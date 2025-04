Copia link dell'articolo

Che cos'è il DNS dinamico (DDNS)?

Molte proprietà Web, come API o siti Web, vengono eseguite su connessioni Internet che cambiano frequentemente i propri indirizzi IP, creando un problema se gli operatori di tali proprietà desiderano assegnare a una risorsa ospitata un nome di dominio specifico, che deve quindi archiviare un indirizzo IP in record Domain Name System (DNS). Il DNS dinamico (DDNS) è un servizio che mantiene aggiornato il DNS con l'indirizzo IP corretto di una proprietà Web, anche se tale indirizzo IP viene costantemente aggiornato.

Ad esempio, se un amministratore Web gestisce un piccolo sito Web con il nome di dominio www.example.com e un indirizzo IP 192.0.2.0, ogni volta che un altro utente immetterà www.example.com nel proprio browser, il DNS lo indirizzerà al server con l'indirizzo IP 192.0.2.0. Se l'ISP dell'amministratore modifica dinamicamente l'IP in 192.0.2.0, un servizio DNS dinamico può aggiornare automaticamente i record DNS dell'amministratore, in modo che gli altri utenti che proveranno a visitare www.example.com vengano indirizzati all'indirizzo IP corretto.

Perché alcuni indirizzi IP cambiano?

All'inizio di Internet, gli indirizzi IP cambiavano raramente, il che rendeva la gestione dei domini molto più semplice. Ma la rapida crescita del Web e dei computer domestici dotati di accesso a Internet ha determinato una carenza nella disponibilità di indirizzi IP. Per questo motivo, si è arrivati al protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), che consente agli ISP di assegnare gli IP agli utenti in modo dinamico. Gli ISP manterranno in genere un pool condiviso di indirizzi IP e li assegneranno o "presteranno" agli utenti in base alle esigenze, per la durata della loro connessione o fino al raggiungimento di un periodo di tempo massimo. Sebbene l'introduzione del protocollo IPV6 abbia attenuato la carenza di indirizzi IP, gli ISP utilizzano spesso il DHCP perché è più economicamente vantaggioso rispetto alla fornitura di IP statici.

Le aziende di grandi dimensioni che gestiscono i principali servizi Web richiedono ai propri ISP di fornire indirizzi IP invariati o "statici" per poter operare utilizzando pratiche DNS standard. Al contrario, gli indirizzi IP dei servizi più piccoli tendono ad essere modificati abbastanza frequentemente dagli ISP, quindi richiedono una soluzione DNS dinamica per mantenere aggiornati i loro record DNS. Questi servizi più piccoli possono includere siti di piccole imprese, siti Web personali, DVR e telecamere di sicurezza.

Come funziona il DNS dinamico?

Esistono numerose aziende che offrono servizi di DNS dinamico con funzionalità e tecnologie diverse. Un metodo molto comune per abilitare il DNS dinamico è quello di fornire agli utenti un software eseguito sul proprio computer o router. Questo software comunica con il provider di servizi DNS dinamico ogni volta che vengono aggiornati gli indirizzi IP forniti dall'ISP, e il provider DNS dinamico, a sua volta, aggiorna il DNS con tali modifiche, fornendo aggiornamenti quasi istantanei.

Come configurare il DNS dinamico in Cloudflare

Per assistenza sulla configurazione del DNS dinamico in Cloudflare, consulta Aggiornamento dinamico dei record DNS.