registrar di nomi di dominio?

Un registrar di nomi di dominio è un'azienda che gestisce la prenotazione di nomi di dominio e l'assegnazione di indirizzi IP per tali nomi di dominio. I nomi a dominio sono alias alfanumerici utilizzati per accedere ai siti Web; ad esempio, il nome di dominio di Cloudflare è "Cloudflare.com" e l'indirizzo IP è qualcosa di simile a 192.0.2.1 (solo un esempio). I nomi a dominio agevolano l'accesso ai siti Web senza dover memorizzare e inserire indirizzi IP alfanumerici. (Per ulteriori informazioni su come funziona, consulta Cos'è il DNS?)

Va notato che i registrar in realtà non gestiscono e mantengono i nomi di dominio; questo spetta a un registro di nomi di dominio.

Qual è la differenza tra un registrar e un registro?

I registri sono organizzazioni che gestiscono i domini di primo livello (TLD, Top-level Domain) ".com" e ".net". In particolare, gestiscono i record dei singoli domini appartenenti a persone e organizzazioni specifiche. Questi registri sono gestiti dalla Internet Assigned Numbers Authority (IANA), un dipartimento di Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un'organizzazione globale che coordina diversi processi e database che supportano le funzionalità di base di Internet.

I registri delegano le vendite commerciali delle registrazioni dei nomi di dominio ai registrar. Ad esempio, quando un registrar vende una registrazione di dominio ".com" a un utente finale (o "registrante"), il registrar deve segnalare questa transazione a VeriSign, il registro dei domini ".com". Il registrar deve anche pagare a VeriSign una quota, che è inclusa nel prezzo che il registrar addebita all'utente finale.

Questa disposizione funziona in modo molto simile a una concessionaria di auto. Un cliente interessato all'acquisto di un'auto visita lo showroom: qui, un addetto alle vendite esperto mostra i vari veicoli disponibili. Se il cliente sceglie di acquistare un'auto (non una già disponibile in magazzino, in questo caso), il concessionario dovrà ordinare l'auto presso un produttore. Il cliente alla fine ritira l'auto e riceve il servizio clienti dalla concessionaria.

Un registrar è come una concessionaria di nomi di dominio e il registro è come il produttore. Il registrar agevola le transazioni e fornisce servizi di supporto, mentre il registro è responsabile della produzione e della consegna dei beni. Va notato che una differenza fondamentale tra la registrazione di un dominio e l'acquisto di un'auto è che le auto possono essere di proprietà dei consumatori, i nomi di dominio possono essere tecnicamente solo noleggiati.

Cosa significa "possedere" un nome di dominio?

Sebbene le persone parlino spesso di acquistare e possedere nomi di dominio, la verità è che i registri possiedono tutti i loro nomi di dominio e i registrar offrono semplicemente ai clienti l'opportunità di prenotare tali nomi di dominio per un periodo di tempo limitato.

Il periodo massimo di prenotazione per un nome di dominio è di dieci anni. Un utente può mantenere un nome di dominio per più di dieci anni, poiché i registrar di solito consentono loro di continuare a rinnovare la prenotazione a tempo indeterminato, a meno che il dichiarante non faccia scadere il nome di dominio. In ogni caso, l'utente non possiede mai veramente il dominio; si limita a noleggiarlo.

I registrar sono gli unici che possono vendere registrazioni di nomi di dominio?

I rivenditori sono un altro tipo di organizzazione che vende registrazioni di nomi di dominio. Questi rivenditori vendono nomi di dominio per conto di un registrar in cambio di una commissione di ricerca. Sebbene questi rivenditori siano legittimi, di solito vengono gestiti come attività collaterali e possono quindi non disporre di un supporto clienti dedicato.

Nei siti Web dei rivenditori raramente si afferma esplicitamente che si tratta di rivenditori e può essere difficile distinguerli dai registrar. Per fortuna, esiste un modo semplice per sapere se un'azienda è un registrar legittimo: ICANN ha pubblicato un elenco di tutti i registrar di nomi di dominio accreditati e attivi sul proprio sito Web.

In che modo i registrar di nomi di dominio proteggono la privacy degli utenti?

Chiunque prenoti un nome di dominio di primo livello deve compilare le informazioni WHOIS per tale dominio. Si tratta di informazioni sulla persona che ha registrato il dominio (il registrante), inclusi nome, indirizzo e-mail, indirizzo fisico e numero di telefono.

Molti registrar offrono l'opzione di una registrazione privata. In questa disposizione, le informazioni del registrar sono fornite nell'elenco WHOIS per tale dominio e il registrar funge da proxy per il registrante. Questa registrazione privata è sicura quanto il registrar, poiché le informazioni del registrante effettivo sono conservate nel database del registrar.

Quale ruolo svolgono i registrar nella sicurezza DNS?

As organizations that sell domain registrations and have access to registration information, registrars must keep their data and access secure from malicious actors. Domain protection should be an important part of a registrar's services.

In the past, some registrars have played a role in domain hijacking attacks, which can either change the registration of a domain name without the original registrants’s permission or abuse the privileges of domain hosting and registrar software systems. One example of domain hijacking is an attacker making a particular domain direct to a different website, in order to impersonate the original site or disrupt its business.

ICANN consiglia ai registrar di adottare una serie di misure per prevenire il dirottamento di domini, tra cui:

Better management of AuthInfo Codes — randomly generated codes that play a role in the domain transfer process

Migliore implementazione dei blocchi di domini: impostazioni che impediscono il trasferimento dei domini

Verifica delle identità migliorata per tutti i processi di registrazione

Miglioramento della conservazione dei record per le modifiche ai domini

Cloudflare è un registrar?

Cloudflare operates a domain name registrar — unsurprisingly called Cloudflare Registrar — that offers domain name registration renewal without markups or renewal fees, and with some additional security features. In essence, Cloudflare Registrar is free — the only costs are what is charged by registries and ICANN.

